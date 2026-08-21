Sulikezdés

2026.08.21.

Ennyit kell fizetni 2026-ban Magyarország Tortájáért - meglepő áron kapható

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

Augusztus 20-tól országszerte közel 500 helyen kóstolható meg a Magyarország Tortája és Magyarország Cukormentes Tortája cím 2026-os nyerteseit.

Augusztus 20-ával megérkezett a cukrászdákba az idei két ünnepi desszert: a Bíborfehér, Magyarország Tortája, valamint a Szilvafácska, Magyarország Cukormentes Tortája. Az ország különböző pontjain azonban nem feltétlenül ugyanannyit kell fizetnünk értük.

A Pénzcentrum által megkérdezett cukrászdák válaszai alapján egy szelet ára jellemzően 1500 és 2100 forint között alakul. Jó hír, hogy sok üzlet az előző évhez képest egyáltalán nem, vagy csak minimálisan emelt árat.

1950 forint a viszonyítási pont

A budapesti Várkert Bazárban megrendezett Magyar Ízek Utcájában mindkét tortát egységesen 1950 forintos szeletáron kínálják. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület elnöke szerint ez ugyan nem hivatalosan meghatározott ár, de sok cukrászda számára fontos viszonyítási pont. Az viszont már most látszik, hogy a legtöbb cukrászda igyekszik a 2000 forintos lélektani határ közelében maradni.

Ez azért is érdekes, mert az országtorták ára az elmúlt években látványosan emelkedett. 2020-ban még 750–850 forint körüli összegekért lehetett megkóstolni a nyertes desszerteket, 2021-re azonban már az 1000 forintos szinthez közelített az átlagár. Ehhez képest a 2026-os stagnálás a cukrászok szerint kedvező fordulat.

Ilyen lett az idei Magyarország Tortája

A Bíborfehér a gyulai Kézműves Cukrászda alkotása, amelyet Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland készített. Az idei versenyben a rögös túró és a tejföl kötelező alapanyagként szerepelt, ezeket erdei bogyós gyümölcsökkel, pirított mandulával, feketeribizliborral és könnyű tejfölös mousse-szal társították.

A Bíborfehér a gyulai Kézműves Cukrászda alkotása, amelyet Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland készített.

A torta eredetileg Fehér mámor néven indult a versenyen, de a döntő után a készítők és a szakmai zsűri tovább finomították a receptet és a megjelenést, végül pedig a Bíborfehér név mellett döntöttek.

A cukormentes kategória győztese, a balatongyöröki Promenád Kávéház Szilvafácska nevű tortája egészen más ízvilágot képvisel. A szilva, a dió és a tejcsokoládé mellett fahéjas mousse és zöld tea jelenik meg benne, egy szelet pedig 253,7 kilokalóriát tartalmaz.

A cukormentes kategória győztese, a balatongyöröki Promenád Kávéház Szilvafácska nevű tortája egészen más ízvilágot képvisel.

Közel 500 helyen kereshetjük

Az idei országtorták iránt ismét komoly az érdeklődés. Közel 500 cukrászda és árusítóhely csatlakozott az országos értékesítéshez, a megkérdezett üzletek mintegy 90 százaléka pedig mindkét győztes tortát kínálja.

Érdemes azonban indulás előtt ellenőrizni a Magyar Cukrász Ipartestület aktuális listáját, mert nem minden olyan cukrászda vesz részt idén is az akcióban, ahol tavaly még meg lehetett kóstolni az országtortát.

Erdélyi Balázs szerint az országtorták népszerűsége évek óta töretlen: a Magyar Ízek Utcájában két nap alatt több tízezer szelet fogy el, és sok vendég rögtön mindkét nyertest megkóstolja, hogy eldöntse, melyik lett az idei kedvence.

Erről olvastál már? Nagymamáink régi trükkje újra hódít: ezért érdemes alufóliába csomagolni az evőeszközöket

Forrásunk volt.

Legújabb receptek

focaccia

Focaccia-muffin

Ha imádjátok a focacciát, akkor egyszerűen ki kell próbálnotok muffinformában is! Az önmagában is aromás, ropogós és könnyed tésztát mi most még kevés paradicsommal, olajbogyóval ...

kompót

Posírozott barack selymes joghurttal

A posírozás egy kíméletes hőkezelési technika, amely során az alapanyagot alacsony hőmérsékleten, fűszerekkel ízesített lében puhítjuk. A lassú folyamatnak köszönhetően a barack ...

pudingos sütemény

Barackos-pudingos piskóta

A kedvenc nyári gyümölcsöddel készítheted el ezt a szaftos sütit, amit a vaníliás puding tesz igazán krémessé. Mi most a barackot választottuk, ehez az igazán egyszerű, házias ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

harmincas nő gondolkodik egy kapszula bevétele előtt
Életmód

Ezeket a táplálékkiegészítőket még a hosszú élet szakértői is szedik...

D-vitamin, ómega-3, magnézium vagy éppen fehérjepor? Egyre többen keresnek olyan étrend-kiegészítőket, amelyek segíthetnek az egészséges öregedésben, az izomtömeg megőrzésében vagy akár a hosszabb életben. A szakértők szerint azonban nem minden „hosszú életet ígérő” úgynevezett longevity-kapszula mögött áll kellően meggyőző tudományos bizonyíték.

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept