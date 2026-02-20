Család

Ételhordó doboz? Műanyag zacskó? – Ebben fagyaszd le a csirkehúst az élelmiszeripari szakértő szerint

A (csirke)hús fagyasztása örök kérdés: mennyi ideig tárolhatjuk a mélyhűtőben biztonságosan? És mibe csomagoljuk fagyasztás előtt? Lássuk a szakértő tanácsait, napi tippünkben!

A fagyasztó egy fantasztikus találmány, mely azonnal nyújt megoldást arra az esetre, ha bevásárlás után nem dolgoznánk fel azonnal a vásárfiát - legyen az hús, pékáru, egyes sajtfajták vagy mondjuk egy csokor petrezselyem. A Sokszínűvidék ezúttal a csirkehús fagyasztását vette górcső alá:

kiderül, milyen csomagolásban és hogyan érdemes (és szabad) lefagyasztani a csirkét, ha törekszünk a minőség megtartására, valamint azt is felfedjük, mennyi ideig tárolható a mélyhűtőben biztonsággal.

vákuumozott nyers csirke
A vákuumozás a legjobb módja a csirke fagyasztásának

A mélyhűtés csak akkor lesz sikeres, ha megfelelően csomagoljuk el a nyers húst

Hiába tesszük a fagyóba a csirkét, ha hányaveti módon, nem megfelelően zárt csomagolásban tároljuk el. A hús minősége romolhat, textúrája megváltozhat, sérülhet, átveheti a mélyhűtőben tárolt többi alapanyag szagát/ízét.

A séfek első sorban a vákuumozást tanácsolják

Vákuumozó gépet elérhető áron vásárolhatunk: tökéletes megoldás a csirke fagyasztás előtti lezárásához, hogy a hús levegővel semmiképp se érintkezzen. Rossz lezárás esetén a húson fehér elszíneződés, fagyás jelenhet meg, főként a hús szélei körül, a csirke állaga pedig szemcséssé, szárazzá válhat, és az íze is rossz irányba változhat.

Ha nincs vákuumozó géped, műanyag zárral ellátott fagyasztózacskót használj! 

  • Fontos: fagyasztózacskó használatakor a lehető legkevesebb levegő maradjon a zacskóban!
  • Így csináld: a nyers csirkehúst tegyük be a fagyasztózacskóba, merítsük a zacskót vízbe, nyomkodjuk ki belőle a levegőt, majd zárjuk le a zacskót, és fagyasszuk le a húst.
csirkecombok vákuumozása
A darabolt csirke körülbelül kilenc hónapig eláll a fagyasztóban

Meddig áll el a csirkehús a mélyhűtőben?

A szakértők szerint egy egész csirke akár egy évig is eláll fagyasztva, a darált csirke három-négy hónapig, a darabolt csirke pedig körülbelül kilenc hónapig.

Jobb nem húzni az időt

Vannak azonban szakértők, akik szerint jobb minél előbb feldolgozni a csirkét és mindenféle húst, mert hiába fagyasztottuk le, hosszú hónapokon át jobb nem várni, a hús minőségének megőrzése érdekében.

Forrásunk volt.

