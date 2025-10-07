A végzetes hiba, amit szinte mindenki elkövet az airfryerrel

Az airfryerek egyre több háztartásban bukkannak fel, de nem mindenki használja őket biztonságosan. Sőt, igen kevesen.

Az airfryer újraírta a sütési szokásainkat, de nemcsak azt kell elsajátítani, hogy hogyan kell benne elkészíteni az ételeket, hanem hogy miként kell tisztán tartani és nem utolsó sorban biztonságosan használni. A legfontosabb, amit meg kell jegyezni, hogy a tűzveszély elkerülése érdekében mindig ki kell húzni az airfryer dugóját, ha nem használjuk.

Soha ne hagyd bedugva a konnektroba az airfryered, mert akár tüzet is okozhat

Az airfryerek használati utasításai általában azt javasolják, hogy a készüléket használat után húzzuk ki a konnektorból. Azonban mindannyian tudjuk, hogy az ilyen apró részletek fölött könnyű átsiklani. Akárcsak a mikrót, a vízforralót vagy kenyérpirítót, az airfryert is egyszerűbb állandóan a konnektorba dugva hagyni. Pedig jobb lenne felhagyni ezzel a kényelmes, ámde annál veszélyesebb szokással.

Az airfryerek érzékenyek az áramingadozásra, ezért egy esetleges áramkimaradás akár tüzet is okozhat (miután visszajön az áram).

A biztonságos használathoz az is hozzátartozik, hogy mielőtt begudnánk a készüléket, ellenőrizzük a kábelt, hogy nincs-e megsérülve. Fontos, hogy ne tartsunk semmilyen gyúlékony anyagot a készülék közelében, és ügyeljünk arra, hogy semmi ne takarja el a szellőzőnyílásokat.

Ha az airfryer túlmelegszik, azonnal húzzuk ki a dugót.

Tudtad? A szakértői javaslatok alapján minden elektromos főzőberendezést, beleértve az airfryert, a főzőlapot, rizsfőzőt stb., használat után ki kellene húzni a konnektorból. Előfordultak olyan esetek, amikor a túlfeszültség-védő aljzatokba dugott készülékek is veszélyes rövidzárlatot okoztak áramkimaradás után, ez pedig tűzhöz vezetett.

2023-ban a Cosori kétmillió airfryert hívott vissza hibás vezetékek miatt, amelyek több mint 200 tűzesethez és égési sérüléshez vezettek. Nyilván itt hibás készülékekről volt szó, de ilyen baleset bármikor előfordulhat. Szerencsére ritkák az airfryerek által okozott tüzek, de mindig jobb megelőzni az ilyen helyzeteket, minthogy a következményekkel kelljen bajlódni. Miért ne tennénk meg mindent a kockázat kizárása érdekében, ha nem igényel különösebb erőfeszítést?!

További tippek, hogy megakadályozd az esetleges konyhai tüzet

A rendszeres tisztítás és karbantartás nemcsak azért fontos, hogy meghosszabbítsuk a készülék élettartamát, hanem azért, mert a piszkos airfryer veszélyes is lehet.

Gondoskodjunk arról, hogy az airfryer belsejében és körülötte ne halmozódjon fel zsír és szennyeződés, mivel ezek tüzelőanyagként funkcionálhatnak, ha a készülék rövidzárlatot okoz vagy túlmelegszik.

Ne csatlakoztassuk az airfryert hosszabbító kábellel, konnektoradapterrel vagy elosztóval, még akkor sem, ha azok túlfeszültség elleni védelemmel rendelkeznek. Csak erre a célra szolgáló aljzatot használjunk.

Ha betartjuk ezeket az irányelveket, nem kell aggódnunk, hogy veszélybe kerül a konyhánk és az otthonunk az airfryer miatt.

Forrásunk volt.