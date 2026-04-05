Ne vidd túlzásba ezt a vitamint – Látásromlást és csontfájdalmat is okozhat

Mit kell tudni az A-vitaminról?

Az A-vitamin egy fontos antioxidáns, amely kulcsszerepet játszik az egészség megőrzésében, különösen az immunrendszer és a látás megfelelő működésében.

A hiány következményei között szerepelhet az immunrendszer gyengülése, a gyulladások és például a légúti fertőzések fokozott kockázata. Súlyosabb esetben kialakulhat farkasvakság, szem- és bőrszárazság, étvágytalanság vagy akár vérszegénység is.

Különösen érzékenyek az A-vitamin hiányára egyes szövetek, például a szaruhártya, a bőr, a légutak nyálkahártyája, a nyálmirigyek és a herék.

Mennyi a napi ajánlott mennyiség?

Az ajánlott napi bevitel nőknél 700, férfiaknál 900 retinol-egyenérték (RE). Ha ez tartósan nőknél 400, férfiaknál 500 RE alá csökken, hiánytünetek jelentkezhetnek.

Mivel a szervezet nem képes előállítani az A-vitamint, azt táplálkozással kell biztosítani. Állati eredetű élelmiszerekből – például májból, zsíros halakból, tojásból és tejtermékekből – közvetlenül retinol formájában jutunk hozzá. Növényi forrásokból, például sárgarépából, édesburgonyából, kelkáposztából, brokkoliból és spenótból béta-karotin formájában kerül a szervezetbe, amelyből A-vitamin képződik.

Receptajánló:

Az étrend-kiegészítők használatával azonban óvatosnak kell lenni. Az A-vitamin zsírban oldódó, így a szervezet – főként a máj – raktározza, és túlzott bevitele egészségügyi problémákat okozhat.

A túladagolás leggyakrabban a túl sok kiegészítő szedéséből adódik, nem pedig a zöldségfogyasztásból. Nagy mennyiségű béta-karotin tartalmú zöldség fogyasztása legfeljebb a bőr sárgás elszíneződését okozhatja, ami ártalmatlan.

Külön figyelmet igényel a máj fogyasztása, mivel rendkívül magas az A-vitamin-tartalma. Várandós nőknek korlátozniuk kell az ilyen ételeket, és kerülniük kell a retinolt tartalmazó kiegészítőket, mert a túlzott bevitel fejlődési rendellenességeket okozhat a magzatnál. Egyéves kor alatt a gyermekeknek egyáltalán nem ajánlott májat adni, és később is csak korlátozott mennyiségben fogyaszthatják.

Milyen tünetei vannak az A-vitamin túladagolásnak?

Az A-vitamin túladagolásának tünetei lehetnek például hányinger, hányás, fejfájás, szédülés, látászavarok, valamint izom- és csontfájdalom.

Hosszabb távon akár hasmenés, álmosság, hajhullás, bőrproblémák és májkárosodás is jelentkezhet. Már enyhe, de tartós túladagolás is növelheti a csontritkulás kockázatát.

Összességében az A-vitamin bevitelénél a kiegyensúlyozott, változatos étrend a legbiztonságosabb megoldás: így elkerülhető mind a hiány, mind a túlzott bevitel.

Forrásunk volt.