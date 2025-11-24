Gasztro

8 szaftos, fűszeres-mustáros hús, mely hétköznap és ünnepnap is megállja a helyét

Egyet pislogtunk, és újra itt az adventi készülődés időszaka, ezzel pedig a leendő ünnepi kedvencek receptjének mentése, ráhangolódás a sült finomságokra. Ezúttal olyan fűszeres húsételeket hoztunk, amelyek a karácsonyi, szilveszteri asztalon épp úgy megállják a helyüket, mint egy téli hétköznapon. Egy dolog még összeköti őket: mesterien mustárosak!

A bekuckózós őszi-téli időszakban még jobban esnek a komfortot hozó, laktató és gazdag fogások, a nyárral ellentétben pedig a húsos receptek is fókuszba kerülnek. Olyan sült, fűszeres finomságokkal készültünk, melyeket akár hétköznap, akár az adventi időszakban készítetek el a családnak, barátoknak, rajongásig szeretni fogják őket.

És hogy mi az, ami mindegyik ételnek plusz karaktert ad? A mustár! Legyen sima vagy csípős, mindig izgalmas ízélményt ígér, ráadásul extra puhává varázsolja a húsokat, pont úgy, ahogyan kell!

  Hagymás rostélyos csípős mustáros pácban

    Hagymás rostélyos csípős mustáros pácban

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    819
    Kalória
    27.6g
    Fehérje
    55.5g
    Szénhidrát
    54.6g
    Zsír
    Még több rostélyos
    Összehozza a családot, elsimítja a nézeteltéréseket a rokonok között egy jó pikáns cigánypecsenye! A hús állagában rejlik a titok, egész este érdemes csípős mustárban pácolni, hogy tényleg szétolvadjon a szájban!
  Sonka Wellington-módra

    Sonka Wellington

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    168
    Kalória
    3g
    Fehérje
    19.9g
    Szénhidrát
    8.6g
    Zsír
    Még több tésztában sült hús
    A sonka nemcsak húsvétkor, hanem a téli ünnepekkor is páratlan illatot áraszt, az asztalon a helye! A mézes-mustáros pác lehet pikáns ízesítésű vagy klasszikusan elkészített, mindenképp sikert aratunk.
  Mustáros-fűszeres pácolt tarja

    Mustáros-fűszeres pácolt tarja

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    338
    Kalória
    22.3g
    Fehérje
    1.8g
    Szénhidrát
    26.4g
    Zsír
    Még több grill húsok
    Gyors, előző napon bekevert pácban is pihenhet a hús, hogy aztán omlós és puha legyen ebédre. Nyáron a grillen, télen a konyhában süssük pofásra!
  Pikáns csirkeszárny

    Pikáns csirkeszárny

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    661
    Kalória
    42.2g
    Fehérje
    43.5g
    Szénhidrát
    36g
    Zsír
    Még több fűszeres húsok
    A kihagyhatatlan csirkeszárny! Kívül ropogós és extrán fűszeres, belül omlós és pihe-puha. A pikáns ízvilág áll a legjobban neki, jöhet az Erős Pistás mustár, de mellé a ketchup és a majonéz is jól passzol.
  Mustáros csirkecombok serpenyőben

    Mustáros csirkecombok serpenyőben

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    584
    Kalória
    24.6g
    Fehérje
    5.8g
    Szénhidrát
    48g
    Zsír
    Még több fűszeres húsok
    Egy adventi ebédre válasszuk a legnagyobb serpenyőt, hogy jóllakassunk mindenkit. A combbal ráadásul sokat nem kell bíbelődni, a mustáros szósz kihozza majd az ízeket, már csak egy gyors rizsköret vagy krumplipüré kell a teljességhez.
  Mézes-mustáros sertésszűz almával

    Mézes-mustáros sertésszűz almával

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    268
    Kalória
    35.8g
    Fehérje
    15.4g
    Szénhidrát
    6.6g
    Zsír
    Még több szűzpecsenye
    A mustár az édes ízekkel is remekül harmonizál, a húsételek között pedig bőven találunk olyanokat, ahol a gyümölccsel történő párosítás a nyerő. Körte, alma, szilva, mind jöhetnek sorba a mustáros husikhoz.
  Tepsis csirkecomb krumplival

    Tepsis csirkecomb krumplival

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    506
    Kalória
    26.2g
    Fehérje
    40.4g
    Szénhidrát
    27.1g
    Zsír
    Még több sült csirke
    Még egy közönségkedvenc az impozáns listánk végére. Lélekmelengető főétel, amit gyakorlatilag nem lehet elrontani: fűszeres combok, sok csípős és krumpli, finom szósz, a többit elintézi a sütő helyettünk.

Kattints minél több UNIVER ünnepi tippért ide!

