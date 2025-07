5 cukrászda, ahol a legfinomabb pisztáciás édességeket készítik, a fagyitól a mignonig

Gyerekkoromból emlékszem, hogy mennyire csábított a fagyispultban virító zöld fagyi, aminek, szüleim elmondása szerint, pisztáciaíze volt, igaz, elképzelni sem tudtam, hogy az milyen. Azóta sok idő eltelt, sok fagyi elfogyott, az elmúlt néhány év pedig elhozta a pisztácia mennybemenetelét, és most már jóformán mindenféle desszertnek elkészült a pisztáciás verziója. Mi most a kedvenceinket ajánljuk, és megmutatjuk, hol kapjátok Budapesten a legfinomabb, pisztáciával tuningolt édességeket.

Erdős és Fiai

Mikor még nem készített mindenki pisztácia és málna örök szerelmére építő desszerteket, az Erdős és Fiai cukrászdában elkészítették, véleményem szerint, minden idők legfinomabb pisztáciás tortáját, az Erdős tortát. Nem könnyű vele, mert egyrészt annyira jó, hogy az ember nem szívesen osztozik rajta, másfelől viszont olyan sűrű, gazdag ízvilágú süteményről van szó, hogy ember legyen a talpán, aki egynél több szelettel is elbír.

A torta alapja mandulapiskóta, a magját csokidarabkákkal elkevert pisztácia adja, a piskóta és a pisztáciaréteg között fehércsoki húzódik, a tetején pedig liofilizált málnadarabkák csücsülnek.

Amikor a Balatontól jövök visszafelé vonattal, sosem jutok el a Déliig, mert mindig leszállok Kelenföldön, hogy betérhessek az Erdősbe. Ha jó az idő, akkor jöhet az Erdős torta ízű fagyi. Ha hűvösre vált, visszatérek a tortához. Akármelyiket próbáljátok is ki, nem jártok rosszul vele.

Erdős és Fiai / Erdős torta via

Erdős és Fiai

Budapest, Etele tér 3.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 8.00-20.00, szombat-vasárnap 9.00-20.00

Mikrokosmos

A Bartók Béla úton andalogva, főleg nyár közepén, mi eshetne jobban egy (két?) gombóc fagyinál? A Mikrokosmosnál azért szeretek megállni, mert izgalmas, és nem utolsó sorban nagyon finom ízpárosításaik vannak, illetve mindig van a pultban kutyakompatibilis változat is. Na de a pisztáciaügy!

A sima pisztácia is fantasztikus, de a múltkor a pisztáciás ricottát kóstoltam meg náluk, és nem túlzok, ha azt mondom, hogy szerelembe estem.

A ricottafagyiba keveredő zöld pöttyöcskék tökéletesen egyensúlyoznak az ízek között, és annyira jól állnak egymásnak, hogy azt nem lehet leírni. Se nem túl tömény, se nem túl édes, mégis minden benne van, amiért az összetevőket külön-külön, pláne egyszerre, szeretni lehet.

Mikrokosmos / Pisztáciás Ricotta via

Mikrokosmos

Budapest, Bartók Béla út 35.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 11.00-20.00, szombat-vasárnap 11.00-21.00

Dolcissima

Szóval, mondanám, hogy mik egy már-már tökéletes budapesti nap összetevői. Legyen mondjuk szombat. A piacon kezdünk, itt mindenképp célszerű valami friss idénygyümölcsöt vásárolni, ez később fontos lesz. Gyors kávé valamilyen helyben kapható péksütivel, aztán irány haza, hogy felkapjuk a strandtáskát, beletegyük a friss gyümölcsöt, és célba vegyük a Lukácsot. Az egész napos úszkálást, árnyékban olvasást, nénikkel pletykálkodást pedig egy fantasztikus espressoval és valamilyen olasz édességgel vezessük le a Dolcissimában. Ez az olasz desszertező azért van veszélyes helyen, mert úszás után egyszerűen nem lehet neki ellenállni. Szerintem mondjuk előtte sem.

Sokféle pisztáciás süti kapható náluk, de az én kedvencem, az a vaníliás-pisztáciás millefoglie, azaz mille-feuille. Egyrészt, a pisztácia és a vanília harmóniáját talán nem kell magyarázni.

Másrészt, a ropogós, friss leveles tésztával együtt annyira jóleső, édes, mégis friss sütemény, hogy néhány falat erejéig még arra is képes, hogy elfeledtessen velünk mindent, ami az alantas-brutális külvilágban történik.

A Dolcissima és a pisztáciás millefoglie via

Dolcissima

Budapest, Frankel Leó utca 21.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 9.00-19.00, szombat-vasárnap 9.00-18.00

Chez Dodo

Amikor úgy érzem, hogy tényleg csak egy falat finomságra vágyom. Amikor egy harapásnyi, tökéletes desszert elég, hogy megváltsa a napot, akkor biztos, hogy a Sas utca felé kanyarodok és legott meg is állok a Chez Dodonál, hogy elcsípjek egy macaront, egy madeleine-t, esetleg egy éclairt. Vagy, és igazából erről szerettem volna most beszélni, elcsipegessek egy fantasztikus mignont. A mignonért szerintem minden kisgyerek odavolt, hiszen ezekért az ezer színben pompázó kis kockákért, amik ott sorakoznak a sütispultban, egyszerűen nem lehet nem rajongani. Persze, azért be kell lássuk, a ’90-es évek mignonkínálata se sokszínű, se túl kifinomult nem volt, de szerencsére ez mostanra megváltozott.

A Chez Dodo ragyogó zöldben játszó pisztáciás mignonjából például nagyon nehéz egyet enni, de egy is annyira finom, hogy aki egyszer kóstolta, utána vissza fog térni érte.

A pisztácia hű társa itt is a málna, a roppanós borítás alatt rejlő töltelékben pedig úgy találnak egymásra, hogy az első falat után tudjuk, ez nem is történhetett volna másképp.

Chez Dodo és a zöld pisztáciás mignon via

Chez Dodo

Budapest, Sas utca 7.

Nyitvatartás: hétfő 11.00-20.00, kedd-szerda 10.00-20.00, csütörtök-szombat 10.00-21.00, vasárnap 10.00-20.00

Allegro

Visszatérve a Bartók Béla úthoz, ha bárki aggódott volna esetleg, hogy pont ez marad ki, a pisztáciás olasz desszertek alfájához is visszatérünk. Ez pedig nem más, mint a tiramisu. Az Allegrot akkor is ajánlom, ha olasz ebéd vagy vacsora a cél (náluk is van saltimbocca, óriási plusz pont), de őszintén szólva, ha semmi mást nem esztek, csak beültök desszertezni, akkor is nagyon jó döntést hoztatok.

A pisztáciás tiramisu azért is csodálatos, mert az összes íz, ami miatt szeretjük, érezhető és karakteres benne, de egyrészt nem túlzó, másrészt, és ez fontos, édes, de nem túl édes.

Nem szeretem, ha egy tiramisut kanalazva úgy érzem, hogy belefulladok a cukorba, és itt sokkal inkább a kávé és a pisztácia dominál, amiért őszintén hálás vagyok. Próbáljátok ki, tökéletes zárása bármilyen napnak a héten.

Allegro / Pisztáciás tiramisu via

Allegro

Budapest, Bartók Béla út 23.

Nyitvatartás: kedd-vasárnap 12.00-23.00

Címlapkép: Dolcissima

Ha tetszett ez a cikk, nézd meg legújabb videóinkat is, a legfrissebb tartalmainkért pedig lájkolj minket a Facebookon, és kövess az Instagramon, a Viberen, a TikTokon vagy a YouTube-on!

Étteremajánlóban nincs hiány nálunk: