2026.03.04.

A mikroszálas kendő nem csak portörlő – Erre is használd, amikor takarítasz, nem bánod meg

Az egyik legnépszerűbb, legpraktikusabb univerzális takarítóeszköz a mikroszálas kendő, de nem csak portörlésre ajánlott bevetni. Mutatjuk, mire használd még, amikor takarítasz!

A mikroszálas kendő gyakorlatilag mindenki háztartásában fellelhető takarítóeszköz, és sokkal, de sokkal több, mint egy rongy. Elérhető árú, praktikus, kiváló nedvszívó képességű, rendkívül tartós eszköz, amely anyagánál fogva karcmentesen távolítja el a zsírt, a port és az ujjlenyomatokat.

mikroszálas kendők
A mikroszálas kendő nem csak portörlő

A mikroszálas kendőt legtöbben portörléskor vetjük be, pedig ennél többet tud: ebben a cikkben felsoroljuk, a lakás mely területén, mely eszközök takarításánál lesz még óriási segítségedre!

Amiért a legjobban szeretjük a mikroszálas kendőt:

a mikroszálak sűrű szerkezete magához húzza a szennyeződéseket, így gyakran csak vízre van szükségünk, vegyszerre pedig nincs. Csíkmentesen, szöszölés nélkül takaríthatunk vele!

A mikroszálas kendő további előnyei:

  • gyorsan szárad
  • hipoallergén tulajdonsága miatt higiénikus megoldás a háztartás szinte minden felületén
  • fenntartható megoldás, mert évekig használhatjuk, és kevesebb vegyszert is kell használnunk mellette

Forrásunk volt.

