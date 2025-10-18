Szakértők árulták el, melyik egészségesebb: a csirkemell vagy a csirkecomb a nyerő?

Két alap húsféle, két eltérő íz és állag — de vajon az egészség szempontjából is van köztük különbség? A válasz: van. Nézzük, melyik húsrész mikor kaphat főszerepet!

A csirkehús mindig remek választásnak számít, ha fehérjében gazdag fogásra vágyunk. Azonban nem mindegy, hogy combot vagy mellet választunk, hiszen mindkettő más-más előnyökkel jár. A szakértők egybehangzóan állítják: a csirkemell soványabb, kevesebb zsírt tartalmaz, míg a csirkecomb zamatosabb, és néhány olyan mikrotápanyagot rejthet, amit a mell kevésbé.

Mi jellemzi a csirkecombot?

A comb a szárnyrészhez tartozik, közvetlenül a láb fölött. Sötétebb csirkehúsról van szó, magasabb zsírtartalommal, ami segít abban, hogy sütéskor ne száradjon ki. Ezen kívül olyan nyomelemekhez is hozzájárul, mint a vas vagy a cink. Ha egészségtudatosan szeretnénk enni, akkor válasszuk a bőr nélküli változatot: így felezhetjük a zsírtartalmat anélkül, hogy a zamatos íz nagy része elvész.

Egy USDA-adat alapján egy átlagos, bőr- és csont nélküli csirkecomb (100 g) a következő értékeket hordozza: kb. 164 kcal, 21,2 g fehérje, 9,0 g zsír, és kis mennyiségű telített zsír is.

Mi jellemzi a csirkemellet?

A csirkemell a test elülső részéről származik, fehér húsnak minősül, és az egyik legegyszerűbb, legtisztább fehérjeforrás. Alacsonyabb zsírtartalmú és kalóriában „könnyebb”, mint a comb, ezért kedvelt választás azok körében, akik diétáznak vagy izomépítésre törekednek. Ugyanakkor ízben visszafogottabb, és könnyedén kiszáradhat, ha nem készítjük el gondosan.

100 grammos, bőr- és csont nélküli csirkemell tápértéke: kb. 131 kcal, 25,6 g fehérje, 2,2 g zsír — köztük csak 0,4 g telített zsír.

Melyiket válasszuk?

Nincs univerzális “jobb” választás — az dönt, mi az aktuális célod:

Ha alacsony kalóriára és zsírtartalomra törekszel, a csirkemell előnyösebb.

és zsírtartalomra törekszel, a csirkemell előnyösebb. Viszont, ha azt szeretnéd, hogy az étel igazán ízletes és szaftos legyen, a comb jól jöhet.

Az sem baj, ha mindkettőt beiktatod az étrendedbe — változatossággal többféle tápanyagot tudsz bevinni.

Ha sovány fehérjét szeretnél minimális zsírral, válaszd a mellet; ha viszont az íz is fontos, és értékeled a plusz ásványi anyagokat, akkor a comb lehet a nyerő.

- szögezi le a dietetikus.

