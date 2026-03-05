A rózsametszés szinte kötelező eleme a tavaszi kerti munkálatoknak, azonban egyáltalán nem mindegy, hogy ezt pontosan mikor tesszük. Az elhamarkodott metszésre a rózsa egész éves virágzása rámehet.

A rózsa megmetszésének időzítése kulcsfontosságú, hogy egész évben szép hajtásokkal és virágokkal ajándékozzon meg minket. Mutatjuk, mit lehet elrontani a művelet során!

Ne kövesd el ezt a hibát, ha rózsát metszel – Az egész éves virágzást veszélyezteted

Mikor metsszük meg a rózsát?

A rózsa kimondottan fagyérzékeny növény, így a kora tavaszi metszés miatt fagykárt szenvedhet, ha az éjszakák még 0 fok körüliek. Ha viszont elkésünk a metszésével, akkor a növény a felesleges, gyenge hajtásokra és rügyekre fordítja energiáját, így a virágzás kitolódhat.

Az erős fagyok elmúltával már érdemes időzíteni a metszést, ami térségenként eltérhet, de általában március első fele már alkalmas.

Az erős fagyok elmúltával már érdemes időzíteni a metszést

Ilyenkor a rügyek még csak duzzadnak, és újraindul a nedvkeringés. A rózsametszés nemcsak esztétikailag fontos kerti munka, hanem a növényt is szívósabbá teszi.

Tipp: A kifelé néző rügy felett metsszünk, így a hajtások kifelé törekednek.

Ismert rózsafélék:

Teahibrid és floribunda rózsa : tavasszal erős visszametszést igényelnek.

: tavasszal erős visszametszést igényelnek. Futórózsa : az előző évi hajtásokon hozza virágait, nála a régi, elöregedett részeket érdemes lecsippenteni.

: az előző évi hajtásokon hozza virágait, nála a régi, elöregedett részeket érdemes lecsippenteni. Park- és vadrózsa: leginkább fiatalító jellegű a visszametszés. Az erőteljes metszés nem ajánlott, mert a bokor formája bánja.

Forrásunk volt.