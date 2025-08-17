Pisztáciaválság: a dubaji csokit okolhatjuk a hiányért vagy ennél összetettebb a helyzet?

Család

Az elmúlt évek egyik legnagyobb gasztrotrendje a dubaji csoki volt, de vajon önmagában ezt az édességet okolhatjuk a pisztáciahiányért, és ezzel együtt a pisztácia árának emelkedéséért?

A pisztácia világpiaci ára egy év alatt nagyjából 30%-kal ugrott meg. 2025 év elején egy kiló pisztácia ára 22-23 dollárra emelkedett a korábbi 16-17 dollár/kg-ról. Ez jelentős ugrás, ami megnehezíti a kereskedők, gyártók és cukrászok számára a megfelelő minőségű pisztácia beszerzését. Sokan a dubaji csoki egy éve tartó diadalmenetét okolják ezért, pedig valójában az idei piaci turbulencia több, egymással összefüggő tényező eredménye: az óriási keresletnövekedés, a legnagyobb pisztáciatermelő ország terméshozamának csökkenése és az export átirányítása a jobban fizető piacok felé mind hozzájárultak a mostani helyzet kialakulásához.

pisztácia
Kiszámíthatatlan terméshozam és a dubaji csoki miatt is hiánycikk a pisztácia

A pisztácia egyeduralma

Bár a dubaji csoki tovább gerjesztette a pisztácia iránti rajongást, valójában már előtte is pisztáciakrémben úsztunk. Emlékezzünk csak vissza a pisztáciás criossant berobbanására, amit Freyjában való megjelenését követően szinte minden pékség és cukrászat elkezdett sütni. A dubaji csoki népszerűségét a ropogós kadaif tészta, édes csokoládé és földes pisztácia kombinációjának köszönheti, de a valódi sztár a történetben a pisztáciakrém. Már szinte tényleg mindenbe tesznek belőle, a millefoglie-től a mignonon át a tiramisuig.

A legnagyobb csokoládégyártók is ráharaptak a trendre, és dubaji csokin túl számtalan pisztáciás termékkel rukkoltak elő.

A pisztácia ráadásul nemcsak finom, de egészséges is, ami szintén hozzájárult kereslet növekedéséhez. Zachary Fraser, a mintegy 800 pisztáciatermelőt képviselő nonprofit kereskedelmi szövetség, az American Pistachio Growers (Amerikai Pisztáciatermesztők) elnök-vezérigazgatója arról beszélt egy interjúban, hogy az elmúlt időszakban komoly marketingkampányt folytattak a pisztácia egészségügyi előnyeinek népszerűsítése érdekében. „Indiában a pisztácia a mindennapi étrend részévé válik” – mondta. „Ez 1,4 milliárd embert jelent. Tegyük fel, hogy 1,4 milliárd ember 20%-a, 300 millió napi szinten fogyaszt pisztáciát.”

A robbanásszerű keresletnövekedés pedig a készletek apadásához és ezzel párhuzamosan az árak emelkedéséhez vezetett.

Dubaji csoki
Dubaji csoki

Kiszámíthatatlan terméshozam

Nem ez az egyetlen ok, ami a mostani helyzet kialakulásához vezetett, a mezőgazdasági tényezők is komoly szerepet játszottak ebben. 2024 pisztáciatermés szempontjából egy rossz év volt Kaliforniában (ahol a legtöbb pisztáciát termelik a világon), alacsony terméshozamokkal. Ez azt jelenti, hogy 2024-ben az Egyesült Államokban mintegy 20-26%-kal kevesebb pisztácia termett, mint az előző évben. Ennek ok az, hogy a pisztácia egy „alternatív termésű” dióféle, ami azt jelenti, hogy míg egy évben bőséges termést hozhat, a következő évben valószínűleg az átlagosnál alacsonyabb hozamot eredményez. Ezenkívül a helyszűke és a korlátozott vízellátás szintén kihívást jelent a termelésben.

Az ipari források szerint ráadásul a gyenge amerikai termés jó minőségű, így a legtöbb pisztáciát héjában adták el (rágcsálnivalónak), ezért hiány állt elő a feldolgozók számára szükséges héj nélküli magok terén.

Az kap pisztáciát, aki többet fizet

A korlátozott készletek és kiugró kereslet miatt a termelők azokra a piacokra fókuszálnak, ahol a legtöbb pénzt kapják az árujukért. Irán például 2024 végén 40%-kal növelte az Egyesült Arab Emírségekbe (végtére is a dubajicsoki-őrület is innen indult a Fix Dessert Chocolatier-nek köszönhetően) irányuló exportot, míg az amerikai exportőrök közel 20%-kal fogták vissza a tengerentúli eladásokat.

Ki termeli a legtöbb pisztáciát?

A világ legnagyobb pisztáciatermelője az Egyesült Államok, 2024-ben 500 ezer tonna pisztáciát termelt az ország. A betakarítás csak ősszel kezdődik, de Fraser elmondta, hogy idén szép termésre számítanak, így az előrejelzések szerint 2025-ös amerikai termés eléri a 680 ezer tonnát. A 2024/25-ös szezonban körülbelül 360 ezer tonnát exportáltak külföldre az Államokból. A második helyen Irán áll, idén várhatóan 260 ezer tonnát állítanak elő (2024-ben 240 ezer tonna volt a termés) a zöld dióféléből. Nem sokkal lemaradva Törökország következik, ahol ebben az évben 200 ezer tonna termésre számítanak (2024-ben 210 ezer tonna volt). Viszont Törökország ebből nagyjából 70 ezer tonnát exportál évente, a többit belföldön használják fel (kell a pisztácia a baklavához).

Főbb termőterületek: Kalifornia San Joaquin völgye, Irán Kerman tartománya és Törökország Gaziantep régiója. Kisebb termelők: Szíria, Olaszország (Bronte), Görögország (Aegina), Spanyolország és Kína.

Hogy hogyan alakul a jövőben a pisztácia ára, az nagyban függ az idei termés minőségétől és a világ pisztáciaéhségétől.

