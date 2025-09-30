Család

Olaj vagy disznózsír? Melyiket mikor előnyösebb használni?

Vannak, akik sosem cserélnék le a napraforgóolajat állati eredetű zsírra, és olyanok is, akik csak a disznózsírra esküsznek, ha sütésről van szó. Mai Napi Tippünk ad egy kis iránymutatást, melyiknek milyen előnyei vannak, és hogyan érdemes a konyhában használni őket!

Az olaj és a disznózsír is alkalmas sütésre-főzésre, azonban felmerülhet a kérdés, hogy melyik milyen esetben teljesít jobban a konyhában, illetve, hogy hogyan befolyásolják az étel ízét. Nézzük, melyiket mikor érdemes használni!

Olajban sütés
Olaj vagy disznózsír? Íme, a tápértékbeli különbségek, és hogy melyik sütéshez-főzéshez

Az olaj és a disznózsír közti vacillálás során figyelembe kell venni:

  • a különböző füstpontot,
  • a tápértéket
  • és a választott elkészítési módot.

A disznózsír előnyei

A disznózsír egy hagyományos állati zsiradék, amit a házias ételekben használnak előszeretettel. Szobahőmérsékleten szilárd állagú, de melegítés hatására gyorsan folyékony állagúvá válik. Rövidebb idő alatt éri el a sütési hőmérsékletet, viszont füstpontja alacsonyabb, mint az olajé: körülbelül 180 fok.

Előnye, hogy A- és B-vitamint is tartalmaz, melyek segíthetnek csökkenteni a rossz koleszterinszintet (LDL szintet), valamint egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírsavakat tartalmaz.

Emellett alacsony nátriumtartalmú, így a vérnyomásukra odafigyelőknek előnyös választás lehet.

Receptajánló:

A növényi olajok előnyei

A növényi olajok előnye, hogy magasabb füstponttal rendelkeznek. A napraforgóolajé 230-232 fok körül van, míg például a szójababból készült olajé 200 fok körüli, a disznózsírhoz képest pedig levesebb benne a telített, és több a telítetlen zsír.

A növényi olajok magasabb füstpontjuk miatt ideálisabbak a bő olajban sütéshez - kivéve például az olívaolaj.

Ezek az olajok magasan finomított ipari folyamaton mennek keresztül.

Melyik az egészségesebb?

A disznózsír kevésbé feldolgozott, és több jótékony vegyületet tartalmaz, ami jót tesz a szív- és érrendszernek. A napraforgóolaj és a disznózsír kalóriatartalma közel ugyanannyi: előbbié 884 kalória, a disznózsíré 897 kalória.

Ha magas hőmérsékleten kell sütni az adott ételt, vagy bőséges zsiradékban kell elkészíteni, akkor az olaj előnyösebb választás, azonban, ha valamit gyorsan, alacsonyabb lángon is el tudunk készíteni, akkor válasszuk bátran a disznózsírt.

Ha szeretnéd a lehető legegészségesebben, zsírmentesen elkészíteni az ételeket, akkor használj légkeveréses sütőt!

Receptajánló:

Forrásunk volt.

