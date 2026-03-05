Ne kövesd el ezt a hibát, ha rózsát metszel – Az egész éves virágzást veszélyezteted

A rózsa megmetszésének időzítése kulcsfontosságú, hogy egész évben szép hajtásokkal és virágokkal ajándékozzon meg minket. Mutatjuk, mit lehet elrontani a művelet során!
Mikor metsszük meg a rózsát?
A rózsa kimondottan fagyérzékeny növény, így a kora tavaszi metszés miatt fagykárt szenvedhet, ha az éjszakák még 0 fok körüliek. Ha viszont elkésünk a metszésével, akkor a növény a felesleges, gyenge hajtásokra és rügyekre fordítja energiáját, így a virágzás kitolódhat.
Az erős fagyok elmúltával már érdemes időzíteni a metszést, ami térségenként eltérhet, de általában március első fele már alkalmas.
Ilyenkor a rügyek még csak duzzadnak, és újraindul a nedvkeringés. A rózsametszés nemcsak esztétikailag fontos kerti munka, hanem a növényt is szívósabbá teszi.
Tipp:
Ismert rózsafélék:
- Teahibrid és floribunda rózsa: tavasszal erős visszametszést igényelnek.
- Futórózsa: az előző évi hajtásokon hozza virágait, nála a régi, elöregedett részeket érdemes lecsippenteni.
- Park- és vadrózsa: leginkább fiatalító jellegű a visszametszés. Az erőteljes metszés nem ajánlott, mert a bokor formája bánja.