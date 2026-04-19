Életmód

2026.04.19.

Ezért tisztít egyre több ember szódabikarbónával ablakot

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

Az ablakpucolás sokak számára a legkevésbé kedvelt házimunka, főleg a nehezen elérhető keretek miatt. Egy egyszerű, filléres megoldás azonban újra népszerű: a szódabikarbóna, ami több problémát is egyszerre kezel.

Az ablakkeretek azok a helyek, ahol szinte minden összegyűlik: por, pollen, apró szennyeződések és nedvesség. Ráadásul nehéz hozzáférni, így a takarítás során gyakran háttérbe szorulnak.

Nem csak esztétikai kérdésről van szó. A lerakódott kosz idővel akadályozhatja az ablak mozgását, kellemetlen szagokat okozhat, sőt nedves környezetben a penész kialakulásának is kedvezhet.

Szódabikarbóna üvegben és egy fakanálban egy konyhai faasztalon, a háttérben konyharuha és habverő látható.
Mit tud a szódabikarbóna valójában?

A szódabikarbóna nem csodaszer, de több hasznos tulajdonsága miatt kifejezetten jól működik az ilyen típusú szennyeződéseknél. Enyhén dörzsölő hatása segít fellazítani a makacs koszt anélkül, hogy megsértené a felületet, legyen szó műanyagról vagy alumíniumról.

Emellett szagtalanító hatású, ami különösen fontos zárt, nedves helyeken. A nedvesség csökkentésében is szerepet játszik, így hozzájárulhat a penész kialakulásának megelőzéséhez.

Így tisztítsd meg lépésről lépésre

A módszer egyszerűsége miatt terjed egyre gyorsabban. Először érdemes eltávolítani a laza szennyeződéseket egy kefével vagy porszívóval.

Ezután szórj szódabikarbónát a keretbe, majd adj hozzá néhány csepp vizet, hogy pasztát kapj. Hagyd hatni pár percig, majd egy kisebb kefével – például fogkefével – alaposan dörzsöld át a felületet. Végül egy nedves ruhával töröld le.

Jó tipp:

Makacs szennyeződés esetén egy kevés ecet hozzáadása tovább fokozhatja a hatást.

Több mint egyszerű tisztítás

A módszer egyik nagy előnye, hogy nemcsak tisztít, hanem javítja az ablak működését is. Ha eltűnik a lerakódott kosz és zsír, csökken a súrlódás, így az ablak könnyebben nyitható és zárható. Ez sok esetben már elegendő ahhoz, hogy egy nehezen mozgó szerkezet újra megfelelően működjön.

Sárga gumikesztyűt viselő kéz szivaccsal tisztít egy ablaküveget, miközben egy permetező flakon tisztítószer is látható a háttérben
A szódabikarbóna segíthet eltávolítani a makacs szennyeződéseket az ablakkeretből

Miért működik ennyire jól?

A szódabikarbóna ereje abban rejlik, hogy több problémára egyszerre kínál megoldást. Fellazítja a szennyeződéseket, semlegesíti a szagokat, csökkenti a nedvességet és segít megelőzni a penészt.

Forrásunk volt.

Legújabb receptek

káposztaleves

Vegán Caldo Verde

A Caldo Verde eredetileg egy portugál klassztikus, amit burgonyából, kelkáposztából és füstölt kolbászból főznek. A vegán verzió alapja úgyanúgy a krémes krumplileves, amit füstölt ...

gyros

Gyors vegán döner

Ez a gyors vegán döner akkor jött jól, amikor valami igazán laktató, mégis húsmentes vacsorára vágytunk, de nem volt kedvünk órákig a konyhában állni. Pár alapanyag, egy jó adag ...

májkrém

Medvehagymás májpástétom

Szeretem adalékmentesen elkészíteni a reggeli kencéket. A medvehagyma szezonban ajánlom, hogy próbáljátok ki ti is ezt a nagyom finom házi májpástétomot, amelyben a kakukkfű és a ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

a-tokeletes-nokedli
galuska

A tökéletes nokedli

A magyarok kedvenc körete, az kétségtelenül a galuska vagy más néven nokedli. Liszt és tojás. Lényegében csak ezekre az összetevőkre van szükség, plusz a vízre és a sóra.

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsik és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept