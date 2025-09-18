Nyit a Time Out Market: kiderült, milyen árakon ehetünk egy jót a gasztropiacon

New York, Dubaj és Barcelona után szeptember 20-án Budapesten is megnyitja kapuit a Time Out Market. Most kiderült, milyen árakon ebédelhetünk vagy vacsorázhatunk a Corvin Palace-ban nyíló gasztropiacon.

A világ 10 nagyvárosában, köztük Lisszabonban, Oszakában és Fokvárosban is működő Time Out Market idén ősszel nyitja meg kapuit Budapesten. A nemrég teljesen felújított és régi pompájába visszaállított Corvin Palace első emeletén kap helyet az 2 500 m2-es gasztropiac, ami 11 vendéglátóhelynek, 3 bárnak és 5 rendezvényhelyszínnek ad otthon. Az akár 540 ember befogadására is alkalmas Time Out Market a magyar gasztronómiai szcéna kiemelkedő szereplőit gyűjtötte egy tető alá, így a helyiek és a turisták is az ételek széles palettáját kóstolhatják meg.

Magyarország egyetlen két Michelin-csillagos vidéki éttermét, a Platán vezető Pesti István a CANTEEN by Pesti István egységével képviselteti magát

A gasztropiac vonzereje abban rejlik, hogy nemcsak budapesti, de vidéki éttermek is helyet kaptak itt, így nem kell Encsig utazni, hogy kipróbáljuk az Anyukám mondta pizzáját, és Balatonszőlősre sem kell elautóznunk, ha a Casa Christánál szeretnénk vacsorázni.

A Time Out Market Budapesten az alábbi éttermek kínálatát kóstolhatják meg a vendégek: 101 Bistro, Anyukám mondta, Bigfish, CANTEEN by Pesti István, Casa Christa, Hai Nam Pho, LIRA by Essencia, M’EAT by Rácz Jenő, Pingrumba, Szaletly, Tuning Burger.

Ráadásul akár Michelin-csillagos séfek kreációit is tesztelhetjük - nem csillagos áron.

Magyarország egyetlen két Michelin-csillagos vidéki éttermét, a Platánt vezető Pesti István a CANTEEN by Pesti István egységével képviselteti magát, míg Rácz Jenő séf kreációit a M’EAT by Rácz Jenő pultjánál kóstolhatják meg az érdeklődők.

Az árak tekintetében a “megfizethető prémiumot” lőtték be. De mit is jelent ez forintban?

A Pénzcentrum információi szerint a street food- és fine dining által inspirált ételeket az alábbi árakon lehet megkóstolni:

Street food / kisebb fogások, snackek: átlagosan 2 850–4 000 Ft között alakul ezeknek az ételeknek az ára (például a halászlé 4 250 Ft, a lángos 2 850 Ft, a sushi tekercseket pedig 7 950 Ft).

Főételek: 3 850–8 000 Ft között lehet találni, értelemszerűen a drágább húsok és különlegességek ára a felsőbb tartományban mozog, ilyenek például akacsacomb, mangalica, különleges halak, ezek jellemzően 6–8 ezer Ft-os áron megvásárolhatóak, de az exkluzív fogásokért még többet is elkérhetnek (8–12 ezer Ft).

Megosztós/„chef” tálak és sajt‑/felvágott válogatások esetében 5–9 ezer Ft közötti árakra számíthatunk azzal, hogy az exkluzívabb tálak ára ennél borsosabb.

Ha inni is szeretnénk az ételek mellé, a borok decijét 1 350–1 950 Ft között mérik, egy üveget pedig 7 900–9 500 Ft-ért lehet megvásárolni.

A Time Out Market Brut Tokaj decije 1 950 Ft, üvegára 9 500 Ft; a francia champagne decije 4 950 Ft.

Koktélok: az egyszerűbb koktélok 3 000 –3 950 Ft között lesznek.

