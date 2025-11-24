8 szaftos, fűszeres-mustáros hús, mely hétköznap és ünnepnap is megállja a helyét

Egyet pislogtunk, és újra itt az adventi készülődés időszaka, ezzel pedig a leendő ünnepi kedvencek receptjének mentése, ráhangolódás a sült finomságokra. Ezúttal olyan fűszeres húsételeket hoztunk, amelyek a karácsonyi, szilveszteri asztalon épp úgy megállják a helyüket, mint egy téli hétköznapon. Egy dolog még összeköti őket: mesterien mustárosak!

A bekuckózós őszi-téli időszakban még jobban esnek a komfortot hozó, laktató és gazdag fogások, a nyárral ellentétben pedig a húsos receptek is fókuszba kerülnek. Olyan sült, fűszeres finomságokkal készültünk, melyeket akár hétköznap, akár az adventi időszakban készítetek el a családnak, barátoknak, rajongásig szeretni fogják őket.

És hogy mi az, ami mindegyik ételnek plusz karaktert ad? A mustár! Legyen sima vagy csípős, mindig izgalmas ízélményt ígér, ráadásul extra puhává varázsolja a húsokat, pont úgy, ahogyan kell!

