Ne hagyd, hogy tönkremenjen – Így tudod megszabadítani az airfryert a zsíros lerakódástól és a kajaszagtól

- Az airfryer zsírtalanítása védi a készüléket az esetleges elektromos károktól.
- Használjunk a tisztításhoz mosogatószert, szódabikarbónát és ecetet!
- Az airfryert érdemes minden használat után kitisztítani, és minimális zsiradékot használni.
Amilyen pikkpakk megoldás airfryerben elkészíteni az ebédet, annyira gyorsan el is felejtjük - lehetőleg közvetlenül használat után - kitisztítani. De miért is lenne ez olyan fontos?
A lerakódott zsíros szennyeződés és ételmaradék a készülék élettartamát és működését is befolyásolja:
- hozzáérhet a fűtőszálakhoz, és akár lángra is kaphat
- a lerakódások kellemetlen szagokat generálhatnak, és akár a kórokozók is elszaporodhatnak, ami egy éppen készülő étel esetében nagyon nem szerencsés
„Senki nem akar olyan sült krumplit ropogtatni, ami átvette a tegnapi lazac ízét."
Fontos, hogy az airfryer speciális tapadásmentes alkatrészeit és fűtőelemeit körültekintéssel tisztítsuk meg a zsírtól, a szakértő ebben segít, és egy pontos tisztítási metódust is mutat:
Amikre szükséged lesz:
- zsíroldó mosogatószer
- meleg víz
- szódabikarbóna
- fehérecet
- nem dörzsis szivacs
- mikroszálas kendő
- régi fogkefe
Így tisztítsd meg az airfryered a zsíros lerakódástól, lépésről lépésre:
- Használat után húzd ki az airfryert a konnektorból, és hagyd teljesen kihűlni, majd szedd szét a levehető alkatrészeket.
- Töltsd meg a mosogatót meleg, mosogatószeres vízzel, és áztasd a tisztítható alkatrészeket 20–30 percig, hogy fellazuljon a makacs zsír.
- Keverj össze szódabikarbónát egy kevés vízzel, hogy egy homogén pasztát kapj.
- Gumikesztyűben kend át vele az airfryer belsejét, ügyelve arra, hogy a fűtőelemeket elkerüld.
- Hagyd a pasztát 10–20 percig hatni, erősebben szennyezett részeken akár tovább is.
- Fújd be a készülék belsejét fehér ecettel addig, amíg a szódabikarbóna pezsegni nem kezd: a szódabikarbóna oldja a zsírt, az ecet pedig segít megszüntetni a szagokat. Hagyd állni még 10 percig.
- Óvatosan súrold át a belsejét egy nem dörzsölő szivaccsal vagy nedves ronggyal, külön figyelve a zsíros, makacs foltokra.
- A nehezen elérhető részekhez használhatsz műanyag vagy szilikon kaparót, régi fogkefét vagy nejlon tisztítókefét.
- TIPP: kést vagy más fémeszközt ne használj, mert megsérthetik az elektromos alkatrészeket és a tapadásmentes bevonatot.
- Összeszerelés előtt egy tiszta mikroszálas kendővel töröld szárazra a készüléket.