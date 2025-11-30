6 kültéri növény, amit be kell vinned még az első nagy fagyok előtt

Talán még nem késő megmenteni a kedvenc növényeidet: ezt a 6 kültéri növényt, mindenképp vidd be még az első nagy fagyok előtt.

Ahogy hűl a levegő, és az ország egyes részein már az első mínuszok is megjelennek, biztosan elgondolkodsz azon, melyik kinti növényed bírja majd a telet, és melyiket érdemes inkább biztonságba helyezned. Az egynyáriak például genetikai alapon úgy működnek, hogy egy szezon alatt virágoznak és el is pusztulnak – hiába viszed be őket, akkor is befejezik az életciklusukat. Ugyanez a helyzet a kétnyáriakkal is: két szezon után elbúcsúznak.

A figyelmedet inkább a fagyérzékeny évelőkre érdemes fordítani, amelyek a fagyot rosszul tűrik, és hűvös éghajlatokon gyakran egynyáriként tartják őket. Mielőtt azonban behordasz mindent a nappalidba, jó tudnod, mely fajok bírják jól a benti létet és az áthelyezéssel járó stresszt: az alábbi hat típus szinte mindig szépen átvészeli a telet a lakásban.

6 fotó

Ne ijedj meg, ha a növényeid kicsit levertnek tűnnek!

Extra tipp Ha hirtelen barnulnak vagy hullani kezdenek a levelek, az teljesen normális. Idő kell, hogy hozzászokjanak a benti fényhez, hőmérséklethez és páratartalomhoz. Ez a fajta „sokk” néhány nap vagy hét alatt elmúlik.

Segíthetsz nekik azzal, ha fokozatosan viszed be őket néhány órára naponta, majd növeled az időt, illetve ha biztosítod a megfelelő fényt és vízellátást. Egy kis türelem, és a növényeid vidáman indulnak majd neki a következő szezonnak.

