Egysztárétel: Készítsétek el Fancsikai Eszter mentes bablevesét – Legyen könnyebb az egészséges évkezdés

Az új évet mindenki nagy fogadalmakkal indítja, de ahhoz, hogy hosszútávon működjön az életmódváltás, olyan egészséges és finom fogásokra van szükség, amelyeket szívesen is fogyasztunk. Ilyen például ez a tartalmas bableves, ami hús és tejtermék nélkül is laktató és izgalmas tud lenni!

Melyikünk ne szeretné a forró, tartalmas leveseket, pláne télvíz idején? Ha ti is annyira kedvelitek a műfajt, mint mi, akkor mindenképpen érdemes kipróbálnotok Fancsikai Eszter vegán bablevesét, benne minden jóval.

Nézzétek meg videón, hogyan készül a leves:

A bab a titka mindennek

Eszter ezúttal azt akarta bebizonyítani, hogy nemcsak újévkor érdemes hüvelyeseket fogyasztani (sokan ugyanis ekkor, a lencsefogyasztással tudják le egész éves adagjukat), hanem egész évben. Tegyük az étrendünk rendszeres szereplőivé a különféle, fehérjedús borsókat, lencséket és babokat! További előnyük, hogy rendkívül sokféleképpen elkészíthetők: laktató levesek, krémes főzelékek, selymes curryk és izgalmas saláták készíthetők belőlük, de akár tésztaételeket is feldobhatunk főtt babbal vagy lencsével, ha növelnénk a fogás fehérjeértékét.

Próbáljátok ki ezeket a hüvelyesekkel dúsított recepteket is:

A mostani recept a tarka babot helyezte a középpontba, ami karakteres, ízletes és ráadásul olcsó alapanyag. Ha házilag főzzük a babot, mindenképpen érdemes előző nap éjszaka beáztatni szódabikarbónás vízbe - a bab így másnap sokkal gyorsabban megfő, és nem fog puffasztani sem. Természetesen ez a trükk mindegyik babfélénél bevethető, ahogyan ez a szuper bableves is készíthető bármilyen babfajtából.

Katt a képre a pontos receptért!

Na de mi kerüljön még a levesbe?

Kedvenc hüvelyesünk mellett a sokféle zöldség felel a leves tartalmas és ízes mivoltáért. Gyakorlatilag bármilyen gyökérzöldséget kockázhatunk bele (répa, petrezselyemgyökér, paszternák, burgonya, csicsóka, zeller, karalábé, stb.), emellett remekül feldobja a karikázott zellerszár, esetleg egy kevés karfiol is. Ja, és ne felejtkezzünk el a hagymáról sem, ami minden leves és főzelék alapja: Eszter most fehérhagymát és fokhagymát is használt.

Ha még több proteinre vágyunk: Nem kötelező, de a növényi étrendet követőknek érdemes lehet emellett még kevés pirított tofuval is feldobni a levest. Eszter ezúttal egyik kedvencéből, a hamiskolbász-jellegű, fűszeres gabonarúdból morzsolt bele, ami finom testes és füstös ízt kölcsönzött a kész ételnek.

Apropó fűszerek: érdemes többféle, erős aromájú opciót használni. A kötelező majoránna - fűszerpaprika - kömény hármas mellett Eszter tett még bele misopasztát, sűrített paradicsomot és balzsamecetkrémet is.

Ha elkészítenétek ti is ezt a tartalmas levest, katt a fotóra a receptért!

Természetesen az sem mindegy, hogyan krémesítjük a levest

Eszter ismét a Dr. Oetker Creme VEGA növényi krémet hívta segítségül, ami a tejfölhöz megszólalásig hasonlító savanykás karaktert kölcsönöz a levesnek, így remekül kiegészítve a fűszeres ízeket.

A vegán bableves tofuval teljes receptjét mentsd el kedvenceid közé, vagy küldd tovább valakinek, aki szerinted szívesen elkészítené!