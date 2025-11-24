Árulkodó jelek, melyekről felismerheted a boltban a jó minőségű húst

Az vagy, amit megeszel - ezt a mondást mindenki ismeri, de vajon komolyan is vesszük? Érdemes lenne, mert minden, amit elfogyasztunk, testünk részévé válik, így különösen fontos az íz mellett az alapanyagok minőségét és az élelmiszer-biztonságot is szem előtt tartanunk. Ezen belül kiemelten lényeges a húsok minősége, hiszen egészségünk bánhatja, ha nem választunk tökéletesen friss terméket. Mutatjuk, milyen jeleket érdemes figyelembe venni, amikor nyers húst vásárolunk!
Honnan tudjuk, hogy friss-e a csirkehús?
Szín
- a friss csirkehús színe világos rózsaszínes, egyenletes, nincsenek benne sötét foltok
- amennyiben tanyasi húsról beszélünk, húsa és bőre sárgás színű lehet
Amit kerüljünk: szürkés, barnás, zöldes foltok illetve hússzín
Illat
- a friss csirkehús semleges, kicsit édeskés, friss, tipikus "húsillatot" áraszt
Amit kerüljünk: ha savanykás, kellemetlen, ammóniás a nyers hús illata, akkor vélhetően romlott
Állag
- a friss csirkehús állaga rugalmas, és semmiképp sem ragacsos és nyálkás
- ha benyomjuk ujjal, visszaugrik (különösen a csirkemellfilé esetében)
Amit kerüljünk: a nyálkás, ragadós, túl puha, esetleg kemény, kiszáradt húst kerüljük
A legfinomabb csirkehúst a Tescóban találod:
Honnan tudjuk, hogy friss-e a sertéshús?
Szín
- a friss sertéshús (tarja, karaj, comb, lapocka, dagadó stb.) színe középrózsaszín illetve sötétebb rózsaszín vagy pirosas, húsrésztől függően
Amit kerüljünk: a fakó, barnás, szürkés vagy zöldes, esetleg túl sötét színű sertéshúst, mert romlott lehet
Illat
- a friss sertéshúsnak letisztult húsillata van, szinte semleges, nem túl erőteljes
Amit kerüljünk: a savanykás, penészes, kellemetlen, szúrós szagú sertéshús gyanús
Állag
- a friss sertéshús állaga kellemesen rugalmas, picikét nedves
Amit kerüljünk: a kiszáradt és megkeményedett, illetve a túlzottan nedves, vizes, nyákos, ragadós húst ne tegyük a kosarunkba
A legfinomabb sertéshúst a Tescóban találod:
Honnan tudjuk, hogy friss-e a marhahús?
Szín
- a friss marhahús, mivel vörös húsról van szó, természetesen élénk piros vagy cseresznyepiros
- az érlelt marhahúsrészek pedig barnás-vöröses-bordósak
Amit kerüljünk: a zöldes, barnás, szürkés, foltos húst
Illat
- a friss marhahús igen jellegzetes vasas-fémes, kicsit vérillatú
Amit kerüljünk: a savanykás vagy édeskés, ammóniás, kellemetlen szúrós szagú terméket ne vásároljuk meg
Állag
- a minőségi friss marhahús kemény, de rugalmas állagú, és enyhén nedves
Amit kerüljünk: a túlzottan nedves, ragacsos, nyálkás vagy esetleg túl kemény és száraz marhahúst ne vegyük meg
A minőségi marhahúst általában márványos, finoman látható zsírszövet fedi, nem teljesen sovány. Friss termék esetében ez a zsírszövet fehéres, esetleg krémes színű. Amennyiben sötétebb sárgás színű, az állat idősebb volt, húsa rágósabb, inasabb, keményebb lehet.
A legfinomabb marhahúst a Tescóban találod:
Receptajánló: