2026.04.05.

Leáldozóban az amerikai konyha? Egyre többen választják nagyanyáink régi kedvencét

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

A nyitott terek után most a rendezettebb és praktikusabb otthonok kerülnek előtérbe.

Néhány évvel ezelőtt még szinte elképzelhetetlennek tűnt modern otthon amerikai konyhás nappali nélkül. Az egybenyitott terek a szabadság, a közösségi élet és a korszerű lakberendezés jelképévé váltak: főzés közben is lehetett beszélgetni, a családtagok és a vendégek pedig ugyanabban a térben maradhattak. Most azonban látványos fordulat körvonalazódik a lakástrendekben: egyre többen fordulnak vissza a különálló, zárt konyha felé.

Tiszta, rendezett konyha
Leáldozóban az amerikai konyha? Egyre többen választják nagyanyáink régi kedvencét

A szakemberek szerint ez a változás nem egyszerű nosztalgia

Sokkal inkább arról van szó, hogy az emberek a mindennapi tapasztalataik alapján újragondolják, milyen térszervezés szolgálja legjobban a kényelmüket. Bár az amerikai konyhás nappalik világosabbnak és tágasabbnak hatnak, a gyakorlatban sok kellemetlenséget is magukkal hoznak.

A főzés szaga könnyen beteríti az egész lakást, a mosogatógép, a páraelszívó vagy a konyhai gépek zaja pedig zavaróvá válhat, különösen este, amikor már mindenki pihenni szeretne.

Az egyik leggyakrabban emlegetett probléma a rendetlenség látványa

Egy sietős hétköznapon könnyen előfordul, hogy edények maradnak a pulton, vagy félbemarad a pakolás. Nyitott térben azonban ez nemcsak a konyhát, hanem az egész nappalit rendezetlennek mutatja. A zárt konyha ezzel szemben lehetőséget ad arra, hogy a lakás többi része megőrizze nyugodt, harmonikus hangulatát, még akkor is, ha a főzőrész éppen nincs tökéletes állapotban.

A mai zárt konyhák ráadásul már egyáltalán nem a régi, sötét, szűk helyiségeket idézik. A modern lakberendezés számos rugalmas és esztétikus megoldást kínál: üveg tolóajtók, széles átjárók, fényáteresztő térelválasztók segítenek abban, hogy a tér egyszerre maradjon világos, mégis szükség esetén leválasztható.

Ez az úgynevezett tört alaprajz egyre népszerűbb, mert jól ötvözi a nyitottságot és az intimitást.

Konyharészlet
A mai zárt konyhák ráadásul már egyáltalán nem a régi, sötét, szűk helyiségeket idézik

Az elmúlt évek életmódbeli változásai szintén a zárt konyhák felé terelték a figyelmet

A nappali ma már gyakran egyszerre dolgozószoba, játszótér és pihenőtér. Ha mindez egyetlen nagy helyiségben zajlik, a folyamatos zaj és mozgás könnyen feszültséget teremt. A különálló konyha ilyenkor valóságos menedékké válhat: ha valaki csendre vágyik főzés közben, becsukja az ajtót, ha pedig társaságra, egyszerűen megnyitja a teret.

Nem elhanyagolható a praktikum sem. A zárt konyhák több falfelületet kínálnak, így könnyebb elhelyezni a felső szekrényeket, polcokat és beépített tárolókat.

Ez különösen fontos kisebb lakásokban, ahol minden centiméter számít. Az amerikai konyha tehát nem tűnik el teljesen, de már nem számít egyeduralkodó megoldásnak.

Forrásunk volt.

Legújabb receptek

húsos szendvics

Pastrami szendvics

Ha idén húsvétkor nem a klasszikus sonkát készítenéd, de nem mondanál le a füstös, pikáns ízekről, akkor ez a pastrami szendvics lesz az új kedvenced. Az eredetileg kelet-európai ...

croissant

Lapított croissant

Ha már láttátok a legújabb croissant-trendet, de nem mertétek elkészíteni házilag, akkor ez a recept nektek szól! Maradék pékáru felhasználásra is remek megoldás ez, de a végeredmény ...

kalács

Pisztáciás babka

Ez a pisztáciás babka igazán különleges: a tésztájába is pisztáciás növényi tejet öntöttünk, így minden falat intenzíven pisztáciás. Puha, illatos és gazdag ízvilágú édesség, ...

További cikkek

Kamillatea
A dietetikus szerint ez a 2 legjobb esti ital a...

A stabil vércukorszint nemcsak az elfogyasztott ételek, hanem az italok függvénye is. Estefelé talán még fontosabb, hogy vércukorszintünk ne emelkedjen meg drasztikusan, hiszen az ingadozó vércukorszint miatt a nyugodt alvás is meghiúsul. Bizonyos gyógyteák azonban segíthetnek, hogy még vacsora után is stabil maradjon a vércukorszinted.

Top Receptek

husveti-sargaturo
túrókrém

Húsvéti sárgatúró

Nyírségi - hajdúsági étel, nálunk húsvéti hagyomány. Mióta eszemet tudom, ismerem ezt a finomságot... :) A templomi szentelésnél a sonka, a kolbász, a kalács és a bor mellett ez az ...

husveti-hatos-fonott-kalacs
kalács

Húsvéti kalács

A húsvéti fonott kalács a tavaszi ünnepi asztal egyik legkedvesebb klasszikusa. Ez a nem túl édes, pihe-puha fonott kalács tökéletesen passzol a húsvéti sonkához. Sülés közben vajas ...

