Ehető, ráadásul finom is, mégis bírság járhat érte, ha hazavisszük a 2026-os Év Gombáját

Többször írtunk már arról, hogy az erdőben nemcsak kirándulni lehet, de akár élelmiszert is gyűjthetünk. Az ősz tökéletes időszak a gombászásra, de csak akkor vágjunk bele, ha megfelelő ismeretekkel rendelkezünk: míg a mérgező gombák az egészségünkre - és az életünkre - jelentenek veszélyt, a védett fajok leszedéséért pedig pénzbírságra számíthatunk. Utóbbi kategóriába tartozik a csoportos csiperke, amelyet a Magyar Mikológiai Társaság nemrég a 2026-os Év Gombájának választott - számolt be róla a Sokszínű Vidék.
Az Agaricus bohusii, azaz csoportos csiperkét tíz jelöltből választották ki a jövő év gombájának – az eredményt ki Finy Péter, a Magyar Mikológiai Társaság elnöke jelentette be október 18-án az Országos Gombakiállítás megnyitóján. A döntőbe végül még két másik gombafaj, az akácpereszke (Cercopemyces rickenii) és a narancsos csengettyűgomba (Pluteus variabilicolor) került.
A kezdeményezés fő céljai közé tartozik az ismeretterjesztés, valamint, hogy felhívják a figyelmet hazánk természeti értékeire és elősegítsék azok védelmét.
Nem véletlenül kapta ezt a nevet a csoportos csiperke, ugyanis legtöbbször több példány szorosan egymás mellett bukkan fel, és júliustól novemberig, mindig erdőkben, ligetekben terem, így akár még most is találkozhatunk velük a természetjárásaink során. Elterjedt és ehet gombafaj, de védett, természetvédelmi értéke pedig 5000 Ft.
Hogyan lehet felismerni a csoportos csiperkét?
Kalapját koncentrikus körökben nagy, durva barna pikkelyek borítják, amelyek közül kikandikál a fehér kalapbőr. Lemezei eleinte szürkés rózsaszínűek, az idő múlásával azonban sötétbarnák lesznek. Tönkje lefelé orsósan elvékonyodó, kettősperemű, gyenge gallérral és számos pikkelykés övvel.
A gomba érintésre vagy ha megsérül, erősen vörös lesz, ez főként fiatal lemezeken feltűnő, de ha kettévágjuk a húsa eleinte fehér, majd elkezd vörösödni, végül bebarnul. Illata enyhe, kellemes, íze finom.
Fő a biztonság!
Mi az az Év Gombája kezdeményezés?
Az “Év gombája” mozgalom részeként minden évben megválasztásra és szélesebb körű bemutatásra kerül egy valamilyen szempontból jelentős, Magyarországon honos gombafaj. A 2006-ban indult kezdeményezést a Magyar Mikológiai Társaság koordinálja: évről évre egy kiemelt téma alapján, jellemzően 12 gombafajt jelöl, majd az év során három fordulós közönségszavazást szervez - írja a Sokszínű Vidék.