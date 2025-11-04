Ezzel az olcsó alapanyaggal bundázd a halat: kevesebb olajat szív majd magába

A hagyományosan készülő rántott ételek liszttel, tojással, zsemlemorzsával készülnek, azonban egy másik alternatíva is létezik, amitől gyorsabban, egyenletesebben sül aranybarnára a rántott hal.

Ezzel az olcsó alapanyaggal bundázd a halat: egészségesebb és egyenletes felszínű lesz

Karlos Arguiñano séf másképp készíti a rántott halat, mint azt megszokhattuk. Ő a hagyományos liszt-tojás-zsemlemorzsa helyett egyetlen olcsó alapanyagot használ...

... ez pedig nem más, mint a búzadara, ami egyenletesen vonja be a halat, így egységes bevonatot kap a rántott hal.

Emellett ráadásul egészségesebb opció is, hiszen kevesebb olajat szív fel, így könnyebb ételt kapunk végeredményként. Ez a módszer mindenféle halnál használható, de még zöldségeknél is beválik.

Mikor kell a forró olajba tenni a halat?

A séfnek arra is megvan a módszere, mikor kell beletenni a halat a forró olajba. Hőmérőt nem használ, ugyanis két gerezd fokhagyma segíti abban, hogy a tökéletes időpontban helyezze a forró olajba a halat. Amikor az olajba helyezett fokhagyma gerezdek sercegni kezdenek, akkor érte el az ideális, 180 fok körüli hőmérsékletet az olaj a sütéshez. Ez a hőmérséklet azért kell, mert ha túl forró az olaj, megég a búzadara, viszont ha nem éri el a kellő hőmérsékletet, a bunda nagyon megszívja magát.

