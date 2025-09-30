Akár a vércukorszint ellen is védhet ez a mennyei trópusi gyümölcs

Lehet, hogy éppen az a gyümölcs segít a vércukorszint szabályozásában, amelyről sokan azt gondolják, túl édes ehhez? Egy friss kutatás szerint a mangó meglepő módon nem ellenség, hanem akár szövetséges is lehet az egészséges anyagcsere fenntartásában.

A George Mason Egyetem legfrissebb kutatása szerint a mangó napi fogyasztása várakozáson felüli módon támogathatja a vércukorszint szabályozását, és segíthet csökkenteni a testzsírt azoknál, akiknél elődiabétesz áll fenn. A hat hónapig tartó vizsgálat során olyan felnőtteket követtek, akiknél fennállt a cukorbetegség kialakulásának kockázata.

A mangó segíthet a vércukorszint szabályozásában Getty Images

A résztvevőket két csoportra osztották: az egyik csoport naponta egy egész mangót fogyasztott, míg a másik alacsony cukortartalmú rágcsálnivalót kapott. Az eredmények egyértelműen azt mutatták, hogy a mangót rendszeresen fogyasztók körében:

jobb glükózszabályozás ,

, fokozott inzulinérzékenység

és a testzsír csökkenése volt megfigyelhető az alternatív csoporthoz képest.

Miért lehet hasznos a mangó?

A kutatás rámutat arra, hogy a mangóban található cukor nem ugyanaz, mint a hozzáadott cukrok – ezek természetes formában vannak jelen, rostokkal, vitaminokkal és más mikrotápanyagokkal együtt. Ezek az összetevők együtt nem emelik meg olyan hirtelen a vércukrot.

Az eredmény arra ösztönzi a szakértőket, hogy ne csak a cukor mennyiségét nézzük, hanem azt is, milyen „csomagban” van jelen: egy egész gyümölcs a benne levő rosttal, vitaminokkal, ásványi anyagokkal és más bioaktív vegyületekkel együtt kedvező hatással lehet az anyagcserére.

Mit mond a szakértő?

Raedeh Basiri, a George Mason Egyetem adjunktusa kiemelte, hogy az elődiabéteszes állapotú egyének számára érdemes arra fókuszálni, hogy a cukrok milyen formában jutnak a szervezetbe, nem elég csupán azok mennyiségét vizsgálni. Az egész mangók rendszeres beépítése az étrendbe praktikus és hatékony mód lehet a vércukorszint kontrollálására.

Basiri szerint ez a kutatás kihívás elé állítja azt az általános feltételezést, miszerint minden magas cukortartalmú étel egyformán káros — az egész gyümölcsök esetében a tápanyagösszetétel és a rosttartalom kompenzáló szerepet tölthet be.

Forrásunk volt.