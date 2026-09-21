Megvan az Év Étterme díj idei nyertese: a győztes a Stand Restaurant

A Dining Guide szeptember 21-én, hétfő este hirdette ki a hazai gasztronómia idei kiválóságait a Dining Guide Év Étterme Gálán. Az est legnagyobb sikere a Stand Restauranthoz kötődik, az Év Étterme díj mellett a Hungarian Restaurant Best of the Best címet is elnyerte, így két kiemelt elismeréssel zárta az estét. A Master Good Év Étterme díj odaítélésében a Stand új működési felállása is szerepet kapott. Az étterem Szulló Szabina távollétében, 2025 októbere óta megváltozott szakmai felállásban működik Széll Tamás és Benjamin Morris head chef vezetésével. Az elismerés a jelenlegi csapat munkáját és az új működésben elért eredményeket is visszaigazolja.

Az est legnagyobb sikere a Stand Restauranthoz kötődik, mely az Év Étterme díj mellett a Hungarian Restaurant Best of the Best címet is elnyerte.

A gálán számos szakmai különdíjat is kiosztottak

A Dining Guide – TORTER Év Ígéretes Étterme elismerést a Cova Budapest,

a Dining Guide – Év Innovatív Konyhája díjat az Alkimista Kulináris Műhely vehette át.

A Dining Guide – VLM Év Séfje címet Tatai Márton, a Hoppá! Bistro séfje kapta,

míg a Dining Guide – DEBIC Év Ifjú Séf Tehetségének Berecz Ádámot, a Sulyom Tájétterem séfjét választották.

A Dining Guide – Gosset Év Sommelier-je Juhász Krisztián, a Borkonyha és a Textúra sommelier-je,

a Dining Guide – KAVIÁRI Év Szervizembere pedig Király Zsolt lett a Rumour by Rácz Jenő étteremben folytatott munkájáért.

A Dining Guide – Dallagiovanna Év Pizzája díjat az Anyukám Mondta nyerte el.

Megvan az idei Év Étterme díj nyertese: a győztes a Stand Restaurant

„A Dining Guide története huszonhat évvel ezelőtt kezdődött, az első Év Étterme díjat pedig 2005-ben adtuk át a Fausto’snak. Külön öröm számunkra, hogy ez az ikonikus étterem több mint két évtizeddel később is meghatározó szereplője a hazai gasztronómiának. Ez jól mutatja azt is, hogy számunkra az igazán nagy éttermi teljesítmény nem egyetlen sikeres évről szól, hanem a minőség hosszú távú, következetes képviseletéről. Több mint két évtized alatt nemcsak a magyar gasztronómia változott óriásit, hanem felnőtt egy olyan közönség is, amely tudatosan választ éttermet, figyel a minőségre és megalapozott ajánlásokat keres. A Dining Guide értékelési rendszere a Michelin által is alkalmazott szakmai alapelvekre épül, de ezt a magyar vendéglátás több évtizedes, mélyreható ismeretével ötvözzük. Ez azért fontos, mert nem egyszerűen egy adott este teljesítményét keressük, hanem egy étterem karakterét, fejlődését és hosszabb távon nyújtott teljesítményét is értékeljük. Idén közel ötszáz vendéglátóhelyet látogattunk meg azért, hogy a 2026-os kalauz valóban pontos képet adjon a hazai gasztronómia jelenlegi állapotáról” – mondta Herczeg Zoltán, a Dining Guide felelős kiadója és a szakmai zsűri vezetője.

Az értékelést és a rangsorolást a Dining Guide önállóan végzi

A kalauz szakmai munkáját tanácsadóként Fausto Arrighi, a Michelin Guide legendás egykori igazgatója is segíti, aki immár kilenc éve működik közre a kiadvány készítésében. A Dining Guide TOP100 Étteremkalauz 2026-os kiadásában 180 étterem mellett közel 70 alternatív vendéglátóhely szerepel.

A hazai gasztronómia kiválóságai egy helyen

A Dining Guide TOP100 Étteremkalauz immár több mint két évtizede követi és értékeli a hazai vendéglátás alakulását. A folyamatosan változó gasztronómiai színtér új éttermekkel, séfváltásokkal és megújuló koncepciókkal formálódik évről évre, a kalauz pedig ezekre a változásokra reflektálva mutatja be a magyar vendéglátás aktuális élvonalát.

A Stand Restaurant lett az Év Étterme 2026-ban!

Magyarország legjobb vendéglátóhelye a Stand Restaurant, amelynek többek között Csahók Ibolya, Hamvas Zoltán, Széll Tamás és Szulló Szabina társtulajdonosok jelentik a stabil gerincét. Szulló Szabina 2025 októberében egy időre abbahagyta az intenzív konyhai munkát, ám Benjamin Morris – aki 2020 óta erősíti a csapatot – head chef pozícióba lépett elő és Széll Tamással ketten viszik mindazt a feladatot, amit addig hárman láttak el. Így biztosítják azt a konzisztenciát, amely a hely sajátja. A csúcsétterem minden egyes elemében kifinomult, erős „fine” koncepcióval rendelkezik, amely a magyar konyhát különleges módon ötvözi a nemzetközi trendekkel. A Stand nyitása óta finoman kidolgozott, elegáns, a helyi alapanyagokra építő és kortárs felfogású, magyar gasztronómiai irányzatot képvisel.

A STAND Restaurant minden egyes elemében kifinomult, erős „fine” koncepcióval rendelkezik

Rumour by Rácz Jenő

Rácz Jenő fiatalon indult neki a nemzetközi karriernek: Londonban, Koppenhágában, Szingapúrban és Sanghajban dolgozott a világ élvonalába tartozó konyhákon. Hazatérése után, 2021 májusában nyitotta meg a Rumour by Rácz Jenő-t, amellyel a chef’s table koncepciót elsőként honosította meg Magyarországon. A vendégek a nyitott konyhát körülölelő, huszonegy férőhelyes pulthoz ülnek, így testközelből követhetik a fogások precíz előkészítését és tálalását. A séf személyes jelenlétére épülő, gasztroszínházi hangulatú estét játékos elemek és humoros gegek egészítik ki, a titkos bejárati ajtó pedig már az érkezéskor megalapozza az exkluzivitás érzését. A menüben Rácz Jenő magyar gyökerei találkoznak az utazásai során elsajátított globális hatásokkal, gondosan megformázva, formabontó tálalásban.

Pajta

Az Őrség szívében működő Pajta 2012-ben nyitotta meg kapuit: a Budapestet hátrahagyó fiatal házaspár, Kvasznicza Ferenc és Marjai Flóra egy régi pajtaépületben valósította meg álmát, ahol a gasztronómia, a természet és a kultúra találkozhat. A konyhát séfpárosként Akács István és Yazmin Salazar vezeti: Yazmin mexikói gyökereiből a latin-amerikai ízvilágot hozza a tányérra, István pedig az európai élvonalbeli, skandináv éttermekben szerzett tapasztalatát – a kettő ötvözete adja a Pajta jellegzetes, erősen lokális alapanyagokra épülő, progresszív nemzetközi konyháját. A farm-to-table szemlélet a mindennapok része: gyakran járják az erdőt vad gombákért és újabb inspirációért. A Pajta étteremvezetői posztját a nemzetközi csúcsgasztronómia világából érkezett Paksa Krisztián tölti be, a borokért pedig Király Márton sommelier felel, aki korábban hosszú ideig erősítette a Dining Guide szerzőinek csapatát.

