Visszatér a forró nyár: így védjük magunkat a hőguta ellen

Az elmúlt időszak viszontagságos időjárási viszonyai most egy kicsit háttérbe szorulnak, ugyanis ismét igazán nyárias napok elébe nézünk. Ilyenkor különösen fontos, hogy odafigyeljünk magunkra és egészségünkre. Nézzük, hogyan tehetjük ezt meg!

Kedd: Derült, napos időre számíthatunk, csapadék nélkül. A szél gyenge és mérsékelt marad. Reggel 16, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért érdemes gondoskodni bőrünk védelméről.

Szerda: Egy hidegfront hozhat reggel és délelőtt több helyen esőt, záport. Délután fokozatosan naposabbra fordul az idő, legfeljebb keleten alakulhat ki helyenként zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szél élénk, sokfelé erős lesz.

A hőmérséklet 23–29 fok között várható, így a megfelelő folyadékfogyasztásra mindenképp gondoljunk, hiszen súlyos következményei is lehetnek, ha nem pótoljuk az elvesztett folyadékot.

A legjobb hidratáló italok a víz mellett:

Receptajánló:

Csütörtök: Sok napsütés, kevés felhő jellemzi a napot, csapadék nem valószínű. A szél mérsékelt marad, de nyugaton, északnyugaton és a Tiszántúlon lehetnek élénkebb széllökések. A maximumok 25–30 fok között alakulnak, így fontos odafigyelni a megfelelő folyadékbevitelre, amit nemcsak folyadékokkal, hanem ételek fogyasztásával is ki tudunk egészíteni.

Receptajánló:

Péntek és szombat: Folytatódik a napos, száraz idő. A déli-délnyugati szél főként az északi, északnyugati térségekben lehet élénk. A reggelek hűvösek, a nappali csúcsok pénteken 28–34, szombaton 31–36 fok között várhatók, míg vasárnap is hasonló 34-35 fokos maximumok vannak kilátásban.

Fontos, hogy ne csak a hidratálásra figyeljünk oda, hanem bőrünket is óvjuk a káros UV-sugárzástól is, fényvédővel. 11 és 15 óra között pedig csak akkor tartózkodjunk a szabadban, ha feltétlen szükséges, akkor is keressük az árnyékot.