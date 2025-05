A 6 legújabb étteremnyitás a Balatonnál – Ezeket mindenképp kóstold végig

A SHO Tihany kistestvére – SHO PLACC terrace bar

A tihanyi SHO fine csárda tavalyi nyitása után idén a közönségkedvenc tihanyi Piac Placcot is birtokukba veszik, és megnyitja kapuit a SHO PLACC terasza. El lehet képzelni, hogy az amúgy is nyüzsgő Piac Placc forgatagában, a tihanyi révnél, milyen hangulatos lehet egy hűsítő ital no meg néhány finom falat társaságában tölteni az időt.

A SHO Placc többféle popup-rendezvénnyel készül, a május elsejei hosszú hétvégét például Ozsvárt Gábor kolbásznagymesterrel turbózzák fel, aki grilltálakkal, hot doggal, és persze hatalmas sztorikkal készül, érdemes lesz odalátogatni.

SHO PLACC terrace bar

Tihany, Rév utca 4.

Akiket már nagyon hiányoltunk – Újra itt a Vánkos

Ha Badacsony, akkor Vánkos. Mindegy, hogy hosszú hétvégére jöttünk, vagy megálltunk egy isteni kávéra és sütire mondjuk egy balatoni bringatúra közepén, Sipos Réka és Petykó István vendégszeretetét élvezni mindig jó volt. Ezért is fájt sokunknak, mikor 2024-ben nem nyitott ki a kedvenc helyünk. Szerencsére akkor is tudtuk, hogy a búcsú csak ideiglenes, hogy a leállásra azért volt szükség, hogy aztán új lendülettel lehessen folytatni, és most úgy látszik, ez is eljött. A megújulást követően egy frissebb, de a régi hangulattal és sok szeretettel visszaváró Vánkosra számíthatunk, a részletek miatt kövessétek a Facebook-oldalukat!

A Vánkos terasza via

Vánkos

Badacsonyörs, Füredi út 29.

Már nagyon vártuk, hogy mit talál ki – MEDE by Ádám Mede

Mindig izgatottan várjuk, hogy mivel rukkol elő Mede Ádám, mert ha ő belekezd valamibe, akkor biztosak lehetünk benne, hogy abban egyszerre találjuk meg az otthonos, ismerős ízvilágot, és azt a fifikát, vagányságot, ami miatt az ő fogásai bőven elemelkednek az átlagtól, még akkor is, ha „csak” egy tál pörköltet tesz elénk. Miután tavaly segített a Petrányi – borterasz konyhájának új lendületet adni, idén végre azzal lep meg bennünket, amire talán a legjobban vártunk: megnyitja a saját helyét a Balaton mellett. A nyitást május második felére tervezik, Ádám pedig a Facebook-bejegyzésében azt ígéri, hogy a minőségből továbbra sem enged.

Olyan signature ételek várhatóak az étlapon, mint a marhafarok, a malacfül vagy épp a kedvenc bodagja. Mi kíváncsian várjuk, Badacsonyban találkozunk!

MEDE by Ádám Mede

Részletek hamarosan!

Csillag Ricsiék új dobása – Lokal at the Lake

Nemrég jártunk Gelencsér Janka és Csillag Ricsi nagykanizsai egységében, a Lokalistában, és már akkor is arról meséltek, hogy újdonsággal készülnek idén nyárra, hiszen, ha valami, akkor az ölbe tett kézzel ücsörgés nem jellemző rájuk. A jó hír tehát az, hogy hamarosan érkezik a fonyódligeti Lokal at the Lake, ahol a tőlük megszokott, vagány ízvilágú fogások várják majd az arrajárókat, melyeket árnyékban hűsölve, vagy a vízpartra lesétálva is egyaránt fogyaszthatunk. A Lokal at the Lake elsősorban street foodokkal készül, de nincs kétségünk felőle, hogy ezt is a tőlük megszokott, korántsem hétköznapi minőségben készítik majd.

Lokal at the Lake via

Lokal at the Lake

Fonyód, Thököly utca 98.

Fine dining Alsóörsön – Y by Rácz Jenő

Tavaly nyílt meg az alsóörsi Ypsilon Yacht Club, akik a Costes Grouppal egy új, körpanorámás fine dining étterem nyitásáról is megállapodtak, amit 2025 május végére időzítettek. A konyha élén pedig nem más áll majd, mint Rácz Jenő. A Michelin-csillagos séf neve garancia rá, hogy különleges fogásokkal, valódi éttermi élménnyel találkozunk majd, hiszen Rácz Jenőre nem jellemző, hogy elcsépelt megoldásokhoz nyúljon.

Az étterem koncepciója a magas minőségen, ugyanakkor a helyben lévő vendégek számára is elérhető árú fogásokon alapul.

A tervek szerint a házias, magyaros fogások mellett ugyanúgy megtalálhatóak lesznek az étlapon a mindenki által kedvelt olaszos tésztaételek, vagy a könnyű, de ízekben gazdag saláták is. Kíváncsian várjuk a nyitást, részletek hamarosan!

Akik idén is a legjobb hangulattal várnak minket – Gilvesy B-üzem

Szerencsére messzire kerültünk azoktól az időktől, mikor a borászatokban tett látogatások, a borkóstolók feszengős, kisujjeltartós események voltak. Mostanra a szakma képviselői is igyekeznek minél közvetlenebb, minél élményközpontúbb programokkal várni a vendégeket, és a bort találkozási ponttá alakítani. A közvetlen hangulatra Gilvesy Róbertéknél sosem volt panasz, hát még amióta megnyitott a Gilvesy B üzem. Tőlük a hideg hónapokban el kellett búcsúzzunk, de a jó hír az, hogy aki tavaly nem jutott el hozzájuk, az idén pótolhatja, ugyanis megjött az abszolút tavasz, és ők is újranyitnak.

Nagyon jó zene, a legjobb Gilvesy-borok és fantasztikus smallplate-fogások, ezekre mind számíthatunk, sőt, a sokak által várt Szent György-hegy hajnalig alkalmával is találkozhatunk velük. Isteni lesz, ki ne hagyjátok!

Gilvesy B-üzem

Nemesgulács, Bányatelep 9.

Címlapkép: Gilvesy B-üzem

