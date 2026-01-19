Borbás Marcsi szalagos fánkjában citromhéj és rum is helyet kap, na de nézzük, hogyan készíti pontosan a farsang kedvencét az ismert műsorvezető.

A szalagos fánk a magyar gasztronómia megkerülhetetlen édessége, illetve a farsang egyik legismertebb jelképe. Borbás Marcsi megosztotta, ő hogyan készíti el ezt a közönségkedvenc finomságot, hogy magunk is illatozó fánkokat süthessünk.

Így készül Borbás Marcsi szalagos fánkja: még a túl sok olaj ellen is van tippje rtlklub.sajtoklub.tv/Bársony Bence

Könnyed, foszlós tészta, ami nem tocsog az olajtól: valljuk be, nem könnyű ilyen tésztájú szalagos fánkot sütni. Most a híres műsorvezető árulta el, mi a titka a puha, könnyed szalagosnak. A napokban közösségi oldalán osztott meg videót, amiben a végeredményt is láthattuk.

A fánk hozzávalói:

50 dkg liszt

6 dkg olvasztott vaj

5 dkg cukor

5 tojássárgája

3 dkg élesztő

2,5–3 dl zsíros tej

csipet só

1 citrom héja

2 cent rum

1 liter olaj (a sütéshez)

a tálaláshoz: baracklekvár és porcukor kell – írja a Sokszínűvidék.

Így készül Borbás Marcsi szalagos fánkja

A tejet langyosra melegítjük, belemorzsoljuk az élesztőt, majd hozzáadjuk a cukrot, és megvárjuk, amíg az élesztő felfut.

Ekkor belekeverjük a tojások sárgáját, az előzőleg felolvasztott vajat, valamint a rumot, amely segít abban, hogy a fánk sütés közben ne szívjon fel túl sok olajat.

Az alapanyagokat alaposan összedolgozzuk, majd fokozatosan hozzáadjuk a lisztet, ügyelve arra, hogy a tészta ne legyen kemény. Akkor megfelelő az állaga, ha lágy, kissé ragadós, de még jól formázható. A dagasztás közben belereszeljük a citrom héját is, majd addig dolgozzuk, amíg a tészta simává válik és hólyagok jelennek meg rajta. Ezután letakarjuk, és langyos helyen a duplájára kelesztjük.

Körülbelül 40–45 perc elteltével a megkelt tésztát lisztezett deszkára borítjuk, nagyjából 2 centiméter vastagságúra nyújtjuk, majd egy közepes méretű kiszúróval kiszaggatjuk.

A fánkokat 10–15 percig pihentetjük, közben pedig felmelegítjük az olajat, ügyelve arra, hogy ne legyen túl forró, mert akkor a fánkok kívül megégnek, belül viszont nyersek maradnak. Sütés előtt az ujjunkkal mélyedést készítünk a fánkok közepébe, majd óvatosan az olajba helyezzük őket, a mélyedéssel lefelé. Először lefedve sütjük, egy perc elteltével levesszük a fedőt, újabb egy percig hagyjuk sülni, majd megfordítjuk őket, és még körülbelül két percig aranybarnára sütjük.

Címlapkép: rtlklub.sajtoklub.tv/Bársony Bence

Forrásunk volt.