Ételhordó doboz? Műanyag zacskó? – Ebben fagyaszd le a csirkehúst az élelmiszeripari szakértő szerint

A fagyasztó egy fantasztikus találmány, mely azonnal nyújt megoldást arra az esetre, ha bevásárlás után nem dolgoznánk fel azonnal a vásárfiát - legyen az hús, pékáru, egyes sajtfajták vagy mondjuk egy csokor petrezselyem. A Sokszínűvidék ezúttal a csirkehús fagyasztását vette górcső alá:
kiderül, milyen csomagolásban és hogyan érdemes (és szabad) lefagyasztani a csirkét, ha törekszünk a minőség megtartására, valamint azt is felfedjük, mennyi ideig tárolható a mélyhűtőben biztonsággal.
A mélyhűtés csak akkor lesz sikeres, ha megfelelően csomagoljuk el a nyers húst
Hiába tesszük a fagyóba a csirkét, ha hányaveti módon, nem megfelelően zárt csomagolásban tároljuk el. A hús minősége romolhat, textúrája megváltozhat, sérülhet, átveheti a mélyhűtőben tárolt többi alapanyag szagát/ízét.
A séfek első sorban a vákuumozást tanácsolják
Ha nincs vákuumozó géped, műanyag zárral ellátott fagyasztózacskót használj!
- Fontos: fagyasztózacskó használatakor a lehető legkevesebb levegő maradjon a zacskóban!
- Így csináld: a nyers csirkehúst tegyük be a fagyasztózacskóba, merítsük a zacskót vízbe, nyomkodjuk ki belőle a levegőt, majd zárjuk le a zacskót, és fagyasszuk le a húst.
Meddig áll el a csirkehús a mélyhűtőben?
A szakértők szerint egy egész csirke akár egy évig is eláll fagyasztva, a darált csirke három-négy hónapig, a darabolt csirke pedig körülbelül kilenc hónapig.
Jobb nem húzni az időt
Vannak azonban szakértők, akik szerint jobb minél előbb feldolgozni a csirkét és mindenféle húst, mert hiába fagyasztottuk le, hosszú hónapokon át jobb nem várni, a hús minőségének megőrzése érdekében.