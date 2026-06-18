Ezekből a vármegyékből érkezik idén a magyar dinnye az ALDI-ba

A hazai sárgadinnye már megjelent az ALDI kínálatában, a magyar görögdinnye pedig várhatóan július első hétvégéjén érkezik az üzletekbe. Az áruházlánc idén is magyar termelőktől szerzi be a szezon egyik legnépszerűbb nyári gyümölcsét, amely Békés, Tolna és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből kerül a polcokra.

Az ALDI célja, hogy a szezon során a vásárlói igényekhez igazodva, megbízható hazai beszállítói háttérrel biztosítsa a friss dinnye kínálatát. Az áruházlánc kínálatában idén is a hazai fogyasztók által kedvelt dinnyefajták kapnak helyet. A sárgadinnyék közül elsőként a klasszikus, narancsszínű húsú Cantaloupe érhető el, amelyet a világoszöld húsú, frissítő ízvilágú Gália követ. A Cantaloupe már június 11-től magyar termelőktől érkezik az áruházlánc raktárába, míg a Gália fajta beszállítása június 18-án indul, így napokon belül csak magyar sárgadinnye lesz kapható minden ALDI-ban.

A vásárlók a hagyományos, piros húsú görögdinnye mellett magszegény változatot is találhatnak majd az áruházlánc üzleteiben. A hazai görögdinnye szezonkezdete július első hétvégéjén várható.

Már érkezik a hazai sárgadinnye, hamarosan jön a görögdinnye is is az ALDI-ba

A magyar dinnye idén Békés, Tolna és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből érkezik az ALDI-hoz. A három termőterület eltérő adottságai miatt a dinnye érése időben eltolódva indul, ennek köszönhetően pedig hosszabb ideig tarthat a magyar dinnye szezonja az ALDI üzleteiben. Az ALDI számára továbbra is kiemelt cél, hogy minél több értékesítési lehetőséget teremtsen a magyar termelők számára, és hosszú távú, kiszámítható együttműködést alakítson ki beszállítóival.

Az ALDI-nál évek óta azon dolgozunk, hogy a magyar vásárlók friss, ellenőrzött minőségű, hazai forrásból származó zöldségekhez és gyümölcsökhöz jussanak áruházainkban. A dinnye a nyári időszak egyik legkedveltebb gyümölcse, ezért különösen fontos számunkra, hogy ebben a kategóriában is stabil piacot biztosítsunk magyar partnereinknek. Magyarországi nyitásunk óta mintegy 35 000 tonna magyar dinnyét értékesítettünk, amivel hozzájárultunk a hazai termelők értékesítési lehetőségeinek bővítéséhez – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.

Miért szeretjük ennyire a görögdinnyét?

A görögdinnye a nyár egyik legnépszerűbb gyümölcse Magyarországon. Magas víztartalmának köszönhetően különösen jólesik a forró napokon, ráadásul önmagában, gyümölcssalátában vagy akár sós fogások mellé is fogyasztható. Az elmúlt években egyre népszerűbbé váltak a grillezett görögdinnyés receptek, valamint a feta sajttal és friss zöldfűszerekkel készülő nyári saláták is.

Tudtad? - A görögdinnye több mint 90 százaléka víz, ezért a nyári hónapok egyik legfrissítőbb gyümölcsének számít.

- A magyarok kedvence továbbra is a piros húsú görögdinnye, de egyre többen keresik a magszegény változatokat is.

- Nemcsak a gyümölcshús fogyasztható: a görögdinnye héjából savanyúság vagy chutney is készülhet.

- A görögdinnye jól párosítható sós ízekkel, például feta sajttal, mentával vagy rukkolával.

Hogyan válasszunk érett görögdinnyét?

A szakértők szerint érdemes olyan dinnyét választani, amelynek héján jól látható sárgás folt található, hiszen ez arra utal, hogy a termés elegendő ideig érett a földön.

A tompa, mély hang szintén az érettség egyik gyakran emlegetett jele, bár önmagában nem garantálja a tökéletes ízt.