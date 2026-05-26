Elképesztő – Kiszámolták, mennyivel lett drágább a cseresznye és a meggy

A Telex átfogó cikket közölt a gyümölcsök és zöldségek utóbbi négyéves árváltozásairól. Az átlagos növekedés körülbelül 32 százalék volt, ami nagyjából megegyezik az infláció mértékével - írják.
A meggy rekordot döntött négy év alatt
A meggy ára összesen 178 százalékkal lett magasabb, a cseresznye pedig 135 százalékkal drágább, mint négy éve. A durva árnövekedés a fagyasztott gyümölcsöket és a befőtteket sem kímélte.
A vizsgálat a friss zöldségek és gyümölcsök, illetve a befőttek és fagyasztott termékek árának 2022 és 2026 közötti változásait tárta fel hat, Magyarországon is jelen lévő multinacionális üzletlánc boltjainak árazását alapul véve - taglalja a Privátbankár.
Fontos: a termelői piacokon vagy a termelőktől közvetlenül beszerzett termékek árát nem vizsgálták!
A fagyasztott termékek ára sem úszta meg
- a fagyasztott cseresznye 154 százalékkal,
- a fagyasztott meggy 99 százalékkal lett drágább 2022-től 2026-ig,
- a meggybefőtt ára pedig 93 százalékkal emelkedett.
Ami olcsóbb lett reálérték szerint:
- vöröshagyma
- fejes káposzta
- fehérrépa
- görögdinnye
- cukkini
A meggy brutális drágulását egyébként a több évben is jelentkező tavaszi fagykároknak is köszönhetjük.