Megnyitott a Tutto, az olasz étteremmel pedig Little Italy a Nagymező utcába költözött

Tutto – vagyis minden, egész. Róma pompája és Nápoly káosza, a dolce vita és New York ezerarcú, sűrű, pezsgő atmoszférája. A nonna főztje és egy sikkes éttermi asztal, ahova jólesik megérkezni. Otthonos olasz konyha, spagetti húsgombóccal és egy stílusos koktél. Mindennek a legjobb része. Hogy mindezt hol lehet megtalálni? A Nagymező utcában van egy hely, ahol mindez megadatik. Úgy hívják: Tutto.

Van az olasz gasztro, aminek ezer és egy arcával ismerkedhetünk meg, ha elindulunk a Dolomitoktól egészen a csizma sarkáig, és van az italo-amerikai olasz konyha, ami olyan, mint az otthoni, és mégis más. Ezek az ételek is ismerősek, csak másképp. Talán többet is tudunk róluk, hiszen a popkultúra szerves részeivé váltak, gondoljunk csak Susie és Tekergő ikonikus húsgombócos spagettijére.

A XIX. században nagyjából négymillió olasz érkezett az Egyesült Államokba. A jobb élet reményében érkező, meglehetősen szegény bevándorlók voltak, akik az amúgy sem túl jómódú déli országrészből indultak útnak. Összekapaszkodotak, és megteremtették azt az italo-amerikai közösséget, aminek ma már olyan ikonokat köszönhet a világ, mint Stanley Tucci, Martin Scorsese, Joe DiMaggio, Lady Gaga, Marisa Tomei vagy épp Madonna.

És hogy ebben a minden szempontból új közegben, az ismeretlen világban mi segített nekik a felszínen maradni? Hát az ételek! Hozták magukkal a szokásaikat, az otthonuk ízeit, és megpróbálták reprodukálni Olaszország ízeit, abból, ami rendelkezésükre állt. A nélkülözés szülte kreativitásnak ma már ikonikus ételek egész sorát köszönhetjük, és az italo-amerikai konyha, még ha az óhazában sokan fel is húzzák az orrukat a szó hallatán, saját jogán lett fontos szelete a nemzetközi gasztronómiának.

A bulinegyedtől távolodva, de még mindig a belváros nyüzsgésében nyitotta meg kapuit a Tutto, ahol épp ezeket a kulturális és gasztronómiai találkozásokat ünneplik.

A sikk és a tradíció kényelmesen megférnek egymás mellett úgy az étterem belterében (a látványt Bajor Ádámnak köszönhetjük, akinek olyan budapesti éttermek viselik magukon a keze nyomát, mint a Balagan, a Giulia vagy épp a Cabrio), mint az étlapon.

A Tutto is követi a népszerűsége csúcsán járó food sharing koncepciót, így szarvasgombás arancinit, a polipsalátát vagy épp a diós burratat nyugodtan betolhatjátok az asztal közepére, és indulhat a kóstolgatás.

A főételek között megtalálható a klasszikus, húsgombócos spagetti, talán épp az a recept az alapja, amit Clemenza tanított Michael Corleonénak a Keresztapában. Apropó, Keresztapa! Az itallapon a klasszikus koktélok mellett megtalálhatóak a Tutto signature koktéljai is, mint az Al Pacino vagy a Leonardo DiCaprio, de az impozáns borlapon ott szerepelnek Francis Ford Coppola borai is. Tehát, ha valaki csúcsra szeretné járatni a Keresztapa-életérzést, itt biztosan megteheti.

Visszatérve az ételekhez, a főételek, legyen szó akár az előbb emlegetett klasszikusról, a cotoletta alla Milanese-ről, vagy a melanzana alla parmiggianaról, mind olyan kiadós adagban érkeznek, hogy nyugodtan osztozkodhattok rajta, jut a társaság többi tagjának is, nonna-adagot szednek, nem kell izgulni. A végén pedig az édesség és az espresso sem maradhat el, és aki idáig nem tudta, hogy hol lehet jó babá napoletanot enni a városban, az mostantól fellélegezhet. Ezt az ikonikus desszertet is felvették a Tutto Paris Society által megalkotott étlapjára, és eddigi tapasztalaim alapján nyugodtan állíthatom, hogy jól is tették. Ez az isteni, szaftos piskóta, krémmel a tetején az egyik kedvenc olasz finomságom, és ugyan bármikor kész vagyok útra kelni érte, jó tudni, hogy a belvárosban is hozzá lehet jutni.

A Tutto tényleg minden

Stílusos és otthonos, jó ötlet baráti vacsorához vagy épp randihoz is, ha egy jó italra állnál csak meg, vagy ha ennél is mellé valami finomat. Az otthon és a nagyvilág, az ismerős és az új ízek találkozása.

Tutto Budapest

Nagymező utca 38.

