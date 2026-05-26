Megszünteti két évvel ezelőtt indított online webshopját az OTP Csoport. Erre lépésre lehetett számítani, mégis váratlan lehet a vásárlók számára.

A cég közleménye szerint a két évvel ezelőtt indított fizz.hu egyfajta startupként kezdte, és célja volt, hogy piacvezető e-kereskedelmi pozíciót szerezzen. Úgy látszik, ez nem sikerült.

Nem várt hirtelenséggel megszűnik egy népszerű online webshop

Az e-kereskedelmi piac az utóbbi években jelentősen átalakult, a várt növekedés pedig elmaradt, ráadásul globális és regionális szereplők is érkeztek Magyarországra.

Így annyira eltávolodott az OTP Csoport az eredeti céltól, hogy az e-piactér bezárása mellett döntött.

A Forbes azt is megírta, hogy a tavalyi év 8,5 milliárdos vesztesége után erre a lépésre lehetett számítani. Az olyan versenytársakkal szemben, mint az Alza, eMag és a Pepita, a Fizznek nem volt saját árukészlete vagy raktárhelyisége. Olyan piactérként működött, ahol a vásárlók, a kereskedők és a gyártók között közvetített, így a vásárló több ajánlat közül válogathatott. A megszüntetésről igyekeznek minél ügyfelet tájékoztatni, hogy a folyamat korrekt és átlátható legyen.

