2025.08.15.

Elképesztő ízélmény és zamatosabb ételek a jutalmad, ha ezeket teszed a grillre

Valószínűleg neked sem jutott még az eszedbe, hogy fűszernövényt tegyél a grillre, pedig hidd el, elképesztő ízélményben lesz részed. Ha legközelebb grillezel, dobj rá egy csokor koriandert, hidd el, nem fogod megbánni!

Van valami varázslatos és egyedi a grillezett fűszernövények aromájában, a módszer ugyanis füstös aromát kölcsönöz nekik, miközben megőrzik frissességüket. Ne hagyd, hogy úgy teljen el ez a nyár is, hogy nem tudod meg, milyen új ízvilágot adhatnak kedvenc receptjeidhez a grillezett fűszernövények! Ha legközelebb a grillezett hús mellé chimichurri mártást vagy salsa verdét készítesz, dobj a grillre egy csokor koriandert vagy petrezselymet, hogy egy füstös csavarral emeld új szintre.

grillhús zöldségekkel és fűszerekkel
Legyen ez a nyár az, amikor elkezdesz fűszernövényeket grillezni

Mitől olyan nagyszerű a grillezett koriander?

A grillezett koriander azért csodálatos, mert a grillezés a világos, fűszeres ízét mélyebbé és összetettebbé varázsolja. A hő hatására füstös, enyhén elszenesedett aromát kap, így gazdagságot és melegséget kölcsönöz a fűszernövénynek. Ez a kontraszt - füstös, mégis élénk - teszi a grillezett koriandert tökéletessé a mártások, szószok, salsák és pácok ízesítésére. Ráadásul a grillezés pont annyira puhítja meg a leveleket, hogy az esszenciális olajok képesek felszabadulni, így az ízek intenzitása fokozódik anélkül, hogy túlságosan domináns lenne az ételekben. Röviden, a grillezés az ismerős fűszernövényt merész, felejthetetlen ízfokozóvá varázsolja!

Hogyan grillezzd meg a koriandert

  • Mosd meg. Óvatosan öblíts le egy csokor koriandert hideg víz alatt, és papírtörlővel vagy konyharuhával szárogad meg. Vágd le a legvastagabb szárakat, és hagyd meg a leveleket és a zsenge szárakat.
  • Enyhén olajozd be. Körülbelül 1 evőkanál olívaolajjal öntözd meg a koriandert, hogy ne ragadjon vagy szenesedjen el sütés közben.
  • Gyorsan grillezd meg. Melegítsd fel a grillt vagy grillserpenyőt közepesen magas hőfokra. Helyezd a koriandert közvetlenül a grillrácsra vagy egy grillkosárba. Összesen 30-60 másodpercig grillezd, és időnként forgasd meg a fűszernövényt a csipesszel. Addig grillezd, amíg a levelek enyhén elszenesednek és illatosak lesznek.
  • Hűtsd le és vágd fel. Vedd le a koriandert a grillről, és hagyd néhány percig hűlni. Vágd fel, és keverd bele kedvenc mártásaidba és szószaidba, vagy egyszerűen szórd a kész ételek tetejére.

A grillezett koriander számos mártásban és szószban megállja a helyét a friss helyett, de kedvenc húsaiddal is párosíthatod a füstös koriandert.

Sőt, nemcsak koriandert, de más fűszernövényeket, például petrezselymet és mentát is grillezhetsz ugyanígy.

Ezért tegyél sót az olajba: a nagymamák praktikája tényleg beválik
