Most te is elkészítheted Diana hercegné kedvenc zabkásáját, a titkos összetevővel

Egykori szakácsa most elárulta, mi volt a 28 évvel ezelőtt elhunyt Diana hercegné kedvenc reggelije, sőt, a pontos receptet is megosztotta, így most te is elkészítheted!

Diana hercegnőről köztudott, hogy nagy figyelmet fordított az alakjára. Sajnos hányatott élete során étkezési zavarokkal is küzdött, de emellett nagy hangsúlyt fordított az egészségére, sokat sportolt és egészségesen étkezett. Így nem meglepő, hogy Diana hercegnő kedvenc ételei között az egészséges reggelik királya is szerepelt. Egykori szakácsa most ennek receptjét osztotta meg a nagyvilággal, így bárki könnyen elkészítheti.

Egy nemrég a YouTube-on megosztott videóban a hercegnő egykori magánszakácsa, Darren McGrady elárulta, hogy a walesi hercegnő kedvenc reggelije nem más volt, mint overnight oat, vagyis az éjszakára beáztatott zabkása.

Igen, közel 20 évvel azelőtt, hogy ez a reggeli meghódította volna a közösségi média oldalait, McGrady már napi rendszerességgel készítette ezt az egyszerű, de laktató reggelit királyi munkaadójának.

McGrady receptje azonban kissé eltér a ma trendi zabkásákétól. A recept lényegében a bircher müzli, amit Diana egy svájci klinikán kóstolt először. Mielőtt elutazott, elkérte a receptet, majd átadta McGradynek, aki ezután minden nap elkészítette számára.

A titkos összetevő? Narancslé!

A recept pofonegyszerű:

először 1 csésze frissen facsart narancslevet adunk 1 csésze zabpehelyhez, összekeverjük, majd letakarjuk és egy éjszakára hűtőbe tesszük

reggel keverjünk hozzá 1 csésze görög joghurtot, egy kis mézet és egy kis citromlevet

ezután reszeljünk bele egy kis almát – a hercegnő kedvence a honeycrisp fajta volt – majd keverjük össze, végül áfonyával és dióval koronázzuk meg.

Et voilá! Kész is a királyi reggeli.

Forrásunk volt.

Címlapkép: Getty/Bettmann