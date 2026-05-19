Sokkal jobban bírhatod az edzést ezzel az egyszerű trükkel

A chiamag egyik legnagyobb előnye a magas rosttartalma. Az oldható rostok folyadékkal érintkezve gélszerű állagot képeznek, ami lassítja az emésztést, és egyenletesebbé teszi a szénhidrátok felszívódását.
Ez azt jelenti, hogy nem hirtelen emeli meg a vércukorszintet, hanem fokozatos energiát biztosít, ami különösen hosszabb edzések vagy futás előtt lehet előnyös.
Emellett a chiamag jelentős mennyiségű szénhidrátot is tartalmaz, amelyek az izmok egyik legfontosabb energiaforrásai. Egy adag chia segíthet feltölteni az energiaraktárakat, miközben a lassabb felszívódás miatt tovább tarthat a lendület.
A hidratáltságban is segíthet
A chiamag képes a saját tömegének többszörösét felszívni vízből. Emiatt sokan természetes „hidratálóként” tekintenek rá, hiszen a benne megkötött folyadék lassabban ürül ki a szervezetből. Bár természetesen nem helyettesíti a megfelelő vízfogyasztást, edzés előtt fogyasztva hozzájárulhat ahhoz, hogy a szervezet tovább megtartsa a folyadékot.
Ez különösen nyári melegben vagy intenzív kardióedzések során lehet előnyös.
Ómega–3 és fehérje az izmokért
A chiamag növényi eredetű ómega–3 zsírsavat, úgynevezett alfa-linolénsavat (ALA) tartalmaz. Az ómega–3 zsírsavakat gyakran hozzák összefüggésbe a gyulladások csökkentésével és a regeneráció támogatásával. Egy keményebb edzés után ez segíthet mérsékelni az izmok terhelését, és gyorsíthatja a felépülést.
Fehérjetartalma ugyan nem kiemelkedő, de hozzájárulhat a napi fehérjebevitelhez. Az izmok regenerációjához és fenntartásához minden plusz fehérjeforrás számít, különösen aktív életmód mellett.
Mit mondanak a kutatások?
A chiamag és a sportteljesítmény kapcsolatát még viszonylag kevés kutatás vizsgálta, de az eddigi eredmények biztatóak.
Egy tanulmány szerint a chiamaggal történő szénhidrátfeltöltés hasonló teljesítményt eredményezett, mint a hagyományos sportitalok használata.
Más kutatások ugyanakkor nem találtak egyértelmű javulást a futók teljesítményében, különösen akkor, amikor kizárólag chiaolajat alkalmaztak. A szakértők szerint a teljes chiamag komplex tápanyagtartalma miatt lehet igazán hasznos, nem csupán ómega–3-tartalma miatt.
Hogyan érdemes fogyasztani?
Edzés előtt jó választás lehet:
- joghurtba keverve,
- zabkásában,
- turmixban,
- mogyoróvajas pirítóson banánnal,
- vagy chiapudingként gyümölcsökkel.
Mivel magas a rosttartalma, érdemes kisebb adaggal kezdeni. Ha túl sokat fogyasztunk közvetlenül mozgás előtt, egyeseknél puffadást vagy emésztési kellemetlenséget okozhat. Igyunk mellé mindig sok vizet!