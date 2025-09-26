Család

2025.09.26.

Egy újabb szeretett budapesti cukrászdától kell búcsúznunk

Szász Nóri profilképe Szász Nóri

Instagramon jelentette be a hírt a budapesti cukrászda, miszerint már csak október 25-ig várják a vendégeket, utána már csak rendelni lehet tőlük.

Az egyik szemünk sír, a másik nevet. Örülünk, mert folyamatosan nyílnak az új, izgalmas éttermek Budapesten, nemrég az olasz hangulatú Tuttóról jelentettünk, a Time Out Market is a napokban nyitotta meg kapuit, és a legendás Kádár étkezde is épp most támadt fel hamvaiból. Közben azonban egymás után zárnak be a jól ismert és szeretett helyek, még összegyűjteni is nehéz lenne, hány helytől búcsúztunk az elmúlt hónapokban. Különösen fájó, hogy az amúgy is gyér budapesti vegán felhozatal még tovább ritkult, nyáron a Kozmosz és az EPOCH burgerező is végleg bezárt, most pedig a Hearty Vegan Cakes jelentette be, hogy megszűnik a fizikai üzletük.

Bezár a Hearty Vegan Cakes vegán cukrászda, már csak október 25-ig vannak nyitva
Hearty Vegan Cakes

A mentes jelzőről az emberek gyakran az ízmentesre asszociálnak, pedig ez egyáltalán nem papírforma, erre az egyik legjobb bizonyíték a Hearty Vegan Cakes volt. Magyarországon a vegán édességek gyakran a nyers vegán, valamilyen kesus-datolyás alapú szeleteket takarják.

A Hearty viszont bebizonyította, hogy állati eredetű alapanyagok nélkül is lehet valóban ízletes süteményeket készíteni. A babkájuk pedig messze földön híres volt.

Szeptember 26-i posztjukban azonban bejelentették, hogy itt a vége:

fizikai üzletük megszűnik, így még október 25-ig térhetünk be hozzájuk egy vegán sütire.

Ahogy írják, több külső tényező is szerepet játszott a döntés meghozatalában, de az egyik legfontosabb, hogy nem kaptak engedélyt a konyhájukra. Az elmúlt másfél év történéseinek eredményeként a szomorú, de szükségszerű következő lépés az üzlet bezárása.

Azért nem búcsúznak véglegesen, hiszen a műhelyük továbbra is megmarad, így tortát a jövőben is lehet tőlük rendelni, illetve változatlanul szállítanak kávézópartnereiknek is finomságokat.

Egy fejezet most lezárul, de bízunk benne, hogy a jövőben újra színesíteni fogja Budapest édes gasztrotérképét a Hearty Vegan Cakes.

Címlapkép: Hearty Vegan Cakes

Ajánlott videó

5+1 gluténmentes köret, ami kevésbé hizlal, mint a fehér rizs, de legalább olyan finom

Legújabb receptek

Még több recept

Címlapról ajánljuk

száradó ruhák
Család

5 trükk, amivel a nyirkos őszi időben is megszárad a...

Ősszel, miután elmúlt a száraz, forró nyár, de még nincs itt a fűtésszezon, a frissen mosott ruhák bizony napokig száradnak a lakásban - jobb esteben pedig elkerüljük, hogy befülledjenek, és büdösen szedjük le őket a szárítóról. Otthon Tippünk segít, hogy hatékonyabb legyen a ruhaszárítás, ősszel is.

Nosalty

További cikkek

Aldi üzlet kívülről
Család

Megduplázhatja nyugdíjas élelmiszer-utalványa értékét, aki az ALDI-ban vásárol

Az ALDI Magyarország további kedvezményekkel csábítja a vásárlókat, melyeknek köszönhetően a 30 000 ft-os nyugdíjas élelmiszer-utalványok értéke akár meg is duplázható. Ráadásul szeptember 24-től olyan alapvető élelmiszerek árát csökkentik tartósan, mint a friss húsok és tejtermékek. A kuponokkal együtt így akár 45%-os kedvezmény is elérhető.

Még több cikk

Top Receptek

kiados-pulykaleves-pulykahusleves
húsleves

Kiadós pulykahúsleves

A pulykahúsleves egy hagyományos magyar étel, amely gazdag ízvilágú, tápláló leves. A pulykahúsleves alapja a pulyka csontos részeinek (például szárny, nyak, hát) lassú főzése, ...

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept