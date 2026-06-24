Gasztro

2026.06.24.

Megszűnik az építési hulladék ingyenes leadása: ennyibe kerül majd az elhordatás

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Azokban a lakossági szelektív hulladékgyűjtő udvarokban, ahol eddig ingyenesen lehetett építési-bontási hulladékot leadni, ez a szolgáltatás júliustól megszűnik. Lássuk, mennyibe fog kerülni az ilyen típusú hulladék elvitetése.

A MOHU közleményében az áll, hogy az építési-bontási hulladék nem koncessziós hulladék. Az ilyen jellegű hulladék leadására hulladékudvarokban, bizonyos hulladéklerakókban, valamint építési-bontási hulladékot hasznosító telephelyeken is van lehetőség.

építési-bontási hulladék
Megszűnik az építési-bontási hulladék ingyenes leadása: ennyibe kerül majd az elhordatása

Miért vonja meg a MOHU az ingyenes lehetőséget?

Mindeddig a MOHU ingyenesen biztosította a lakosság számára az építési-bontási hulladék elszállítását, de ahogy közleményükben írják:

a korábbi, kifejezetten a lakosságnak járó ingyenes, mennyiségi korláthoz kötött szolgáltatással kapcsolatban sajnos sorozatos visszaélések voltak tapasztalhatók gazdálkodó szervezetek részéről, amelyek veszélyeztették a szolgáltatás fenntarthatóságát, sőt, több esetben ellehetetlenítették azt.

Emiatt júliustól csak térítés ellenében adható le a hulladék, de eltörlik a mennyiségi korlátozást.

Mennyibe fog kerülni az az építési-bontási hulladék elszállíttatása?

A HAK 17 09 04 kódú építési-bontási hulladék (olyan kevert építési-bontási hulladék, amely nem tartozik a 17 09 01, 17 09 02 vagy 17 09 03 kategóriákba), valamint a HAK 17 01 07 kódú hulladék (betonból, téglából, cserépből és kerámiából álló frakció vagy ezek keveréke, amely nem minősül a 17 01 06 kategóriába tartozónak) a hulladékgyűjtő udvarokban díjfizetés ellenében adható le.

Az átvétel egységes díja bruttó 36 forint kilogrammonként.

A MOHU tájékoztatása szerint ez az átvételi díj kizárólag a hulladék begyűjtésének, tárolásának, szállításának és kezelésének költségeit fedezi. A leadáshoz személyazonosító igazolvány és lakcímkártya bemutatása szükséges, meghatalmazott útján ilyen típusú hulladék nem adható le. A szolgáltató azt is jelezte, hogy a hulladék átvételéről szóló számlát a leadást követően, utólag küldik meg.

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