Ez a mutatós dekorációs irány idén a konyhákba is betörhet

Ha úgy érezzük, eljött az idő egy kicsit felfrissíteni a konyhát, van egy trend, amire érdemes odafigyelnünk. Nemcsak megfizethető és könnyen kivitelezhető, de látványos változást is hoz.

2026 egyik meghatározó irányzata ugyanis nem más, mint a különböző fémek tudatos kombinálása. Ahelyett, hogy minden – a fogantyúk, a csaptelep vagy a lámpák – ugyanabból a fémből készülne, ma már kifejezetten stílusosnak számít az ezüst, fekete, arany vagy bronz elemek vegyítése. Így egy sokkal egyedibb, karakteresebb teret hozhatunk létre, ami jobban tükrözi a saját ízlésünket.

Ez a dekorációs irány a konyhákba is betörhet idén

Miért hódít a fémek keverése a lakberendezésben?

Ez az irányzat egy nagyobb szemléletváltás része. A minimalizmus háttérbe szorul, és egyre inkább a személyesebb, történetet mesélő enteriőrök kerülnek előtérbe. Egyre többen nyúlunk retró hangulatú darabokhoz, számunkra fontos dekorációkhoz és nosztalgikus elemekhez.

A különböző fémek kombinálása ennek az egyedi hangulatnak az egyik legegyszerűbb eszköze.

Eközben az egyforma fémek használata könnyen unalmassá teheti a teret. Olyan ez, mint amikor régen elvárt volt, hogy a cipő, az öv és a táska tökéletesen passzoljon egymáshoz – ez is kiszámítható és ma már kissé idejétmúltnak számít.

Hogyan vágjunk bele?

A különböző fémek kombinálása elsőre kihívásnak tűnhet, de valójában nem túl nehéz, ha követjük a szabályokat: szükség van kontrasztra, de az összhangra is figyelnünk kell.

Érdemes kétféle fémet választanunk, mert így megőrizhetjük az egyensúlyt és a letisztultságot. Kiindulhatunk a saját konyhánkból: jó megoldás lehet, ha az egyik fém például a világításhoz, a másik pedig a csaptelephez vagy a háztartási gépekhez kapcsolódik. Így az összhatás átgondolt marad, mégsem válik zsúfolttá.

Emellett a tónusokra is figyelnünk kell. A melegebb árnyalatú fémek – például a sárgaréz és a bronz – természetesen illenek egymáshoz.

A matt fekete pedig szinte univerzális választás, amit könnyedén kombinálhatunk hidegebb és melegebb fémekkel is.

A különböző fémek keveredése hódít az új konyhatrendekben

Játsszunk a kontrasztokkal és textúrákkal

A merészebb párosítások is jól működhetnek, például egy polírozott nikkel és egy natúr sárgaréz együttese. A lényeg, hogy tudatosan osszuk szét őket: például a csaptelep és a kiegészítők lehetnek egyféle felületűek, míg a fogantyúk egy másikból készülnek. De gondolkodhatunk zónákban is: a konyhasziget kapjon egyféle megjelenést, míg a többi szekrény egy másikat.

Nemcsak a színek, hanem a felületek is sokat számítanak A matt és a szálcsiszolt textúrák visszafogott eleganciát adnak, míg az eltérő felületek – például egy érdesebb fogantyú és egy sima csap – izgalmas mélységet hoznak létre. Itt is igaz, hogy a kevesebb több: kétféle textúra általában bőven elegendő.

Apró változtatás, nagy hatás

A konyhai kiegészítők egyik legnagyobb előnye, hogy könnyen cserélhetők. Ha később mégsem tetszik az eredmény, viszonylag egyszerűen módosíthatunk rajta. Ennek ellenére érdemes ezek közül is tudatosan választanunk. Nézzük meg a kiválasztott darabokat természetes fényben is, mert a különböző felületek eltérően viselkednek más-más megvilágításban. Az is működik, hogy megrendeljük őket, és ha mégsem úgy mutatnak a konyhában, ahogy terveztük, akkor egyszerűen vissza tudjuk őket küldeni.

Ha figyelünk a részletekre – a tónusokra, a textúrákra és az arányokra –, olyan konyhát alakíthatunk ki, amely egyszerre praktikus és látványos, és valóban rólunk szól.

