Gasztro

2026.05.26.

Ne hagyd, hogy tönkremenjen – Így tudod megszabadítani az airfryert a zsíros lerakódástól és a kajaszagtól

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Több szempontból sem mindegy, hogyan tisztítjuk ki a zsíros, ételmaradékokkal szennyezett airfryert. Segítünk!

  • Az airfryer zsírtalanítása védi a készüléket az esetleges elektromos károktól.
  • Használjunk a tisztításhoz mosogatószert, szódabikarbónát és ecetet!
  • Az airfryert érdemes minden használat után kitisztítani, és minimális zsiradékot használni.
airfryer rácsának elmosogatása
Így tudod megszabadítani az airfryert a zsíros lerakódástól és a kajaszagtól

Amilyen pikkpakk megoldás airfryerben elkészíteni az ebédet, annyira gyorsan el is felejtjük - lehetőleg közvetlenül használat után - kitisztítani. De miért is lenne ez olyan fontos?

A lerakódott zsíros szennyeződés és ételmaradék a készülék élettartamát és működését is befolyásolja:

  • hozzáérhet a fűtőszálakhoz, és akár lángra is kaphat
  • a lerakódások kellemetlen szagokat generálhatnak, és akár a kórokozók is elszaporodhatnak, ami egy éppen készülő étel esetében nagyon nem szerencsés

„Senki nem akar olyan sült krumplit ropogtatni, ami átvette a tegnapi lazac ízét."

Fontos, hogy az airfryer speciális tapadásmentes alkatrészeit és fűtőelemeit körültekintéssel tisztítsuk meg a zsírtól, a szakértő ebben segít, és egy pontos tisztítási metódust is mutat:

Amikre szükséged lesz:

Így tisztítsd meg az airfryered a zsíros lerakódástól, lépésről lépésre:

  • Használat után húzd ki az airfryert a konnektorból, és hagyd teljesen kihűlni, majd szedd szét a levehető alkatrészeket.
  • Töltsd meg a mosogatót meleg, mosogatószeres vízzel, és áztasd a tisztítható alkatrészeket 20–30 percig, hogy fellazuljon a makacs zsír.
  • Keverj össze szódabikarbónát egy kevés vízzel, hogy egy homogén pasztát kapj.
  • Gumikesztyűben kend át vele az airfryer belsejét, ügyelve arra, hogy a fűtőelemeket elkerüld.
  • Hagyd a pasztát 10–20 percig hatni, erősebben szennyezett részeken akár tovább is.
  • Fújd be a készülék belsejét fehér ecettel addig, amíg a szódabikarbóna pezsegni nem kezd: a szódabikarbóna oldja a zsírt, az ecet pedig segít megszüntetni a szagokat. Hagyd állni még 10 percig.
  • Óvatosan súrold át a belsejét egy nem dörzsölő szivaccsal vagy nedves ronggyal, külön figyelve a zsíros, makacs foltokra.
  • A nehezen elérhető részekhez használhatsz műanyag vagy szilikon kaparót, régi fogkefét vagy nejlon tisztítókefét.
zsíros maradékok egy airfryer belsejében
A szódabikarbóna oldja a zsírt, az ecet pedig segít megszüntetni a szagokat
  • TIPP: kést vagy más fémeszközt ne használj, mert megsérthetik az elektromos alkatrészeket és a tapadásmentes bevonatot.
  • Összeszerelés előtt egy tiszta mikroszálas kendővel töröld szárazra a készüléket.

Fontos!

Mindenképpen kerüld a nedvességet, ha airfryert tisztítasz, és soha ne használj vizes rongyot, maximum nedveset!

Forrásunk volt.

