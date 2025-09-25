Ilyen étlappal, ételekkel és árakkal vár minket újra a Kádár étkezde

Végre újra kinyit a legendás kifőzdéje, a Kádár étkezde a Klauzál téren. A Costes Csoport alapító-tulajdonosa, Gerendai Károly és csapata évek óta dolgozik azon, hogy a vendégek ugyanazt az élményt kapják, amiért a hely 1957-es nyitásától kezdve generációk szerettek idejárni: őszinte magyar konyha, közös asztalok és a Kádár semmihez sem fogható hangulata.

Sóletvitától az újranyitásig

Bár Gerendai Károly maga nem tartozott a törzsvendégek közé, személyesen is kötődött a helyhez:

„A baráti társaságomban vita volt, hogy a Fülemüle vagy a Kádár sóletje a jobb. Én inkább a Fülemülére szavaztam, ezért többen próbáltak meggyőzni, hogy kóstoljam meg a Kádárét is. Így jártam ide többször, és láttam, hogy milyen komoly rajongótábora van. A projekt kapcsán az elmúlt két évben számtalan törzsvendéggel beszélgettem, akik egyértelművé tették: számukra a Kádár nemcsak egy közkedvelt kifőzde volt, hanem az identitásuk része.”

Sólet az új Kádárban Nosalty

Nem nosztalgiaétterem, hanem a Kádár maga

A cél nem az volt, hogy egy új helyet hozzanak létre Kádár néven, hanem hogy magát az eredeti étkezdét élesszék újjá.

A legelső és leglényegesebb szempont az volt, hogy mi ténylegesen a Kádárt akartuk újranyitni. Nem egy éttermet a Klauzál téren, amit Kádárnak hívnak, hanem a régi Kádárt.

Ezért minden döntést az a szándék vezérelt, hogy minél kevesebb változás legyen. Noha a konyhát és a gépészetet teljesen át kellett alakítani, a mosdókat korszerűsítették, és még a szomszédos lakást is megvásárolták, hogy elegendő hely álljon rendelkezésre az étkezde számára, minden más tekintetben megtartották az eredeti designt.

A belső tér is maradt a régi Nosalty

Ételek vendégek emlékeiből

A receptek sokszor hiányosak voltak, ezért a régi törzsvendégek emlékeire is támaszkodtak.

A régi receptúrákban le volt írva, hogy egy kanál cukor, de az már nem, hogy kávés, teás vagy evőkanál. Miközben ez nagyon nem mindegy. Az alapanyagok egy része már nem is beszerezhető, a régi tűzhelyek sem ugyanúgy működtek. Ezért hívtuk segítségül a vendégek emlékeit, hogy a lehető leghitelesebben rekonstruáljuk az ízeket.

Az induló kínálat szinte ugyanaz lesz, amellyel a Kádár egykor búcsúzott. A menü azonban folyamatosan bővül majd, sorban visszahozva a klasszikus napi ajánlatokat. Rövidesen az elviteles rendszer is visszatér, sőt később akár házhozszállítással is lehet majd rendelni.

Közös asztalok, régi szokások

A Kádár egyik különlegessége mindig is a közös asztal volt – ezt a hagyományt most is folytatják. „Lehet majd előre asztalt foglalni, de ha ketten ülnek egy négyfős asztalnál, ne lepődjenek meg, ha mások is odaülnek. Ez része a Kádár élménynek. Diszkrét üzleti ebédre vagy lánykérésre nem feltétlenül mi vagyunk a legjobb helyszín” – mondja Gerendai.

Töltött paprika, tökfőzelék, csirkepörkölt Nosalty

Újdonságok: reggeli és vacsora

Kezdetben csak ebédidőben nyitnak, később reggelivel és vacsorával is várják a vendégeket. „A reggeli nem francia croque monsieur lesz, hanem klasszikus magyar reggeli: bundás kenyér, kolbászos tojás vagy főtt virsli. Az esti kínálat pedig ugyanaz lesz, mint az ebéd: ezek az ételek vacsorára is jól esnek.”

A múlt tisztelete, a jelen kényelme

A vendégélményben egyszerre lesz jelen a múlt és a jelen: hiteles belső tér, falon hírességek és törzsvendégek fotóival, közös asztalok – de mellette bankkártyás fizetés, online foglalás és kulturált mosdók.

Több mint kifőzde: legenda

A Kádár több mint hat évtizeden át működött változatlan szemlélettel. Miközben a vendéglátásban gyakran a rossz gyakorlatok domináltak, itt mindig minőség és vendégközpontúság várta a betérőt.

Ezért vált legendává a Kádár. Egy kifőzde, ahol nem maradékot melegítettek, hanem minőségi alapanyagból főztek, és az volt a cél, hogy a vendég elégedetten álljon fel az asztaltól.

A 2000-es években a régi törzsközönség mellett már a turisták is felfedezték a helyet, és Gerendai szerint erre most is lesz igény:

„Soha ennyi érdeklődést nem tapasztaltam új étteremnyitás előtt. Az utcán, a benzinkúton szólítanak le, hogy ‘Mikor nyílik már a Kádár?’ Ez egyértelmű jelzés, hogy a régi vendégek is várják a visszatérést.”

Székelykáposzta Nosalty

Gerendai kiemelte azt is, hogy korábban a taxisok jelentős részét tették ki a vendégeknek, ezért a nyitás előtt újra felvették a kapcsolatot a Főtaxival. A társaság egy különleges járművel, egy Zsigulival állt ki az étkezde elé, hogy együtt felidézzék azt a hangulatot, milyen volt régen Budáról megérkezni egy ilyen autóval. A Kádár kapcsán számítanak rájuk: egyrészt abban, hogy a gépkocsivezetők ajánlják vendégeiknek az éttermet, másrészt abban, hogy ők maguk is betérnek a Kádárba egy ebédre, ahogy az egykoron jellemző gyakorlat volt.

A Kádár újranyitásának legfontosabb tudnivalói:

Helyszín: Budapest, Klauzál tér 9.



Budapest, Klauzál tér 9. Nyitva tartás: ebédidőben, később reggeli és vacsora is



ebédidőben, később reggeli és vacsora is Árazás: barátságos, széles réteg számára elérhető árak



barátságos, széles réteg számára elérhető árak Étlap: a régi kínálat, folyamatosan bővül a régi napi ajánlatokkal



a régi kínálat, folyamatosan bővül a régi napi ajánlatokkal Szokások: közös asztalok, klasszikus Kádár-hangulat



közös asztalok, klasszikus Kádár-hangulat Foglalás: a helyek fele online foglalható, a másik fele a spontán betérőknek (kadaretkezde.hu)



Az árakból: