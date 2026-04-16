Meglepő vagy sem, a figyelemhiányos hiperaktivitás bizony arra is kihat, hogyan étkezik az ADHD-s egyén. Lássuk az árulkodó jeleket!

Az ADHD nemcsak a figyelemre és a szervezettségre hat, hanem az étkezési szokásokra is meglepően nagy befolyással lehet.

Sokan tapasztalják, hogy nehezebb rendszeresen enniük, gyakrabban kimarad egy-egy étkezés, majd hirtelen jelentkezik az erős éhség, ami falásrohamhoz vezethet.

Ez részben az impulzivitással és az önszabályozás nehézségeivel függ össze, részben pedig azzal, hogy az időérzékelés eltérő lehet, így az étkezések könnyen háttérbe szorulnak egy izgalmas feladat vagy egy pörgős nap közepén.

Mi is az ADHD? Az ADHD (azaz figyelemhiányos hiperaktivitás zavar), egy gyakori neurofejlődési rendellenesség, amely a figyelem fenntartásának nehézségével, impulzivitással és túlzott mozgásigénnyel ( hiperaktivitás ) jár. Sokszor gyermekkortól végigkíséri az életet, gyakran genetikai alapú, és jelentősen befolyásolhatja a mindennapi funkciókat.

Az ADHD-sok gyakran válogatósak is

Az ADHD-val élők körében gyakori a válogatós ízlés is, ami nem feltétlenül „hiszti”, hanem sokszor érzékszervi érzékenységből fakad.

Egyes textúrák, illatok vagy ízek kifejezetten zavaróak lehetnek, ezért előfordul, hogy valaki csak néhány jól bevált ételt hajlandó megenni, miközben más fogásokat következetesen elutasít.

Ez a jelenség gyerekkorban különösen látványos lehet, de felnőttként is megmaradhat, és hatással lehet arra, milyen változatosan étkezünk a mindennapokban.

6 étkezési szokás, ami kifejezetten jellemző az ADHD-val élőkre

A nassolási vágy és az ételrendelés gyakorisága is összefügghet az ADHD-val

Az azonnali jutalmazás iránti igény miatt könnyebb elcsábulni egy gyorsan elérhető snack vagy egy pár kattintással megrendelhető fogás felé, különösen akkor, ha fáradtak vagyunk, túlterheltek, vagy egyszerűen nincs energiánk főzni.

Ilyenkor gyakran a magas cukor- vagy zsírtartalmú ételek kerülnek előtérbe, mert gyorsan energiát adnak, és rövid távon javítják a hangulatot.

Fontos: ezek a mintázatok nem törvényszerűek, és kis lépésekkel sokat lehet javítani rajtuk.

Segítség lehet:

A rendszeres étkezési időpontok,

az előre megtervezett egyszerű fogások

vagy akár egy jól összeállított „mentősnack” lista segíthet abban, hogy kiegyensúlyozottabb legyen a napi rutin.

Az ADHD és az étkezés kapcsolata egyéni, de a tudatosság és a praktikus megoldások sokaknak megkönnyíthetik a hétköznapokat – akár a konyhában, akár az étkezőasztalnál.