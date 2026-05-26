Életmód

2026.05.26.

3 hétköznapi szokás, amely meglepő módon hajhullást okozhat

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

A hajhullás hátterében nem mindig betegség vagy genetikai ok áll. Bizonyos, alapvetően egészségesnek tartott életmódbeli szokások is felboríthatják a haj természetes növekedési ciklusát. Mutatjuk, melyek ezek, és mit tehetünk a probléma ellen.

A haj állapotát számos tényező befolyásolja, a táplálkozástól kezdve a stressz-szintig. Bár sokan a hajápolási rutinban keresik a megoldást, a fokozott hajhullás oka gyakran a mindennapi életvitelben keresendő. Meglepő módon még olyan szokások is hozzájárulhatnak a probléma kialakulásához, amelyeket általában az egészséges életmód részének tartunk.

Haját vizsgáló nő
1.) A túl intenzív edzés is megviselheti a hajat

A rendszeres mozgás számos pozitív hatással jár: javítja a vérkeringést, támogatja a hormonális egyensúlyt és hozzájárul a jó közérzethez. A túlzásba vitt edzés azonban már komoly terhelést jelenthet a szervezet számára.

A fokozott fizikai stressz következtében emelkedhet a kortizolszint, ami hosszabb távon megzavarhatja a haj növekedési ciklusát. Ennek eredményeként a hajszálak idő előtt nyugalmi fázisba kerülhetnek, és fokozott hajhullás jelentkezhet.

Gyakori jelenség az úgynevezett telogén effluvium, amikor a haj egyenletesen ritkul, nem pedig foltokban hullik ki. Mivel a tünetek gyakran csak hetekkel vagy hónapokkal az intenzív terhelést követően jelennek meg, nehéz lehet felismerni az összefüggést.

2.) A drasztikus fogyókúrák árát a haj is megfizetheti

A hajhagymák a szervezet legaktívabban működő sejtjei közé tartoznak, ezért folyamatos tápanyagellátást igényelnek. A gyors fogyást ígérő diéták azonban gyakran jelentős kalóriamegvonással és alacsony fehérjebevitellel járnak.

Ilyenkor a szervezet energiatakarékos üzemmódra kapcsol, és a rendelkezésre álló tápanyagokat elsősorban a létfontosságú szervek működésére fordítja. A hajhagymák háttérbe szorulnak, ami megzavarhatja a haj növekedését és fokozott hajvesztést idézhet elő.

A jelentős súlycsökkenés önmagában is stresszt jelent a szervezet számára, ami tovább növelheti a hajhullás kockázatát.

3.) A túl sok étrend-kiegészítő sem mindig előnyös

Az egészségtudatos emberek gyakran többféle vitamint és ásványi anyagot szednek egyszerre abban a reményben, hogy ezzel támogatják szervezetük működését. A szakértők szerint azonban a „minél több, annál jobb” elv nem minden esetben működik.

Bizonyos vitaminok és ásványi anyagok befolyásolhatják egymás felszívódását:

sőt egyes esetekben csökkenthetik egymás hasznosulását. Az egyensúly felborulása a haj állapotára is hatással lehet, hiszen a haj növekedési ciklusa érzékenyen reagál a szervezet tápanyagellátásának változásaira.

Ezért az étrend-kiegészítők alkalmazását érdemes tudatosan, lehetőleg szakember tanácsai alapján megtervezni, nem pedig véletlenszerűen összeállított kombinációkra hagyatkozni.

fejkendős rövidhajú futónő
A túlzásba vitt edzés komoly terhelést jelenthet a szervezet számára

Mit tehetünk hajhullás esetén?

A haj egészségének megőrzésében fontos szerepet játszik a megfelelő tápanyagellátás. Kiemelt figyelmet kap a biotin, más néven B7-vitamin, amely részt vesz a fehérjék, zsírok és szénhidrátok anyagcseréjében, valamint hozzájárul a keratin termelődéséhez.

A keratin a haj, a bőr és a körmök egyik legfontosabb építőeleme.

Ugyanakkor a hajhullás tartós fennállása esetén érdemes szakemberhez fordulni, hogy a háttérben álló okok pontosan feltárhatók legyenek.

Forrásunk volt.

