8 szaftos, fűszeres-mustáros hús, mely hétköznap és ünnepnap is megállja a helyét

A bekuckózós őszi-téli időszakban még jobban esnek a komfortot hozó, laktató és gazdag fogások, a nyárral ellentétben pedig a húsos receptek is fókuszba kerülnek. Olyan sült, fűszeres finomságokkal készültünk, melyeket akár hétköznap, akár az adventi időszakban készítetek el a családnak, barátoknak, rajongásig szeretni fogják őket.
És hogy mi az, ami mindegyik ételnek plusz karaktert ad? A mustár! Legyen sima vagy csípős, mindig izgalmas ízélményt ígér, ráadásul extra puhává varázsolja a húsokat, pont úgy, ahogyan kell!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű819Kalória27.6gFehérje55.5gSzénhidrát54.6gZsírÖsszehozza a családot, elsimítja a nézeteltéréseket a rokonok között egy jó pikáns cigánypecsenye! A hús állagában rejlik a titok, egész este érdemes csípős mustárban pácolni, hogy tényleg szétolvadjon a szájban!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű168Kalória3gFehérje19.9gSzénhidrát8.6gZsírA sonka nemcsak húsvétkor, hanem a téli ünnepekkor is páratlan illatot áraszt, az asztalon a helye! A mézes-mustáros pác lehet pikáns ízesítésű vagy klasszikusan elkészített, mindenképp sikert aratunk.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1442Kalória23.6gFehérje93.5gSzénhidrát106.4gZsírAz angolok tudják, mitől lesz igazán kívánatos egy húsétel: legyen minél szaftosabb, tálaljuk tökéletes sült kolbásszal, és nem lőhetünk mellé, mindegy, hogy ebédről vagy vacsoráról beszélünk.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű338Kalória22.3gFehérje1.8gSzénhidrát26.4gZsírGyors, előző napon bekevert pácban is pihenhet a hús, hogy aztán omlós és puha legyen ebédre. Nyáron a grillen, télen a konyhában süssük pofásra!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű661Kalória42.2gFehérje43.5gSzénhidrát36gZsírA kihagyhatatlan csirkeszárny! Kívül ropogós és extrán fűszeres, belül omlós és pihe-puha. A pikáns ízvilág áll a legjobban neki, jöhet az Erős Pistás mustár, de mellé a ketchup és a majonéz is jól passzol.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű584Kalória24.6gFehérje5.8gSzénhidrát48gZsírEgy adventi ebédre válasszuk a legnagyobb serpenyőt, hogy jóllakassunk mindenkit. A combbal ráadásul sokat nem kell bíbelődni, a mustáros szósz kihozza majd az ízeket, már csak egy gyors rizsköret vagy krumplipüré kell a teljességhez.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes268Kalória35.8gFehérje15.4gSzénhidrát6.6gZsírA mustár az édes ízekkel is remekül harmonizál, a húsételek között pedig bőven találunk olyanokat, ahol a gyümölccsel történő párosítás a nyerő. Körte, alma, szilva, mind jöhetnek sorba a mustáros husikhoz.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű506Kalória26.2gFehérje40.4gSzénhidrát27.1gZsírMég egy közönségkedvenc az impozáns listánk végére. Lélekmelengető főétel, amit gyakorlatilag nem lehet elrontani: fűszeres combok, sok csípős és krumpli, finom szósz, a többit elintézi a sütő helyettünk.