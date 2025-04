A görög joghurt 5 előnyös tulajdonsága, ami miatt megéri még gyakrabban használnod

Relatíve új szereplőnek mondható a görög joghurt a tejtermékek világában: idehaza csak nemrég ismertük és kedveltük meg a sűrűbb, édeskésebb verziót, azóta azonban nincs megállás. Szinte bármilyen ételben könnyen megtalálja a helyét az alapanyag, ehetjük reggelire, ebédre vagy vacsorára is, sőt, egyesek még a tejfölt is ezzel a modernebb, kevésbé hagyományos helyettesítőre cserélték le. Nézzük hát meg, pontosan miért is ekkora nagyágyú a görög joghurt a konyhában: mely tulajdonságai teszik ilyen közkedveltté!

A görög joghurt 5 előnyös tulajdonsága

Sósan és édesen is ehető

Nehéz lenne határozni arról, hogy akkor most sós vagy édes alapanyag a görög joghurt, ezért maradjunk egy konszenzusos döntetlenben. Ez szerencsénkre nagy előny: használhatjuk innentől kezdve így is, úgy is.

Már egy kanál cukortól és némi vaníliától is desszertmagasságokba emelkedik, míg zöldfűszerek és egy csipet só kenyérre kenhető krémmé, mártogatóssá teszi.

Sűrűbb, mint a sima joghurt

És ha már kenhetőség: esélyünk se lenne arra, hogy az egyszerű, mezei poharas joghurtot kenyérre kenjük, hisz olyan folyós. A görög verzió azonban így is megállja a helyét: önmagában, esetleg némi krémsajttal dúsítva-sűrítve használhatjuk mártogatósként, szendvicskrémként.

A tejtermék állaga nem csak itt válik előnyünkre: amikor sütünk vele, akkor sem kell aggódnunk, hogy a piskóta, kevert tészta túl nedves marad, ugyanis a görög joghurt pont tökéletes, puha és könnyed textúrát ad az édességeknek.

Könnyen hőkezelhető tejtermék

Amennyiben levest vagy főzeléket habarnánk, krémesítenénk vele, azt is megtehetjük. Egyes tejtermékek nehezen viselik a közvetlen forróságot, annak hatására kicsapódnak az ételben. A görög joghurt azonban erre is használható, persze ezzel is legyünk azért óvatosak, ne forraljuk órákig és mindig temperáljuk, mielőtt a fazékhoz adnánk.

Zsíros, mégsem egészségtelen

A görög joghurt zsírtartalma magasabb (általában 10%-os), mint a sima joghurté, azonban a tejfölétől elmarad (ebből még a zsírcsökkentett verzió is 12%-os). Állaga és íze valahogy mégis gazdagabb eredményt ad, mint a "diétás" tejföl, ez pedig azt is jelenti, hogy kevesebbel is beérjük belőle.

További pozitívum a joghurtban jelen lévő élőflórás baktériumkultúra, ami felettébb egészséges.

Sütve és sütés nélkül is bevethetjük

Desszertek készítésénél jól jön egy olyan jolly joker, mint a görög joghurt, amit sütésmentes és klasszikus, sütött édességekben is használhatunk. Zselatin hozzáadásával könnyed joghurtkockákat és -tortákat alkothatunk a tejtermékből, míg sütemények masszáiba keverve sem kell aggódnunk amiatt, hogy szétsül, kicsapódik vagy furcsa állagot ad a piskótáknak.

