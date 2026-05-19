2026.05.19.

Sokkal jobban bírhatod az edzést ezzel az egyszerű trükkel

Németh Orsi

A chiamag apró mérete ellenére komoly tápanyagbomba: rostot, fehérjét, ómega–3 zsírsavakat és ásványi anyagokat is nagy mennyiségben tartalmaz, és egyre többen fogyasztják edzés előtt. Most elmondjuk, miért!

A chiamag egyik legnagyobb előnye a magas rosttartalma. Az oldható rostok folyadékkal érintkezve gélszerű állagot képeznek, ami lassítja az emésztést, és egyenletesebbé teszi a szénhidrátok felszívódását.

Ez azt jelenti, hogy nem hirtelen emeli meg a vércukorszintet, hanem fokozatos energiát biztosít, ami különösen hosszabb edzések vagy futás előtt lehet előnyös.

Emellett a chiamag jelentős mennyiségű szénhidrátot is tartalmaz, amelyek az izmok egyik legfontosabb energiaforrásai. Egy adag chia segíthet feltölteni az energiaraktárakat, miközben a lassabb felszívódás miatt tovább tarthat a lendület.

A hidratáltságban is segíthet

A chiamag képes a saját tömegének többszörösét felszívni vízből. Emiatt sokan természetes „hidratálóként” tekintenek rá, hiszen a benne megkötött folyadék lassabban ürül ki a szervezetből. Bár természetesen nem helyettesíti a megfelelő vízfogyasztást, edzés előtt fogyasztva hozzájárulhat ahhoz, hogy a szervezet tovább megtartsa a folyadékot.

Ez különösen nyári melegben vagy intenzív kardióedzések során lehet előnyös.

Ómega–3 és fehérje az izmokért

A chiamag növényi eredetű ómega–3 zsírsavat, úgynevezett alfa-linolénsavat (ALA) tartalmaz. Az ómega–3 zsírsavakat gyakran hozzák összefüggésbe a gyulladások csökkentésével és a regeneráció támogatásával. Egy keményebb edzés után ez segíthet mérsékelni az izmok terhelését, és gyorsíthatja a felépülést.

Fehérjetartalma ugyan nem kiemelkedő, de hozzájárulhat a napi fehérjebevitelhez. Az izmok regenerációjához és fenntartásához minden plusz fehérjeforrás számít, különösen aktív életmód mellett.

Mit mondanak a kutatások?

A chiamag és a sportteljesítmény kapcsolatát még viszonylag kevés kutatás vizsgálta, de az eddigi eredmények biztatóak.

Egy tanulmány szerint a chiamaggal történő szénhidrátfeltöltés hasonló teljesítményt eredményezett, mint a hagyományos sportitalok használata.

Más kutatások ugyanakkor nem találtak egyértelmű javulást a futók teljesítményében, különösen akkor, amikor kizárólag chiaolajat alkalmaztak. A szakértők szerint a teljes chiamag komplex tápanyagtartalma miatt lehet igazán hasznos, nem csupán ómega–3-tartalma miatt.

Hogyan érdemes fogyasztani?

A chiamag könnyen beilleszthető a mindennapi étrendbe. Már napi 1–2 evőkanálnyi mennyiség is elegendő lehet ahhoz, hogy kihasználjuk az előnyeit.

Edzés előtt jó választás lehet:

  • joghurtba keverve,
  • zabkásában,
  • turmixban,
  • mogyoróvajas pirítóson banánnal,
  • vagy chiapudingként gyümölcsökkel.

Mivel magas a rosttartalma, érdemes kisebb adaggal kezdeni. Ha túl sokat fogyasztunk közvetlenül mozgás előtt, egyeseknél puffadást vagy emésztési kellemetlenséget okozhat. Igyunk mellé mindig sok vizet!

