Az ablakpucolás sokak számára a legkevésbé kedvelt házimunka, főleg a nehezen elérhető keretek miatt. Egy egyszerű, filléres megoldás azonban újra népszerű: a szódabikarbóna, ami több problémát is egyszerre kezel.

Az ablakkeretek azok a helyek, ahol szinte minden összegyűlik: por, pollen, apró szennyeződések és nedvesség. Ráadásul nehéz hozzáférni, így a takarítás során gyakran háttérbe szorulnak.

Nem csak esztétikai kérdésről van szó. A lerakódott kosz idővel akadályozhatja az ablak mozgását, kellemetlen szagokat okozhat, sőt nedves környezetben a penész kialakulásának is kedvezhet.

Ezért tisztít egyre több ember szódabikarbónával ablakot

Mit tud a szódabikarbóna valójában?

A szódabikarbóna nem csodaszer, de több hasznos tulajdonsága miatt kifejezetten jól működik az ilyen típusú szennyeződéseknél. Enyhén dörzsölő hatása segít fellazítani a makacs koszt anélkül, hogy megsértené a felületet, legyen szó műanyagról vagy alumíniumról.

Emellett szagtalanító hatású, ami különösen fontos zárt, nedves helyeken. A nedvesség csökkentésében is szerepet játszik, így hozzájárulhat a penész kialakulásának megelőzéséhez.

Így tisztítsd meg lépésről lépésre

A módszer egyszerűsége miatt terjed egyre gyorsabban. Először érdemes eltávolítani a laza szennyeződéseket egy kefével vagy porszívóval.

Ezután szórj szódabikarbónát a keretbe, majd adj hozzá néhány csepp vizet, hogy pasztát kapj. Hagyd hatni pár percig, majd egy kisebb kefével – például fogkefével – alaposan dörzsöld át a felületet. Végül egy nedves ruhával töröld le.

Jó tipp: Makacs szennyeződés esetén egy kevés ecet hozzáadása tovább fokozhatja a hatást.

Több mint egyszerű tisztítás

A módszer egyik nagy előnye, hogy nemcsak tisztít, hanem javítja az ablak működését is. Ha eltűnik a lerakódott kosz és zsír, csökken a súrlódás, így az ablak könnyebben nyitható és zárható. Ez sok esetben már elegendő ahhoz, hogy egy nehezen mozgó szerkezet újra megfelelően működjön.

A szódabikarbóna segíthet eltávolítani a makacs szennyeződéseket az ablakkeretből

Miért működik ennyire jól?

A szódabikarbóna ereje abban rejlik, hogy több problémára egyszerre kínál megoldást. Fellazítja a szennyeződéseket, semlegesíti a szagokat, csökkenti a nedvességet és segít megelőzni a penészt.

