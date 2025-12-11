Az ALDI újabb árcsökkentése – Jóval olcsóbb lesz az ünnepi sütögetés az akciós vajakkal

A karácsonyi készülődés idején csökkentette a vaj árát az ALDI: a teavaj ára 20%-kal esett, a laktózmentes változat pedig 535 forintért vihető haza.

Az ALDI a mai naptól ismét csökkenti több népszerű vajtermékének árát. A nemzetközi vajpiacon tapasztalható áresés következtében az áruházlánc kedvezőbb beszerzési feltételeket ért el, az árelőnyt pedig továbbadja vásárlóinak. Ennek köszönhetően két népszerű, 250 grammos vaj 14, illetve 20%-kal lesz tartósan olcsóbb. Ezeknek a termékeknek az ára az elmúlt tíz hónapban az ALDI üzleteiben legalább 55%-kal csökkent.

A 250 grammos teavaj még sosem volt ennyire olcsó: a mától érvényes 499 forintos fogyasztói árral utoljára 2018 előtt találkozhattak a vásárlók.

Olcsóbb lesz a sütés az akciós vajakkal

Az ALDI elkötelezett amellett, hogy a magyar vásárlók számára tartósan alacsony fogyasztói árakat biztosítson. Decemberben tovább csökkent a vaj nemzetközi ára, így az ALDI – gyakorlatához hűen – az alacsonyabb beszerzési árakból származó megtakarítást azonnal továbbadja a vásárlóknak, ami a karácsonyi időszakban kiemelkedő segítséget jelent a családok számára.

A 82%-os zsírtartalmú Milsani Teavaj 250 grammos kiszerelésben 625 forint helyett 20%-kal alacsonyabb, 499 forintos áron kapható - ez a 2025. februári árhoz képest 58%-os csökkenést jelent.

A mostani árcsökkentés azért is jelentős lépés, mert ez a termék ilyen alacsony áron még sosem volt kapható.

A Milsani laktózmentes vaj ugyanebben a kiszerelésben 14%-kal lett olcsóbb: ára 625 forintról 535 forintra mérséklődött - ez a februárhoz viszonyítva 55%-os árcsökkenés.

„Az ünnepi készülődés időszakában különösen fontos, hogy a családok megfizethető áron juthassanak hozzá a legfontosabb alapanyagokhoz. Mivel kedvezőbb beszerzési árakat értünk el, több népszerű vaj árát tartósan mérsékeljük, és azonnal továbbadjuk a megtakarítást vásárlóinknak. Több vaj esetében idén megfeleztük az árakat, amivel célunk változatlan: minden nap elérhetővé tenni a jó minőséget alacsony áron, hogy az ALDI-ban vásárlóknak több maradjon a pénztárcájukban – az ünnepek alatt és az év többi napján is” - mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.