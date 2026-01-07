A zsigeri zsír nem csak esztétikai kérdés: a szervezet belső szervei körül felhalmozódó ún. viszcerális zsír jelentősen növeli a szív- és érrendszeri betegségek, 2-es típusú cukorbetegség és egyéb krónikus problémák kockázatát. A jó hír, hogy a zsigeri zsír — ellentétben néhány általános tévhittel — reagál az életmódbeli változtatásokra. Először azonban nemcsak azt kell tudni, mit érdemes beiktatni, hanem azt is, milyen szokásokat érdemes elkerülni, ha valóban eredményt szeretnél elérni.
4 hétköznapi szokás, amivel fel kell hagynod, ha meg akarsz szabadulni a hasi zsírtól
A viszcerális zsír az egyik legkomolyabb egészségügyi kockázati tényező, ha tartósan nagy mennyiségben halmozódik fel a szervezetben. Nem pusztán esztétikai problémáról van szó. Éppen ezért a csökkentése nem merül ki abban, hogy mit eszünk vagy mennyit mozgunk, hanem az is fontos, milyen káros szokásokat hagyunk el, és mennyire tudatosan építjük fel a mindennapjainkat.