Elképesztő – Kiszámolták, mennyivel lett drágább a cseresznye és a meggy

Átfogó elemzés készült a gyümölcsárak elképesztő növekedéséről 2022 és 2025 között. A meggy és a cseresznye vitte a prímet.

A Telex átfogó cikket közölt a gyümölcsök és zöldségek utóbbi négyéves árváltozásairól. Az átlagos növekedés körülbelül 32 százalék volt, ami nagyjából megegyezik az infláció mértékével - írják.

Négy év alatt 135 százalékot drágult a cseresznye, 178-at a meggy

A meggy ára összesen 178 százalékkal lett magasabb, a cseresznye pedig 135 százalékkal drágább, mint négy éve. A durva árnövekedés a fagyasztott gyümölcsöket és a befőtteket sem kímélte.

A vizsgálat a friss zöldségek és gyümölcsök, illetve a befőttek és fagyasztott termékek árának 2022 és 2026 közötti változásait tárta fel hat, Magyarországon is jelen lévő multinacionális üzletlánc boltjainak árazását alapul véve - taglalja a Privátbankár.

Fontos: a termelői piacokon vagy a termelőktől közvetlenül beszerzett termékek árát nem vizsgálták!

A fagyasztott termékek ára sem úszta meg

a fagyasztott cseresznye 154 százalékkal,

a fagyasztott meggy 99 százalékkal lett drágább 2022-től 2026-ig,

a meggybefőtt ára pedig 93 százalékkal emelkedett.

Ami olcsóbb lett reálérték szerint:

vöröshagyma

fejes káposzta

fehérrépa

görögdinnye

cukkini

A meggy brutális drágulását egyébként a több évben is jelentkező tavaszi fagykároknak is köszönhetjük.

