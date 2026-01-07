Életmód

2026.01.07.

4 hétköznapi szokás, amivel fel kell hagynod, ha meg akarsz szabadulni a hasi zsírtól

Nosalty profilképe Nosalty

A viszcerális zsír az egyik legkomolyabb egészségügyi kockázati tényező, ha tartósan nagy mennyiségben halmozódik fel a szervezetben. Nem pusztán esztétikai problémáról van szó. Éppen ezért a csökkentése nem merül ki abban, hogy mit eszünk vagy mennyit mozgunk, hanem az is fontos, milyen káros szokásokat hagyunk el, és mennyire tudatosan építjük fel a mindennapjainkat.

A zsigeri zsír nem csak esztétikai kérdés: a szervezet belső szervei körül felhalmozódó ún. viszcerális zsír jelentősen növeli a szív- és érrendszeri betegségek, 2-es típusú cukorbetegség és egyéb krónikus problémák kockázatát. A jó hír, hogy a zsigeri zsír — ellentétben néhány általános tévhittel — reagál az életmódbeli változtatásokra. Először azonban nemcsak azt kell tudni, mit érdemes beiktatni, hanem azt is, milyen szokásokat érdemes elkerülni, ha valóban eredményt szeretnél elérni.

Kattints a képre, hogy megtudd, milyen szokásokat kellene elhagynod!

4 fotó

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

zöldséges egytálétel

Babcurry villámgyorsan

A curry az egyik legváltozatosabban elkészíthető egytálétel, amely nemcsak húsokkal működik, hanem mindenféle zöldségnek is remekül áll. Ezúttal két doboz konzervbabból varázsoltunk ...

mousse

Vegán csokimousse tofuból

Imádjuk ha egy desszert nem csak bűnös élvezet, de laktató és fehérjében is dús - éppen ezért szuper választás ez a tofualapú csokimousse. Villámgyorsan elkészül, krémes és ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Egy nő stresszel az ágy végében
Életmód

4 hétköznapi szokás, amivel fel kell hagynod, ha meg akarsz...

A viszcerális zsír az egyik legkomolyabb egészségügyi kockázati tényező, ha tartósan nagy mennyiségben halmozódik fel a szervezetben. Nem pusztán esztétikai problémáról van szó. Éppen ezért a csökkentése nem merül ki abban, hogy mit eszünk vagy mennyit mozgunk, hanem az is fontos, milyen káros szokásokat hagyunk el, és mennyire tudatosan építjük fel a mindennapjainkat.

Nosalty

További cikkek

Egy nő vitamint szed be
Életmód

Ezek a vitaminok védenek a szellemi hanyatlás ellen

Az Alzheimer-kór és a demencia kialakulása összetett folyamat, amelyben az életmód és a táplálkozás is kulcsszerepet játszik. Bár nincs olyan vitamin, amely önmagában megelőzné a szellemi hanyatlást, a kutatások szerint bizonyos tápanyagok hozzájárulhatnak az agy egészségének megőrzéséhez és a kognitív funkciók támogatásához.

Még több cikk

Top Receptek

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept