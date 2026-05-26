Gasztro

2026.05.26.

Nem várt hirtelenséggel megszűnik egy népszerű online webshop

Nosalty profilképe Nosalty

Megszünteti két évvel ezelőtt indított online webshopját az OTP Csoport. Erre lépésre lehetett számítani, mégis váratlan lehet a vásárlók számára.

A cég közleménye szerint a két évvel ezelőtt indított fizz.hu egyfajta startupként kezdte, és célja volt, hogy piacvezető e-kereskedelmi pozíciót szerezzen. Úgy látszik, ez nem sikerült.

Online vásárló nő
Nem várt hirtelenséggel megszűnik egy népszerű online webshop

Az e-kereskedelmi piac az utóbbi években jelentősen átalakult, a várt növekedés pedig elmaradt, ráadásul globális és regionális szereplők is érkeztek Magyarországra.

Így annyira eltávolodott az OTP Csoport az eredeti céltól, hogy az e-piactér bezárása mellett döntött.

A Forbes azt is megírta, hogy a tavalyi év 8,5 milliárdos vesztesége után erre a lépésre lehetett számítani. Az olyan versenytársakkal szemben, mint az Alza, eMag és a Pepita, a Fizznek nem volt saját árukészlete vagy raktárhelyisége. Olyan piactérként működött, ahol a vásárlók, a kereskedők és a gyártók között közvetített, így a vásárló több ajánlat közül válogathatott. A megszüntetésről igyekeznek minél ügyfelet tájékoztatni, hogy a folyamat korrekt és átlátható legyen.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

házi fagyi

2 hozzávalós barackos csokifagyi

Ha van otthon egy konzerv befőtt barackod és egy kis csokid, már félúton jársz a nyár egyik legegyszerűbb házi fagyijához. Ez a 2 hozzávalós desszert krémes, csokis és meglepően ...

desszertgolyó

Tejmentes pudingos kókuszgolyó

A közösségi hálón terjedő recepttel már régóta szemeztem. Gluténmentesre, tejmentesre alakítottam. Gluténmentes szamócaízű pudingpor és mandulaital felhasználásával készítettem ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

bodzaszorp-egyszeruen
szörp

Bodzaszörp egyszerűen

Egy nagyon kedves, régi családi barátunktól kaptuk ezt a receptet sok-sok évvel ezelőtt, mikor még egészen kisgyerek voltam - azóta pedig csak így készítettük, és nem is kóstoltam még ...

erdelyi-tarkonyos-csirke-tejfolosen
tejfölös csirke

Erdélyi tárkonyos csirke

A tárkonyos csirke az egyik legotthonosabb erdélyi fogás: szaftos hús, lágy tejfölös mártás és az a jellegzetes, kissé ánizsos tárkonyillat, amitől rögtön megjön az étvágyunk. Ez a ...

elallos-bodzaszorp
szörp

Elállós bodzaszörp

Pár éve akartam először bodzaszörpöt készíteni (hígíthatósat, tartósat), de a neten a receptek tömkelegéből valahogy nem találtam rá az igazira. Végül több receptet átböngészve ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept