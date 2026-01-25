Vegán január – 26. tipp
Készülj te is vegán tippekkel, ötletekkel januárban!
Én most paradicsomos tortillalapot használtam. Sokkal jobban mutat a tányéron a színes (paradicsomos, vagy spenótos) lap bármire használjuk is. A ragu elkészítésénél a fűszerezést ...
A kijevi csikre nem csak egy egyszerű rántott hús, hanem egy igazán elegáns, ünnepi fogás. Miután belevágunk rögtön kicsordogál beblőle az illatos fűszervaj, amitől maga a hús is ...
Egyszerűen elkészíthető puha, légies kuglóf, amit a ropogós napraforgómag tesz igazán különlegessé. Tökéletes egy csésze kávé vagy tea mellé, amikor jól esik egy kis házi ...
Karfiollal készült zöldséges levesünket magyaros kedvenc krumplis tészta illetve a menzák királynője, csokiöntetes piskóta követi.Nosalty
Mindannyiunknak megvannak a maga kedvenc filmjei, amikben nem ritkán kap fontos szerepet a közös étkezés, egy konkrét étel vagy éppen maga a főzés folyamata. Most olyan ismert filmek gasztrojeleneteit hoztuk el nektek, amik egészen közel állnak a szívünkhöz.Nosalty
A vitaminszedéssel kapcsolatban sokan nincsenek tisztában azzal, hogy számít, mikor melyiket vesszük be, különösen bizonyos típusoknál. Lássuk, melyik az a három, amit nem szabadna reggelente beszedni!
Ezek a rövid, egyszerű szokások könnyen beilleszthetők a mindennapi rutinba, és a tudatos étkezés kiegészítéseként jelentősen hozzájárulhatnak a vércukorszint-szabályozáshoz.
A rozsdamentes acél ugyan strapabírónak tűnik, de egy gyakori konyhai eszközzel könnyen tönkreteheted a felületét. Megmutatjuk, miért érdemes azonnal száműzni a papírtörlőt, és mivel helyettesítsd.
Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...
Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...
Jó, hát tudom, hogy van már pár aranygaluska receptünk, de ilyen még nincs! :) Nem a tésztában van a pláne, gyanítom, a nagymamámat is Horváth Ilona tanította aranygaluskát készíteni, ...