Dining Guide - Torter Az Év Ígéretes Étterme: Cova Budapest

42 Restaurant & Bar

Az esztergomi 42 Restaurant & Bar komoly átalakuláson ment keresztül az elmúlt egy-két évben. A Széchenyi téri, ikonikus épület egykori földszinti helyszínét 2025 nyarán a Kuzin Bisztró vette át, a fine dining étterem pedig egy szinttel feljebb, egy freskós, egykor polgári család nappalijaként szolgáló térbe költözött. A tulajdonos, Varga Sándor a világ élvonalbeli fine dining éttermeit bemutató, több mint félmillió feliratkozót számláló Alexander the Guest YouTube-csatorna megálmodója és creatora. A konyha élén 2025 decembere óta Szabó Kevin áll, akinek szemléletét versenygasztronómiai múltja – köztük a magyar Bocuse d’Or-csapatban szerzett tapasztalata – formálta technikai precizitássá és fegyelemmé. Szabó Kevin konyhája magyar alapanyagokból indul ki, miközben nyitottan merít a nemzetközi gasztronómiából, a menü szezonálisan változik, teljes értékű vegetáriánus opcióval kiegészülve. Néhány hetente a teljes házat megmozgató „Kalandozás a gasztronómiában” est köti össze a két egységet, akár meghívott

SALT Budapest

A SALT Budapest séfje, Tóth Szilárd következetesen halad tovább a hazánkban még mindig ritkán képviselt, farm-to-table szemléletű éttermi stílus úttörőjeként. A konyhát az új skandináv gasztronómia technikái formálják, de a fogások gyökere Tóth Szilárd szülőföldje, Szatmár és Északkelet-Magyarország kulináris öröksége. Erről a kapcsolatról 2026-ban önálló könyvet is kiadtak, amelyben a szatmári emlékek sűrű, koncentrált formában jelennek meg a tányérokon. Az étterem enteriőrjét a nyers fafelületek, a letisztult, pasztellszínű berendezés és a polcokon sorakozó, saját gyűjtésű, fermentált vagy szárított zöldségekkel-gyümölcsökkel teli üvegek jellemzik, ezek is a konyha ars poeticájának kézzelfogható bizonyítékai. A vendégtér központi eleme a séfasztal, ahol Tóth Szilárd a szemünk előtt fejezi be a fogásokat. A SALT tizennégy fogásos degusztációs menüt kínál bor- és juice-párosítással, a mintegy harminc főt befogadó étterem szerdától szombatig várja vendégeit. A csapat egyre több fogásban használ saját terményeket, a veteményesnek a gödöllői SZIA Kert ad otthont.

SALT Budapest, Tóth Szilárd séf

Babel Budapest

Kaszás Kornél 2021-ben csatlakozott a Babel Budapest étteremhez executive chefként. 2022-ben egy teljesen új csapattal és a svéd Daniel Berlin konzultáns séf szaktanácsadói segítségével nyitottak újra. A hely szellemiségét máig Kaszás Kornél és csapata közös munkája alakítja, a kiforrott, magyar és regionális identitást csiszolják tovább, alapanyag-központú szemlélettel. Az étterem az 1913-1917 között Piarista Rendházként emelt épület falai között működik, a historikus tér és a minimalista, meleg berendezés különleges kontrasztot alkotnak. A belvárosi fine dining étterem barátságos szervizt és biztos kézzel komponált, intelligens, finoman elegáns tányérokat vonultat fel, amelyek a Kárpát-medence hagyományaihoz nyúlnak vissza, miközben modern, innovatív formába öntik azokat. Jó példa erre a mára emblematikussá vált kaszinótojásuk vagy az őzfogásuk.

Essência Restaurant Tiago & Éva

Tiago Sabarigo nevét előbb a Costes Downtown séfjeként ismerték meg itthon, majd 2020-ban feleségével, Jenei Évával közösen nyitották meg saját éttermüket, az Essência Restaurant Tiago & Évát az V. kerületben. A portugál-magyar fúziós konyha mára önálló identitást épített, stabilan a hazai gasztronómia élvonalában áll. Az étterem étlapján a polip és a tőkehal is kiemelt, ikonikus alapanyag, amelyek a portugál gyökerek és a magyar gasztronómia találkozását képviselik. A 2026 májusában debütált kóstolómenü kacsamájjal, kajszibarackkal és édesköménnyel indul, majd egy paradicsomesszenciás, stracciatellás, kaviáros fogással folytatódik; a „palóc módra” készült báránygerinc zöldbabbal és kaporral pedig az egyik legkedveltebb tétel lett. Tiago Sabarigo és Jenei Éva vendéglátóhelyén a kortárs, rusztikusan elegáns belső teret portugál stíluselemek uralják, hátul pedig a látványkonyha teremt atmoszférát.

Sauska Padi

A magyar házi konyhai tradíciókat, helyi alapanyagokat és a tokaji borokhoz komponált ízeket teszi a tányérra a top 10-es listába újonnan belépő Sauska Padi csapata, akiknek a borvidék ismertetőjelei a konyhában is legalább olyan fontosak, mint a pohárban. A rátkai birtok éttermének konyháját Bicsár Attila executive séf koncepciója alapján Gerák Máté rezidens séf vezeti, aki többek között a Zemplén erdeiből, kertjeiből és a környék gasztronómiai örökségéből merít ihletet. A konyhán csupa olyan fogást készítenek, amelyek méltó társai a tokaji boroknak és pezsgőknek, hiszen nem tévesztik szem elől, hogy az étteremnek a borászat ad otthont. A fogások egyszerre ismerősek és újszerűek. Évszakonként más-más alapanyagokra épülnek: például vadak, gombák, különféle zöldségek-gyümölcsök, mák, dió és aszúszem egyaránt megjelennek az étlapon.

Borkonyha

A Budapest belvárosában, a Sas utcában 2010 óta működő Borkonyha volt az első hazai top étterem, amely nem a feszes szervizzel, hanem minőséggel és barátságos hangulattal hódította meg a hazai élmezőnyt, ezt a szerepét azóta is őrzi. A koncepciót Sárközi Ákos executive séf jegyzi, a konyhát pedig évek óta Puskás Csaba head séf vezeti, stabil, régóta együtt dolgozó csapattal. A nem mindennapi desszertekért – mind a Borkonyha, mind a szomszédos Textúra étteremben – Béres Anett cukrászséf felel. A Borkonyha modern nemzetközi inspirációkat ötvöz erdélyi karakterrel: az étlapon rendszeresen felbukkan az erdélyi ordával töltött tészta, a tortellinibe zárt pacalcsorba grillezett hegyes erőssel, vagy a bulz, a juhtúrós puliszkagolyó. A tányérokon jól felismerhető Sárközi Ákos képzőművészeti ihletettségű forma- és színhasználata, amely a fine bistro stílusú fogásokat vizuálisan is egyedivé teszi.

Dining Guide - VLM Az Év Séfje: Tatai Márton, Hoppá! Bistro

Sauska 48 Villány

A dél-dunántúli régió legmagasabb gasztronómiai minőségét egyértelműen a villányi Sauska 48 Villány prezentálja, amely az „étterem a borászat szívében” koncepciót képviseli 2017 óta. A konyhát jegyző, nagy múltú séf, Bicsár Attila itt alkotta meg a „felszabadult falusi gourmet” fogalmát, amelyhez a nemzetközileg ismert vállalkozó, Sauska Krisztián, az ikonikus Sauska borbirtokok tulajdonosa biztosít méltó helyszínt. Az étterem az évek során a komplexebb kóstolómenük felé mozdult el, miközben megőrizte eredeti, sváb-magyar identitását. A vendégek szeretett tétele a kacsamájterrine, amelyet almakompót, diókrém és briós kísér. Az elegáns szerviz során jut idő a borok bemutatására és a beszélgetésre is. Az étlap a szezonális alapanyag-kínálatot és a környékbeli termelők lehetőségeit követi, az ételeket pedig természetesen tokaji és villányi Sauska borok kísérik. A borlap emellett egy Magyarországon egyedülálló, „Pillantás a Nagyvilágba: Válogatás a Sauska-család pincéjéből” szekcióval is kiegészül, ahol a világ legmagasabbra pozícionált pincészeteinek legszebb, akár 1960-as, ‘70-es, ‘80-as évjárataiból választhatnak a vendégek.

