4 hétköznapi szokás, amivel fel kell hagynod, ha meg akarsz szabadulni a hasi zsírtól

A viszcerális zsír az egyik legkomolyabb egészségügyi kockázati tényező, ha tartósan nagy mennyiségben halmozódik fel a szervezetben. Nem pusztán esztétikai problémáról van szó. Éppen ezért a csökkentése nem merül ki abban, hogy mit eszünk vagy mennyit mozgunk, hanem az is fontos, milyen káros szokásokat hagyunk el, és mennyire tudatosan építjük fel a mindennapjainkat.