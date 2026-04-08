Ma már egyre nagyobb szerepet a funkcionalitás és kényelem a konyhákban is. Ráadásul az energiafogyasztás is kiemelkedően fontos szempont. Az eddig méltán népszerű főzőlapokat úgy néz ki, hogy egy új megoldás váltja fel.

A főzés sokunk életében központi szerepet játszik, így nagyon nem mindegy, hogy milyen eszközökkel és technikával készítjük ételeinket. A főzőlap gyorsan népszerű vált a gáztúzhely mellett, most viszont úgy néz ki, hogy a hagyományos főzőlap is búcsúzik, és modernebb megoldás veszi át a helyét.

Főzőlap helyett ez a megoldás veszi át az uralmat a konyhákban

Az infravörös főzőlap használata egyre népszerűbbé válik

A hagyományos értelemben vett főzőlapok népszerűségét az infravörös főzőlap veheti át rövid időn belül.

Az infravörös főzőlap esetében a hő közvetlen az edényre irányul, így az gyorsabban melegszik fel, ezzel együtt pedig kevesebb energiát is használ fel.

Emellett azt is lehet tapasztalni, ha valaki infravörös főzőlapon készíti az étel(eke)t, hogy kevésbé melegszik fel a helyiség, hiszen a hő nem terjed szét, hanem az edényre összpontosul. Ez a nyári melegben különösen előnyös lehet.

További előnyei:

kő és kerámia alá is rejthető a technológia

használhatsz hagyományos serpenyőket és edényeket is, nincs szükség speciális bevonatú eszközökre

stílusos, letisztult kinézezetet biztosít a konyhának

Mi a különbség a főzőlap és az infravörös főzőlap között?

A főzőlap egy általános elnevezés minden olyan beépíthető konyhai eszközre, amin főzni lehet. Ide tartoznak például a gázos, az elektromos és a modernebb megoldások is.

A sima főzőlap lassabban melegszik fel és hűl le

A „sima” főzőlap alatt a legtöbben a hagyományos elektromos változatot értik, aminél egy fűtőszál felmelegíti a főzőzónát, és az adja át a hőt az edénynek. Ez a típus általában lassabban melegszik fel és hűl le, ezért a hőfok szabályozása kevésbé gyors és pontos, viszont egyszerű felépítésű és általában olcsóbb.

Az infravörös főzőlap ezzel szemben egy modernebb elektromos megoldás. Itt a fűtőelem felizzik, és infravörös sugárzás formájában adja át a hőt közvetlenül az edénynek.

Ez gyorsabb felmelegedést eredményez, és hatékonyabb hőátadást biztosít, mint a hagyományos elektromos főzőlapok. Az ilyen főzőlapok általában üvegkerámia felületűek, esztétikusabbak és könnyebben tisztíthatók.

Fontos előnyük, hogy – az indukciós főzőlapokkal ellentétben – nem igényelnek speciális, mágneses edényeket!

