A mikroszálas kendő nem csak portörlő – Erre is használd, amikor takarítasz, nem bánod meg

A mikroszálas kendő gyakorlatilag mindenki háztartásában fellelhető takarítóeszköz, és sokkal, de sokkal több, mint egy rongy. Elérhető árú, praktikus, kiváló nedvszívó képességű, rendkívül tartós eszköz, amely anyagánál fogva karcmentesen távolítja el a zsírt, a port és az ujjlenyomatokat.
A mikroszálas kendőt legtöbben portörléskor vetjük be, pedig ennél többet tud: ebben a cikkben felsoroljuk, a lakás mely területén, mely eszközök takarításánál lesz még óriási segítségedre!
Amiért a legjobban szeretjük a mikroszálas kendőt:
Kattints a képre, és nyílik a galéria, melyből megtudhatod, mire jó még a mikroszálas kendő!
A mikroszálas kendő további előnyei:
- gyorsan szárad
- hipoallergén tulajdonsága miatt higiénikus megoldás a háztartás szinte minden felületén
- fenntartható megoldás, mert évekig használhatjuk, és kevesebb vegyszert is kell használnunk mellette