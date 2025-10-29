Ehető, ráadásul finom is, mégis bírság járhat érte, ha hazavisszük a 2026-os Év Gombáját

A Magyar Mikológiai Társaság bejelentette a 2026-os Év Gombáját, ám védett fajról van szó, így nem szabad leszedni, mert bírság járhat érte.

Többször írtunk már arról, hogy az erdőben nemcsak kirándulni lehet, de akár élelmiszert is gyűjthetünk. Az ősz tökéletes időszak a gombászásra, de csak akkor vágjunk bele, ha megfelelő ismeretekkel rendelkezünk: míg a mérgező gombák az egészségünkre - és az életünkre - jelentenek veszélyt, a védett fajok leszedéséért pedig pénzbírságra számíthatunk. Utóbbi kategóriába tartozik a csoportos csiperke, amelyet a Magyar Mikológiai Társaság nemrég a 2026-os Év Gombájának választott - számolt be róla a Sokszínű Vidék.

Az Agaricus bohusii, azaz csoportos csiperkét tíz jelöltből választották ki a jövő év gombájának – az eredményt ki Finy Péter, a Magyar Mikológiai Társaság elnöke jelentette be október 18-án az Országos Gombakiállítás megnyitóján. A döntőbe végül még két másik gombafaj, az akácpereszke (Cercopemyces rickenii) és a narancsos csengettyűgomba (Pluteus variabilicolor) került.

A kezdeményezés fő céljai közé tartozik az ismeretterjesztés, valamint, hogy felhívják a figyelmet hazánk természeti értékeire és elősegítsék azok védelmét.

Nem véletlenül kapta ezt a nevet a csoportos csiperke, ugyanis legtöbbször több példány szorosan egymás mellett bukkan fel, és júliustól novemberig, mindig erdőkben, ligetekben terem, így akár még most is találkozhatunk velük a természetjárásaink során. Elterjedt és ehet gombafaj, de védett, természetvédelmi értéke pedig 5000 Ft.

Hogyan lehet felismerni a csoportos csiperkét?

Kalapját koncentrikus körökben nagy, durva barna pikkelyek borítják, amelyek közül kikandikál a fehér kalapbőr. Lemezei eleinte szürkés rózsaszínűek, az idő múlásával azonban sötétbarnák lesznek. Tönkje lefelé orsósan elvékonyodó, kettősperemű, gyenge gallérral és számos pikkelykés övvel.

A gomba érintésre vagy ha megsérül, erősen vörös lesz, ez főként fiatal lemezeken feltűnő, de ha kettévágjuk a húsa eleinte fehér, majd elkezd vörösödni, végül bebarnul. Illata enyhe, kellemes, íze finom.

Fő a biztonság! Fontos, hogy ha gombászunk, fogyasztás előtt mindenképp vigyük el a begyűjtött kalaposokat egy gomba-szakellenőrhöz. Az országban működő, hivatásos bevizsgálók listáját itt lehet megnézni.

Mi az az Év Gombája kezdeményezés?

Az “Év gombája” mozgalom részeként minden évben megválasztásra és szélesebb körű bemutatásra kerül egy valamilyen szempontból jelentős, Magyarországon honos gombafaj. A 2006-ban indult kezdeményezést a Magyar Mikológiai Társaság koordinálja: évről évre egy kiemelt téma alapján, jellemzően 12 gombafajt jelöl, majd az év során három fordulós közönségszavazást szervez - írja a Sokszínű Vidék.