Arany Kaviár

Budapest fine dining életének egyik zászlóshajója, az Arany Kaviár 2025-ben ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját. Molnár Attila és Nyíri Szása tulajdonosok szerint a titok abban rejlik, hogy mindig ráéreznek arra, mire vágyhat a vendég az adott korszakban. Az étkezés emlékezetes élménye náluk a részletek iránti figyelemben és a barátságos, magas szintű vendéglátásban születik meg. A konyhát Molnár Bence executive chef vezeti, aki a hagyományos orosz ízeket kortárs köntösben, klasszikus alapokra épülő, mégis friss gondolkodással tálalja. A névadó kaviár pontos utalást tesz arra, hogy az Ostrom utcai étteremben a világ legnemesebb kaviárjait kóstolhatjuk. A különleges borlapot Kincses Dávid sommelier gondozza, amelyen világszerte ritkaságnak számító tételek, valamint kiemelkedő pezsgő- és champagne-választék is helyet kap.

Dining Guide - Debic Az Év Ifjú Séf Tehetsége: Berecz Ádám, Sulyom Tájétterem

Spago Budapest by Wolfgang Puck

A Matild Palace Luxury Collection Hotel Budapest luxusszálloda földszintjén működik az osztrák-amerikai séflegenda, Wolfgang Puck nevét viselő étterem, a Spago Budapest by Wolfgang Puck, amely 2021-ben nyitotta meg kapuit a márka első európai egységeként. Az Oscar-gálák menüit közel három évtizede jegyző séfet a kaliforniai konyhai stílus megteremtőjeként tartják számon, éttermei pedig a nemzeti konyhák klasszikus fogásait mutatják be Wolfgang Puck egyedi értelmezésében. A konyhát a nyitás óta Szántó István executive chef vezeti, aki fokozatosan bővítette a nemzetközi Spago-koncepciót helyi ízekkel és önálló arculattal, sőt a kínálatba egy erős sushi választék is bekerült. Az ikonikussá vált fogások között ott van a Szántó István adaptációjában született gulyásleves, az omlós vadas marhapofa és a somlói galuska „dióhéjban”, valamint Wolfgang Puck signature ételei, köztük füstölt lazacos pizzával, bécsi szelettel, skót gőzölt lazaccal „Hong Kong” módra és császármorzsával.

A 2026-os Dining Guide Év Étterme Díjátadó Gála díjazottjai:

Dining Guide - Master Good Év Étterme Díj: Stand Restaurant

Különdíjak:

Dining Guide Restaurant Best Of The Best: Stand Restaurant

Dining Guide - Torter Az Év Ígéretes Étterme: Cova Budapest

Dining Guide Az Év Innovatív Konyhája: Alkimista Kulináris Műhely

Dining Guide - VLM Az Év Séfje: Tatai Márton, Hoppá! Bistro

Dining Guide - Debic Az Év Ifjú Séf Tehetsége: Berecz Ádám, Sulyom Tájétterem

Dining Guide - Gosset Az Év Sommelier-je: Juhász Krisztián, Borkonyha és Textúra

Dining Guide - Kaviari Az Év Szervizembere: Király Zsolt, Rumour By Rácz Jenő

Dining Guide - Dallagiovanna Az Év Pizzája: Anyukám Mondta

Dining Guide - Dallagiovanna Az Év Pizzája: Anyukám Mondta

TOP10+2 Étterem:

Stand Restaurant

Rumour By Rácz Jenő

Pajta

42 Restaurant & Bar

SALT Budapest

Babel Budapest

Essência Restaurant Tiago & Éva

Sauska Padi

Borkonyha

Sauska 48 Villány

Arany Kaviár

Spago Budapest By Wolfgang Puck

Dining Guide Az Év Innovatív Konyhája: Alkimista Kulináris Műhely

Képek: Dining Guide