Egy újabb szeretett budapesti cukrászdától kell búcsúznunk

Instagramon jelentette be a hírt a budapesti cukrászda, miszerint már csak október 25-ig várják a vendégeket, utána már csak rendelni lehet tőlük.

Az egyik szemünk sír, a másik nevet. Örülünk, mert folyamatosan nyílnak az új, izgalmas éttermek Budapesten, nemrég az olasz hangulatú Tuttóról jelentettünk, a Time Out Market is a napokban nyitotta meg kapuit, és a legendás Kádár étkezde is épp most támadt fel hamvaiból. Közben azonban egymás után zárnak be a jól ismert és szeretett helyek, még összegyűjteni is nehéz lenne, hány helytől búcsúztunk az elmúlt hónapokban. Különösen fájó, hogy az amúgy is gyér budapesti vegán felhozatal még tovább ritkult, nyáron a Kozmosz és az EPOCH burgerező is végleg bezárt, most pedig a Hearty Vegan Cakes jelentette be, hogy megszűnik a fizikai üzletük.

Bezár a Hearty Vegan Cakes vegán cukrászda, már csak október 25-ig vannak nyitva

A mentes jelzőről az emberek gyakran az ízmentesre asszociálnak, pedig ez egyáltalán nem papírforma, erre az egyik legjobb bizonyíték a Hearty Vegan Cakes volt. Magyarországon a vegán édességek gyakran a nyers vegán, valamilyen kesus-datolyás alapú szeleteket takarják.

A Hearty viszont bebizonyította, hogy állati eredetű alapanyagok nélkül is lehet valóban ízletes süteményeket készíteni. A babkájuk pedig messze földön híres volt.

Szeptember 26-i posztjukban azonban bejelentették, hogy itt a vége:

fizikai üzletük megszűnik, így még október 25-ig térhetünk be hozzájuk egy vegán sütire.

Ahogy írják, több külső tényező is szerepet játszott a döntés meghozatalában, de az egyik legfontosabb, hogy nem kaptak engedélyt a konyhájukra. Az elmúlt másfél év történéseinek eredményeként a szomorú, de szükségszerű következő lépés az üzlet bezárása.

Azért nem búcsúznak véglegesen, hiszen a műhelyük továbbra is megmarad, így tortát a jövőben is lehet tőlük rendelni, illetve változatlanul szállítanak kávézópartnereiknek is finomságokat.

Egy fejezet most lezárul, de bízunk benne, hogy a jövőben újra színesíteni fogja Budapest édes gasztrotérképét a Hearty Vegan Cakes.

