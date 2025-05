4 gyors epres-leveles sütemény, amivel macera nélkül élvezheted ki az szezont

Sajnos manapság az eper már ritkán éri el azt az árfekvést, amikor sokaknak gondolkodás nélkül megengedhetővé válik, ennek fényében pedig (ha nem akarunk teljesen lemondani a zamatos szemek édes élvezetéről) be kell osztanunk, hogy mit készítünk a nyár első falatjaiból. A bogyós gyümölcs egy sor édesség alapját adhatja, ezek pedig igen változatosak nehézség, elkészítési idő és megkívánt epermennyiség szempontjából is. Ha idén mindezen faktorokat a legjobb oldalról fognánk meg, válasszuk az alábbi epres-leveles sütemények egyikét: gyorsak, maceramentesek és kevés gyümölccsel is fantasztikus, átható és élvezetes eperízt közvetítenek. Nem okoznak majd csalódást, lássuk őket!

4 gyors epres-leveles sütemény

Az édes habroló, ami versenybe száll a sajtossal

Nagyobb elismerést kéne adnunk azoknak a süteményeknek, amelyek egyszerre készülhetnek sósan és édesen is. Nem könnyű így egyensúlyozni a két oldal közt, egyeseknek mégis sikerül: ilyen sütemény a roló is.

Az epres habroló receptjéért kattints a képre!

Itt azonban nem teljesen kiegyensúlyozott a terep: jóval több figyelem irányul a retró büfék és restik sajtos-besameles vajkrémmel töltött, reszelt sajtos szélekkel csábító, sós rolója felé, míg a légies, édes krémekkel töltött verziókat hajlamosak vagyunk hanyagolni.

Pedig nincs is jobb kombináció, mint a lemezesre sült leveles tészta és a könnyed, szájban olvadó tejszínkrém. A mascarponéból és tejszínből kevert habot bármilyen gyümölccsel ízesíthetjük, ilyenkor, májusban azonban nem is kérdés, hogy a rolókba epres töltelék kerül.

TIPP: figyeljünk arra, hogy mielőtt lehúznánk a kisült rolókat a csőformákról, hagyjuk hűlni őket kissé. 10 perc elteltével enyhén megszilárdulnak és egyszerűen lecsusszannak majd a fémről.

Itt az epres habroló teljes receptje, mentsd el kedvenceid közé, vagy küldd tovább valakinek, aki szerinted szívesen elkészítené!

Cukrászdákat leköröző, toronymagas epres krémes

A krémesről elterjedt egy alaptalan hiedelem, miszerint a légies sütemény házi elkészítése igencsak macerás. Ahelyett azonban, hogy beadnánk a derekunkat és elhinnénk ezeket a mendemondákat, tapasztaljuk meg inkább a saját bőrünkön a valós nehézségi fokot és ismerkedjünk meg a házi krémesek készítésével.

Az epres krémes receptjéért kattints a képre!

Érdemes lehet az egyik egyszerűbb verzióval kezdeni, mondjuk ezzel az impozáns epres krémessel. Míg az olyan klasszikusok, mint a francia krémes egyszerre több komponenst is kérnek tőlünk (cukrászkrém, tejszínhab, tészta, karamellréteg), itt mindössze két réteg leveles tésztát kell kisütnünk és egy lágy eperhabot elkészítenünk.

A töltelék ismerős lehet: hasonló lesz, mint a habrolónál, annyi különbséggel, hogy itt nagyobb mennyiségben készítjük el, hogy toronymagasan megtölthesse a két tészta közt tátongó üres teret. Az összeállítás után pedig már csak várni kell, hogy szinte magától elkészüljön az édes, gyümölcsös nyalánkság.

Az epres krémes receptjéért kattints a képre!

TIPP: a felső réteg tésztát előre vágjuk szeletekre, ezzel megkönnyítve a krémes felvágását. Minél többet pihentetjük, a sütemény annál finomabb lesz.

Itt az epres krémes teljes receptje, mentsd el kedvenceid közé, vagy küldd tovább valakinek, aki szerinted szívesen elkészítené!

Francia cukrászélmény otthon: íme, a legegyszerűbb mille-feuille

A franciák gyakorta rárobbantanak a világra újabb és újabb cukrászkölteményeket, ami néha már úgy is tűnhet az átlagembernek, mintha csak az arcunkba akarnák dörgölni, hogy „ezt próbáljátok utánunk csinálni”. Szerencsére ma már mind a tudás, mind a különböző alapanyagok elérhetőbbek, így a francia édességek világába vezető belépési küszöb is egyszerűbben megugorható.

Az epres mille-feuille receptjéért kattints a képre!

Kiváló példája ennek a mille-feuille, ami első ránézésre az egyik legnehezebben elkészíthető édességeknek tűnik, azonban, ha néhány lépéssel közelebb megyünk a lemezes rétegekhez, megláthatjuk, hogy igazából nincs is semmi turpisság az egészben.

A sütemény alapszerkezetét két tepsi közt aranybarnára sütött levelestészta-lapok adják: a technika lényege, hogy az összezárt térben egyrészt nem puffadnak fel, másrészt kellemesen karamellizálódnak a lemezek. A tökéletes végeredmény érdekében ne felejtsük el villával megszurkálni őket: így a gőz a tészta belsejéből is könnyebben távozhat majd.

TIPP: a süteményhez érdemes kisebb szemű, egyforma méretű epreket használni: ha kell, vágjunk le a szemekből vagy szeleteljük őket, nehogy instabillá váljon a torony.

Nézd meg videón is az epres mille-feuille elkészítését:

Itt az epres mille-feuille teljes receptje, mentsd el kedvenceid közé, vagy küldd tovább valakinek, aki szerinted szívesen elkészítené!

Pite még nem sült meg ilyen gyorsan: szaftos epret takar a tészta

A piték abszolút nem arról híresek, hogy olyan gyors sütemények lennének: ezt szinte csak úgy érhetjük el, ha kivesszük a fázisok egyikét. Az meg úgy mégis milyen pite lenne? Hát...leveles: ha a tésztakészítést nem magunk végezzük, rengeteg időt lefaraghatunk a receptből.

Az epres leveles pite receptjéért kattints a képre!

Nem kell aggódni persze, minden, amit egy gyümölcsös pitében imádunk, ezekben a leveles verziókban is ugyanúgy megmarad. A tészta aranybarna és ropogós lesz, míg a töltelék szaftos és aromás: ezek kontrasztja szül ellenállhatatlan süteményt. Mindez pedig nagyjából fél óra alatt lehet a miénk.

TIPP: válasszunk akkora sütőedényt, amit teljesen megtölt az eper, különben lesz egy üres rész a tészta és a töltelék közt. Mindenképpen biztosítsunk lélegzést a tölteléknek: szurkáljuk meg a tésztát, hogy a gőz szabadulhasson.

Az epres leveles pite receptjéért kattints a képre!

Itt az epres leveles pite teljes receptje, mentsd el kedvenceid közé, vagy küldd tovább valakinek, aki szerinted szívesen elkészítené!

Fotók, receptek és videó: Lakos Benedek

