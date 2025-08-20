Életmód

2025.08.20.

3 ok, amiért mágnesként vonzza a beporzókat ez a bájos és hosszan virágzó növény

A kasvirág különleges helyet foglal el a természetbarát kertek világában. Ez a növény nemcsak színpompás megjelenésével díszíti a kertet, hanem megbízható nektárforrást biztosít a beporzóknak is.

A kasvirág júniustól akár októberig is virágzik, így hosszú ideig szolgálja ki a méhek, lepkék és zengőlegyek táplálkozási igényeit. Ültetéshez válasszunk napos fekvésű, jó vízáteresztő talajú területet. Ezek a színpompás virágok szárazságtűrők, így minimális öntözéssel is jól fejlődnek. Arra figyeljünk, hogy ne trágyázzuk túl a talajt, mert az dús levélzetet eredményezhet a virágzás rovására!

kasvirág
Mágnesként vonzza a beporzókat a kasvirág, vagyis az echinacea

A kasvirágot érdemes kombinálni más méhbarát növényekkel, mint például a zsálya, a cickafark vagy az évelő napfényvirág, hogy egész szezonban folyamatos táplálékforrást biztosítson!

Ezért nem tudnak a beporzók ellenállni a kasvirágnak

1. Bőséges nektár- és pollentermelés

A kasvirág virágzata gazdagon kínálja a nektárt és a pollent, így kiváló energiaforrást jelent minden látogató számára.

Ültessünk belőle több tővel, hogy folyamatosan táplálékhoz jussanak a rovarok, különösen a nyári csúcsszezonban!

2. Hosszú virágzási időszak

A kasvirág nyár elejétől egészen az őszi fagyokig ontja virágait, így olyan folyamatos táplálékforrást biztosít, amelyre kevés más növény képes. Gondoskodjunk rendszeres visszavágásról, hogy ösztönözze az új virágok kialakulását! 

3. Feltűnő színek és stabil virágforma

A sötét középrész és a kontrasztos, élénk szirmok tökéletesen irányítják a beporzók figyelmét. A virág stabil, kúpos formája ráadásul kényelmes leszállóhelyet biztosít számukra. Válasszunk többféle Echinacea-fajt, hogy változatos színvilágot teremtsenek, így pedig még több rovart csalogathatunk a kertbe!

