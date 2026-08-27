Dél-alföldi ízörökségeink – Hagyomány és minőség, hazai tájak ihletésével

Megérkezett a PICK új Ízörökség termékcsaládja: az eredetvédett szegedi paprikás és makói fokhagymás nemespenészes szalámikat meg kell kóstolni!

Magyarország tájai nemcsak természeti értékeket, hanem olyan különleges alapanyagokat is őriznek, amelyek generációk óta formálják a hazai gasztronómiát. A Tisza mentén termesztett, mélyvörös szegedi paprika és a makói földekről származó, karakteres fokhagyma nem csupán a magyar konyha meghatározó ízei, hanem olyan örökségeink, amelyek mögött évszázados tudás, helyi hagyományok és közösségek története áll.

A PICK új Ízörökség termékcsaládja Cservenyák Olivér

A PICK új Ízörökség termékcsaládja ezekből a hazai értékekből merít inspirációt: az eredetvédett szegedi paprikás és a makói fokhagymás nemespenészes szalámikban a több mint 155 éve épülő szalámikészítő hagyomány találkozik a magyar tájak ikonikus ízeivel.

Magyarország ízeken keresztül

A Dél-Alföld szegedi paprikája és makói fokhagymája éppen úgy a magyar gasztronómia alappillérei, mint a villányi borvidék vörösbora, a békési borsikafű vagy épp a Balaton-felvidéki levendula és a zalai tökmag. A PICK Ízörökség termékcsalád ebből a gazdag ízhagyományból indul ki: az első két ízváltozat a Dél-Alföld két legkarakteresebb alapanyagát emeli be a szalámikészítés több mint másfél évszázados hagyományába.

A PICK-nél hiszünk abban, hogy a hagyomány akkor él igazán, ha képes megújulni. A mi hagyományaink a hungarikum Téliszalámiban gyökereznek, az Ízörökség szalámik pedig megőrizve ezeket az alapértékeket, a magyar tájak gasztronómiai kincseit viszik tovább. A szegedi paprika és a makói fokhagyma nem csupán fűszer a számunkra: közös ízörökségünk, amelyet szeretnénk a fogyasztók asztalára vinni – mondta Szokolai Júlia, a Bonafarm húságazatok stratégiai és marketing igazgatója a PICK képviseletében.

Cservenyák Olivér

A Dél-Alföld vörös aranya: a szegedi paprika

A szegedi paprika eredetvédett hungarikum, amely a 18–19. század fordulójától forrt össze a dél-alföldi térség identitásával. Mélyvörös színét és harmonikus, édeskésen fűszeres aromáját a Tisza menti termőterületek adottságai és az évszázados termesztési hagyományok alakították – világszerte ismertté téve ezt az egyedülálló fűszert. Ez a gazdag ízvilág jelenik meg a PICK Ízörökség szegedi paprikás nemespenészes szalámiban.

Makó, ahol hagyománya van a fokhagymának

Makó nevéhez a vöröshagyma mellett a fokhagymatermesztés hagyománya is szorosan kötődik. A Maros hordalékos talaja, a térség éghajlata és a helyi termelők generációkon átadott szaktudása együttesen alakították ki azt a jellegzetes íz- és aromavilágot, amelyről a makói fokhagyma ismert. Intenzív illata és markáns zamata miatt évtizedek óta a magyar konyha egyik legkedveltebb alapanyaga. Ezt az örökséget idézi meg a PICK Ízörökség makói fokhagymás nemespenészes szalámi.

Cservenyák Olivér

A PICK Ízörökség termékcsalád egyszerre tiszteleg a magyar tájak gasztronómiai kincsei előtt, és mutatja meg, hogy a hagyomány akkor marad igazán élő, ha képes új formában is továbbadni értékeit.