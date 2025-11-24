Árulkodó jelek, melyekről felismerheted a boltban a jó minőségű húst

A hús eredete, minősége és elfogyasztásának biztonságossága kulcsfontosságú. Tippekkel segítünk, mire érdemes figyelni, amikor nyers húst vásárolunk a boltban, hogy a lehető legjobb minőségű terméket válasszuk.

Az vagy, amit megeszel - ezt a mondást mindenki ismeri, de vajon komolyan is vesszük? Érdemes lenne, mert minden, amit elfogyasztunk, testünk részévé válik, így különösen fontos az íz mellett az alapanyagok minőségét és az élelmiszer-biztonságot is szem előtt tartanunk. Ezen belül kiemelten lényeges a húsok minősége, hiszen egészségünk bánhatja, ha nem választunk tökéletesen friss terméket. Mutatjuk, milyen jeleket érdemes figyelembe venni, amikor nyers húst vásárolunk!

A friss csirkehús színe világos rózsaszínes, nincsenek benne sötét foltok

Getty

Honnan tudjuk, hogy friss-e a csirkehús?

Szín

a friss csirkehús színe világos rózsaszínes , egyenletes, nincsenek benne sötét foltok

amennyiben tanyasi húsról beszélünk, húsa és bőre sárgás színű lehet

Amit kerüljünk: szürkés, barnás, zöldes foltok illetve hússzín

Illat

a friss csirkehús semleges, kicsit édeskés, friss, tipikus "húsillatot" áraszt

Amit kerüljünk: ha savanykás, kellemetlen, ammóniás a nyers hús illata, akkor vélhetően romlott

Állag

a friss csirkehús állaga rugalmas, és semmiképp sem ragacsos és nyálkás

ha benyomjuk ujjal, visszaugrik (különösen a csirkemellfilé esetében)

Amit kerüljünk: a nyálkás, ragadós, túl puha, esetleg kemény, kiszáradt húst kerüljük

Honnan tudjuk, hogy friss-e a sertéshús?

A friss sertéshús színe középrózsaszín illetve sötétebb rózsaszín vagy pirosas Getty

Szín

a friss sertéshús (tarja, karaj, comb, lapocka, dagadó stb.) színe középrózsaszín illetve sötétebb rózsaszín vagy pirosas, húsrésztől függően

Amit kerüljünk: a fakó, barnás, szürkés vagy zöldes, esetleg túl sötét színű sertéshúst, mert romlott lehet

Illat

a friss sertéshúsnak letisztult húsillata van, szinte semleges, nem túl erőteljes

Amit kerüljünk: a savanykás, penészes, kellemetlen, szúrós szagú sertéshús gyanús

Állag

a friss sertéshús állaga kellemesen rugalmas, picikét nedves

Amit kerüljünk: a kiszáradt és megkeményedett, illetve a túlzottan nedves, vizes, nyákos, ragadós húst ne tegyük a kosarunkba

Honnan tudjuk, hogy friss-e a marhahús?

A friss marhahús élénk piros vagy cseresznyepiros

Getty

Szín

a friss marhahús, mivel vörös húsról van szó, természetesen élénk piros vagy cseresznyepiros

az érlelt marhahúsrészek pedig barnás-vöröses-bordósak

Amit kerüljünk: a zöldes, barnás, szürkés, foltos húst

Illat

a friss marhahús igen jellegzetes vasas-fémes, kicsit vérillatú

Amit kerüljünk: a savanykás vagy édeskés, ammóniás, kellemetlen szúrós szagú terméket ne vásároljuk meg

Állag

a minőségi friss marhahús kemény, de rugalmas állagú, és enyhén nedves

Amit kerüljünk: a túlzottan nedves, ragacsos, nyálkás vagy esetleg túl kemény és száraz marhahúst ne vegyük meg

A minőségi marhahúst általában márványos, finoman látható zsírszövet fedi, nem teljesen sovány. Friss termék esetében ez a zsírszövet fehéres, esetleg krémes színű. Amennyiben sötétebb sárgás színű, az állat idősebb volt, húsa rágósabb, inasabb, keményebb lehet.

