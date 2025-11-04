3 lépés, amit ne hagyj ki, hogy felhőpuha és illatos legyen a basmati rizs

A rizs igazi jolly joker köret, gyors és egyszerű elkészíteni, de ha igazán finom végeredményre vágysz, az alábbi 3 lépést kövesd mindenképp, főleg, amikor basmati rizst főzöl.

Egy tál tökéletesen puha rizs elkészítése meglepően egyszerű feladat. Nincs sok lépés, ami elválaszt téged a főtt rizstől, de a rövid folyamat során több olyan döntés is van, amely jelentősen befolyásolja a végeredményt, különösen, ha olyan extrább fajtákkal dolgozol, mint a basmati rizs. Maneet Chauhan séf, étteremtulajdonos, szakácskönyvszerző és tévés műsorvezető elárulta a felhőpuha és illatos basmati rizs főzéséhez vezető 3 legfontosabb lépést.

Megmosni a rizst? Nem is kérdés!

A basmati rizs ideális állagának eléréséhez először meg kell mosni a szemeket. Egészen pontosan addig kell mosni a rizst, amíg a víz tiszta nem lesz. Fontos, hogy ne meleg, hanem hideg vizet használjunk erre a célra. Ezzel a lépéssel biztosítod, hogy a rizs körül lévő keményítő le legyen mosva.

Így csináld: tölts meg egy üvegedényt vízzel, az ujjaiddal pedig óvatosan keverd a szemeket, hogy a keményítő feloldódjon, majd öntsd ki a zavaros folyadékot. Ismételd, ameddig szükséges!

Két rész vizet használj egy rész rizshez

Rizsfajtánként eltér a szükséges víz mennyisége, és az egyes szakértők is gyakran eltérő véleményen vannak a víz-rizs arányt tekintve. A basmati rizs esetében azonban általánosságban a dupla mennyiségű víz ajánlott.

Hozzá kell tenni, hogy ha főzés előtt 30 percig áztatod a rizst, akkor a víz mennyiségét másfél csészére kell csökkenteni.

Hogyan főzd a rizst?

Miután a rizst és a vizet egy edénybe teszed, adj hozzá egy kis sót és vajat, ami gazdagabbá teszi a rizst. Ezután állítsd magas hőmérsékletre a tűzhelyet, és várd, amíg a víz felforr, közben néha óvatosan kevergesd meg a rizst.

Tudtad? A basmati egy hosszú, vékony szemű, aromás rizsfajta, amely az indiai szubkontinensről származik. 2019-ben basmati rizs globális exportjának 65%-át India, a fennmaradó 35%-át pedig Pakisztán adta.

Fontos pont, hogy a fedőt vedd le a lábasról, amikor felforrt a víz, és csak akkor tedd vissza, amikor a víz és rizs szintje egyenlő lett. Ez azt jelenti, hogy meg kell várni, amíg a víz egy része elpárolog, és a víz és a rizs egy magasságban lesz a fazékban.

Miután rátetted a fedőt a lábasra, legalább tíz percig főzd nagyon alacsony lángon a rizst. Tíz perc elteltével, amikor az összes víz elpárolgott, ha van időd, akkor egy pár percig hagyd még a lábast a tűzhelyen, úgy, hogy már kikapcsoltad.

Ezután egyszerűen vedd le a fedőt, fogj egy villát, és kevergesd át a puha, légies rizsszemeket, amelyek tálalásra készek.

