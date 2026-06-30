Látványos változáson ment keresztül Falusi Mariann az elmúlt két évben. Az énekesnő tudatos életmódváltásának köszönhetően már több mint harminc kilogrammot adott le, és bár már most jelentős eredményt ért el, még nem tekinti befejezettnek az útját.

A Pa-Dö-Dő egykori sztárja korábban 124 kilogrammot nyomott, jelenleg pedig 91 kilogrammnál tart. Célja, hogy elérje a 78 kilogrammos testsúlyt, azonban hangsúlyozza, hogy számára nem a gyors fogyás volt a legfontosabb, hanem egy hosszú távon is fenntartható életmód kialakítása.

Falusi Mariann több mint 30 kilót fogyott: elárulta sikere titkát rtlklub.sajtoklub.tv/Bársony Bence

Mariann állítása szerint nem tagadott meg semmilyen ételt magától. Inkább arra figyel, hogy mindenből mértékkel fogyasszon, így nem érzi úgy, hogy lemondásokkal kellene élnie. Úgy véli, ez a szemlélet sokkal könnyebben tartható, mint a drasztikus diéták.

A kulcs a tudatos életmódváltás, nem a megszorító diéták

Az énekesnő életében nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is komoly változások történtek. Zenésztársa és közeli barátja, Lang Györgyi elvesztése mély nyomot hagyott benne, ugyanakkor arra is ösztönözte, hogy újragondolja a mindennapjait és más szemmel tekintsen az életre.

Elmondása szerint ma már kiegyensúlyozottabban él, és igyekszik minden napot megélni.

Igy néz ki most Falusi Mariann:

Élek! Egyik napról a másikra, és ezen nem változtat semmi! – fogalmazott Mariann.

Falusi Mariann története jól mutatja, hogy a tartós változás nem feltétlenül látványos vagy gyors módszerekkel érhető el. A fokozatos életmódváltás, a tudatosság és a kitartás hosszú távon is eredményes lehet, miközben az egészség és a jobb közérzet is előtérbe kerül.

Címlapkép: rtlklub.sajtoklub.tv/Bársony Bence

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