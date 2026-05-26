Elképesztő – Kiszámolták, mennyivel lett drágább a cseresznye és a meggy

Átfogó elemzés készült a gyümölcsárak elképesztő növekedéséről 2022 és 2025 között. A meggy és a cseresznye vitte a prímet.

A Telex átfogó cikket közölt a gyümölcsök és zöldségek utóbbi négyéves árváltozásairól. Az átlagos növekedés körülbelül 32 százalék volt, ami nagyjából megegyezik az infláció mértékével - írják.

Négy év alatt 135 százalékot drágult a cseresznye, 178-at a meggy

A meggy rekordot döntött négy év alatt

A meggy ára összesen 178 százalékkal lett magasabb, a cseresznye pedig 135 százalékkal drágább, mint négy éve. A durva árnövekedés a fagyasztott gyümölcsöket és a befőtteket sem kímélte.

A vizsgálat a friss zöldségek és gyümölcsök, illetve a befőttek és fagyasztott termékek árának 2022 és 2026 közötti változásait tárta fel hat, Magyarországon is jelen lévő multinacionális üzletlánc boltjainak árazását alapul véve - taglalja a Privátbankár.

Fontos: a termelői piacokon vagy a termelőktől közvetlenül beszerzett termékek árát nem vizsgálták!

A fagyasztott termékek ára sem úszta meg

  • a fagyasztott cseresznye 154 százalékkal,
  • a fagyasztott meggy 99 százalékkal lett drágább 2022-től 2026-ig,
  • a meggybefőtt ára pedig 93 százalékkal emelkedett.

Ami olcsóbb lett reálérték szerint:

  • vöröshagyma
  • fejes káposzta
  • fehérrépa
  • görögdinnye
  • cukkini

A meggy brutális drágulását egyébként a több évben is jelentkező tavaszi fagykároknak is köszönhetjük.

Forrásunk volt.

