Az orvosok szerint messze ez a legjobb reggeli: zsírt éget és erősíti a szívet

A legjobb napindító a szakemberek szerint nem a rántotta, nem a virsli, sokkal inkább az édes irányba hajló következő reggeli:

Sokszor halljuk, hogy az egészséges reggeli alapja a zab, és a gyümölcsök kombinációjában rejlik, most azonban az orvosok is ráerősítettek, miért kellene a bundás kenyeret és a szalámis szendvicset lecserélnünk a reggeli étkezési rutinunkban. Nem lesz meglepő, de az egyik leginkább ajánlott reggeli, amely segít a fogyásban és a szív egészségének megőrzésében is élen jár, a chia magokkal, diófélékkel és friss gyümölcsökkel tálalt zabpehely. Ez a kombináció gazdag rostokban, amelyek segítik a teltségérzet megőrzését, lassítják az emésztést és segítenek a súlykontrollban is.

A legjobb reggeli az egészségért chia magos, gyümölcsös zabkása

Ezenkívül az egészséges zsírok és antioxidánsok támogatják a szív egészségét és az általános jó közérzetet.

A zab – az egyik legegészségesebb gabonafajta – gazdag vitaminokban, ásványi anyagokban és rostokban. A táplálkozási szakértők gyakran ajánlják, mert nemcsak energiát ad a nap kezdetéhez, hanem segít szabályozni a vércukorszintet és a koleszterinszintet is. A rostok emellett teltségérzetet keltenek, így kevésbé lesz kedved nassolni a nap folyamán.

Hatékony kiegészítők, amelyekkel változást érhetsz el



A zabpehely önmagában is remek választás, de a megfelelő hozzávalókkal kiegészítve igazán „nyerő” reggelit készíthetsz. Íme néhány javaslat, amellyel étkezése még táplálóbbá és finomabbá válik:

Chia mag vagy lenmagok: ómega-3 zsírsavakban, rostokban és antioxidánsokban gazdagok, segítenek megőrizni a teltségérzetet és elősegítik az egészséges emésztést.

Diófélék: a mandula, a dió vagy a mogyoró kiváló forrása az egészséges zsíroknak és fehérjéknek, amelyek kulcsfontosságúak az agy működéséhez és az izomtömeg fenntartásához.

Friss gyümölcs: a bogyós gyümölcsök, a banán vagy a szeletelt alma természetes édes ízt adnak, és rengeteg vitamint és antioxidánst tartalmaznak, amelyek erősítik az immunrendszert.

Fahéj és méz: a fahéj serkenti az anyagcserét, a méz – különösen a házi készítésű – pedig kiváló alternatívája a hagyományos cukornak. Együtt finom ízt adnak az ételnek.

Időtakarékos A legjobb az egészben, hogy nem igényel sok időt az elkészítése. A reggelit előző este is összeállíthatjuk – ez a tökéletes megoldás azokra a reggelekre, amikor sietnünk kell.

Használjuk az egyszerű „éjszakán át pihentetett zabpehely” módszert: keverjünk össze három evőkanál zabpelyhet, egy teáskanál chia magot, körülbelül 150 ml növényi tejet vagy joghurtot és egy kis mézet egy üvegedényben. Zárjuk le az edényt, és tegyük hűtőbe éjszakára. Reggel csak adjunk hozzá friss gyümölcsöt és néhány diót – és máris kész az egészséges, tápláló reggeli.

Forrásunk volt.