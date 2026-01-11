Egysztárétel: Készítsétek el Fancsikai Eszter mentes bablevesét – Legyen könnyebb az egészséges évkezdés

Melyikünk ne szeretné a forró, tartalmas leveseket, pláne télvíz idején? Ha ti is annyira kedvelitek a műfajt, mint mi, akkor mindenképpen érdemes kipróbálnotok Fancsikai Eszter vegán bablevesét, benne minden jóval.
Nézzétek meg videón, hogyan készül a leves:
A bab a titka mindennek
Eszter ezúttal azt akarta bebizonyítani, hogy nemcsak újévkor érdemes hüvelyeseket fogyasztani (sokan ugyanis ekkor, a lencsefogyasztással tudják le egész éves adagjukat), hanem egész évben. Tegyük az étrendünk rendszeres szereplőivé a különféle, fehérjedús borsókat, lencséket és babokat! További előnyük, hogy rendkívül sokféleképpen elkészíthetők: laktató levesek, krémes főzelékek, selymes curryk és izgalmas saláták készíthetők belőlük, de akár tésztaételeket is feldobhatunk főtt babbal vagy lencsével, ha növelnénk a fogás fehérjeértékét.
Próbáljátok ki ezeket a hüvelyesekkel dúsított recepteket is:
A mostani recept a tarka babot helyezte a középpontba, ami karakteres, ízletes és ráadásul olcsó alapanyag. Ha házilag főzzük a babot, mindenképpen érdemes előző nap éjszaka beáztatni szódabikarbónás vízbe - a bab így másnap sokkal gyorsabban megfő, és nem fog puffasztani sem. Természetesen ez a trükk mindegyik babfélénél bevethető, ahogyan ez a szuper bableves is készíthető bármilyen babfajtából.
Na de mi kerüljön még a levesbe?
Kedvenc hüvelyesünk mellett a sokféle zöldség felel a leves tartalmas és ízes mivoltáért. Gyakorlatilag bármilyen gyökérzöldséget kockázhatunk bele (répa, petrezselyemgyökér, paszternák, burgonya, csicsóka, zeller, karalábé, stb.), emellett remekül feldobja a karikázott zellerszár, esetleg egy kevés karfiol is. Ja, és ne felejtkezzünk el a hagymáról sem, ami minden leves és főzelék alapja: Eszter most fehérhagymát és fokhagymát is használt.
Ha még több proteinre vágyunk:
Apropó fűszerek: érdemes többféle, erős aromájú opciót használni. A kötelező majoránna - fűszerpaprika - kömény hármas mellett Eszter tett még bele misopasztát, sűrített paradicsomot és balzsamecetkrémet is.
Természetesen az sem mindegy, hogyan krémesítjük a levest
Eszter ismét a Dr. Oetker Creme VEGA növényi krémet hívta segítségül, ami a tejfölhöz megszólalásig hasonlító savanykás karaktert kölcsönöz a levesnek, így remekül kiegészítve a fűszeres ízeket.
A vegán bableves tofuval teljes receptjét mentsd el kedvenceid közé, vagy küldd tovább valakinek, aki szerinted szívesen elkészítené!