Ne hagyd, hogy tönkremenjen – Így tudod megszabadítani az airfryert a zsíros lerakódástól és a kajaszagtól

Több szempontból sem mindegy, hogyan tisztítjuk ki a zsíros, ételmaradékokkal szennyezett airfryert. Segítünk!

Az airfryer zsírtalanítása védi a készüléket az esetleges elektromos károktól.

zsírtalanítása védi a készüléket az esetleges elektromos károktól. Használjunk a tisztításhoz mosogatószert, szódabikarbónát és ecetet!

Az airfryert érdemes minden használat után kitisztítani, és minimális zsiradékot használni.

Így tudod megszabadítani az airfryert a zsíros lerakódástól és a kajaszagtól

Amilyen pikkpakk megoldás airfryerben elkészíteni az ebédet, annyira gyorsan el is felejtjük - lehetőleg közvetlenül használat után - kitisztítani. De miért is lenne ez olyan fontos?

A lerakódott zsíros szennyeződés és ételmaradék a készülék élettartamát és működését is befolyásolja:

hozzáérhet a fűtőszálakhoz , és akár lángra is kaphat

, és akár lángra is kaphat a lerakódások kellemetlen szagokat generálhatnak, és akár a kórokozók is elszaporodhatnak, ami egy éppen készülő étel esetében nagyon nem szerencsés

„Senki nem akar olyan sült krumplit ropogtatni, ami átvette a tegnapi lazac ízét."

Fontos, hogy az airfryer speciális tapadásmentes alkatrészeit és fűtőelemeit körültekintéssel tisztítsuk meg a zsírtól, a szakértő ebben segít, és egy pontos tisztítási metódust is mutat:

Amikre szükséged lesz:

zsíroldó mosogatószer

meleg víz

szódabikarbóna

fehérecet

nem dörzsis szivacs

mikroszálas kendő

régi fogkefe

Így tisztítsd meg az airfryered a zsíros lerakódástól, lépésről lépésre:

Használat után húzd ki az airfryert a konnektorból, és hagyd teljesen kihűlni, majd szedd szét a levehető alkatrészeket.

Töltsd meg a mosogatót meleg, mosogatószeres vízzel, és áztasd a tisztítható alkatrészeket 20–30 percig, hogy fellazuljon a makacs zsír.

Keverj össze szódabikarbónát egy kevés vízzel, hogy egy homogén pasztát kapj.

kapj. Gumikesztyűben kend át vele az airfryer belsejét, ügyelve arra, hogy a fűtőelemeket elkerüld.

Hagyd a pasztát 10–20 percig hatni, erősebben szennyezett részeken akár tovább is.

Fújd be a készülék belsejét fehér ecettel addig, amíg a szódabikarbóna pezsegni nem kezd: a szódabikarbóna oldja a zsírt , az ecet pedig segít megszüntetni a szagokat . Hagyd állni még 10 percig.

, . Hagyd állni még 10 percig. Óvatosan súrold át a belsejét egy nem dörzsölő szivaccsal vagy nedves ronggyal, külön figyelve a zsíros, makacs foltokra.

A nehezen elérhető részekhez használhatsz műanyag vagy szilikon kaparót, régi fogkefét vagy nejlon tisztítókefét.

A szódabikarbóna oldja a zsírt, az ecet pedig segít megszüntetni a szagokat

TIPP : kést vagy más fémeszközt ne használj, mert megsérthetik az elektromos alkatrészeket és a tapadásmentes bevonatot.

: kést vagy más fémeszközt ne használj, mert megsérthetik az elektromos alkatrészeket és a tapadásmentes bevonatot. Összeszerelés előtt egy tiszta mikroszálas kendővel töröld szárazra a készüléket.

Fontos! Mindenképpen kerüld a nedvességet, ha airfryert tisztítasz, és soha ne használj vizes rongyot, maximum nedveset!

Forrásunk volt.