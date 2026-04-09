Ha egy igazán szemet gyönyörködtető növényt keresel az idei nyárra, akkor van egy nagyon jó javaslatunk. A méltán kedvelt díszcsalán gondozása ráadásul nem bonyolult, így bátran ültetheted kertbe, balkonládába és cserépbe is.

A díszcsalán tarka leveleivel a kerted legszebb növénye lehet, akár egész nyáron. Egynyári növényként a fagyokat nem kedveli, de a hajnali hidegek elmúltával már szabadba is ültethető. Addig is nevelgesd a négy fal között, mutatjuk, hogyan csináld!

Tarka és látványos, ráadásul egész nyáron színt hoz a kertbe ez a dísznövény

A kerted legtarkább növénye lesz

A díszcsalán úgy tűnik ki a többi kerti növény közül, hogy nem akar túl sok lenni, tarka, látványos megjelenésének köszönhetően mégis magára vonzza a tekintetet. Ültetése és gondozása során sem tudsz túl nagy hibát véteni, így viszonylag kevés munkával egy csodaszép növényt nevelhetsz.

Ha igazán színpompás egyedet szeretnél, akkor napos helyre ültesd, de a félárnyékot sem veti meg, hiszen sötétebb körülmények között is jól fejlődik.

A díszcsalánt csalánvirág és virágcsalán néven is ismerhetjük, eredeti élőhelye pedig Ázsia és Afrika, viszont a hazai időjárási körülményeket is jól viseli, mint egynyári növény. A díszcsalánnak többféle fajtája is ismert, melyek leveleik formájában és színében is eltérnek. Halványsárga, rózsaszín, barnás és sötétlila, szinte fekete színekben is találkozhatunk vele.

Így gondozd a díszcsalánt

Ahogy említettük, a díszcsalán csak akkor ültethető ki, ha már elmúlt a fagyveszély, de már március-április környékén érdemes cserépbe ültetni, és beltéren nevelni.

Napos helyre és félárnyékba is ültethetjük, ha sok fény éri, akkor tarkább leveleket hoz.

Nyáron érdemes a hajtáscsúcsokat kissé visszavágni, így mindig új erőre kapva, dús és bokros külsőt ölt. Az elszáradt és árnyékban lévő leveleket távolítsuk el.

Csak akkor ültethető ki, ha már elmúlt a fagyveszély

Nyáron az ideális hőmérséklet 21-29 fok számára, hiszen meleg helyről származik. Vízkedvelő növény, így figyeljünk arra, hogy földje nedves legyen, de ne álljon a vízben. Jó vízáteresztő képességű földet biztosítunk számára, amit trágyával és komposzttal is javíthatunk.

Tipp: Ültesd őket csoportosan, hogy még látványosabb, tarkább látványt nyújtsanak!

Ha meleg területre ültetjük őket, akkor gondoskodjunk a megfelelő talajtakarásról is, hogy földje meg tudja tartani a nedvességet.

Teleltethető, de csak a négy fal között

Mivel fagyérzékeny növény, ezért a telet nálunk nem képes átvészelni kint, azonban a lakásban ez sem lehetetlen.

Télre egy hűvös, de világos szoba az ideális számára. A meleg szobában megnyúlna, és formáját vesztené, pláne, ha még a fény is kevés számára.

Ha levelei lógnak, akkor öntözzük meg, de akkor is csak mértékkel, egyébként nem szükséges a rendszeres locsolás a téli hónapokban. A fagyok elmúltával ismét mehet a kertbe, erkélyre és teraszra.

Jó, ha tudod: Szaporítható növény, aminek a legjobb módja a dugványozás, de magról sem lehetetlen küldetés.

